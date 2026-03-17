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Como deixar a casa mais quente e aconchegante para a frente fria

Pequenas mudanças na decoração podem fazer uma grande diferença; veja dicas simples para usar mantas, tapetes e iluminação e criar um ambiente acolhedor

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
17/03/2026 18:09 - atualizado em 17/03/2026 18:09

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Como deixar a casa mais quente e aconchegante para a frente fria
Invista em iluminação indireta e tons quentes para aquecer o ambiente e criar uma atmosfera relaxante em dias frios crédito: Freepik

A chegada de uma frente fria não precisa ser sinônimo de desconforto dentro de casa pois, com algumas mudanças simples e rápidas na decoração, é possível transformar qualquer ambiente em um espaço mais acolhedor para enfrentar as baixas temperaturas. O segredo está em focar em elementos que promovem tanto o calor físico quanto a sensação de aconchego visual.

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Mantas de lã, tricô ou tecidos felpudos jogadas sobre o sofá ou aos pés da cama convidam ao descanso. Além de aquecerem o corpo, adicionam textura e cor ao ambiente. Trocar as capas das almofadas por versões de veludo, suede ou pele sintética também contribui para essa mudança.

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Os tapetes são essenciais para bloquear o frio que vem do piso, principalmente modelos mais felpudos e espessos, que criam uma barreira de isolamento térmico, tornando o caminhar descalço muito mais agradável. Nas janelas, cortinas de tecidos mais pesados, como linho grosso ou veludo, ajudam a impedir a entrada de correntes de ar frio.

Ajuste a iluminação para aquecer

Substituir lâmpadas de luz branca por modelos de luz amarela cria uma atmosfera mais relaxante, assim como a iluminação indireta, vinda de abajures e luminárias de piso. Espalhe pontos de luz pela casa para evitar a necessidade de usar a iluminação principal do teto, que costuma ser mais fria e impessoal.

Velas também são uma ótima opção para complementar a iluminação e adicionar um charme extra. Escolha versões aromáticas, com fragrâncias como canela, baunilha ou cedro, para estimular também o olfato e ampliar a sensação de bem-estar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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