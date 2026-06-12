Fim do frio em casa: 7 soluções baratas para vedar portas e janelas

A sensação de que a casa está mais gelada que a rua é uma queixa comum nos meses de frio. Muitas vezes, o problema não está no aquecimento, mas nas pequenas frestas em portas e janelas que permitem a entrada de correntes de ar, roubando o calor do ambiente. Felizmente, resolver essa questão pode ser mais simples e barato do que parece.

Bloquear essas aberturas indesejadas melhora o conforto térmico e ainda pode ajudar a reduzir os gastos com aquecedores. Confira a seguir sete soluções práticas que você mesmo pode aplicar para manter sua casa mais quente e aconchegante, sem a necessidade de uma grande reforma.

Leia Mais

7 dicas para vedar portas e janelas

Veda frestas adesivo: Com preços a partir de R$ 15, este material de espuma ou borracha vendido em rolos é uma das opções mais eficientes. Para garantir a melhor aderência, limpe bem a superfície do batente antes de cortar a fita no tamanho certo e colar. A vedação é imediata, e sua durabilidade varia: as fitas de espuma costumam durar de 1 a 3 anos, enquanto as de borracha podem passar de 5 anos.

Protetor de porta de tecido: Também conhecido como "cobra" ou "rolinho", é posicionado na base da porta para bloquear o vão inferior. É uma solução versátil, com modelos prontos que custam pouco, ou que pode ser feita em casa com tecidos e enchimentos (areia, retalhos), sem custo algum.

Massa de calafetar ou silicone: Ideal para preencher vãos fixos entre a parede e o caixilho da janela ou da porta. A aplicação é simples e o material, após secar, forma uma barreira muito duradoura contra o frio e a umidade. Um tubo de silicone pode ser encontrado por valores acessíveis e rende bastante.

Cortinas grossas e térmicas : Usar cortinas de tecidos pesados, como veludo ou blackout, cria uma barreira física eficaz. Durante a noite, mantê-las fechadas retém o calor. A vantagem é que essa solução também funciona no verão, bloqueando a entrada de calor e mantendo o ambiente mais fresco.

Película isolante para vidros: Trata-se de um filme plástico transparente aplicado diretamente no vidro. Ele cria uma bolsa de ar que funciona como isolante, diminuindo a perda de calor sem bloquear a luz. Além de ajudar no inverno, muitas dessas películas também reduzem a entrada de raios UV e calor no verão.

Plástico-bolha: Uma solução criativa e de custo baixíssimo. Borrife um pouco de água no vidro da janela e aplique uma folha de plástico-bolha (com as bolhas viradas para o vidro). A água o faz aderir, e o ar nas bolhas age como isolante. Assim como as películas, ajuda a barrar um pouco do calor no verão.

Ajuste de trincos e dobradiças: Muitas vezes, a fresta existe porque portas e janelas estão desalinhadas. Um simples aperto nos parafusos das dobradiças ou um ajuste no trinco pode garantir um fechamento perfeito. É uma solução de custo zero que resolve o problema de forma definitiva. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.