Banho de gelo faz bem? Os benefícios e riscos da imersão a frio

A imersão em água gelada, popularizada por atletas de elite e influenciadores digitais, virou uma febre em busca de recuperação muscular e bem-estar. A prática, conhecida como banho de gelo, promete benefícios importantes, mas também envolve riscos que exigem atenção. O método consiste em mergulhar o corpo em água com temperaturas entre 10 e 15 graus Celsius por um período controlado.

O principal objetivo do banho de gelo é acelerar a recuperação do corpo após exercícios de alta intensidade. A exposição ao frio causa a contração dos vasos sanguíneos, um processo chamado de vasoconstrição. Essa reação ajuda a reduzir o fluxo de sangue para os músculos, diminuindo a inflamação e o inchaço que causam a dor muscular tardia.

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Como o banho de gelo pode ajudar

Quando uma pessoa sai da água fria, o corpo começa a se reaquecer e os vasos sanguíneos se dilatam. Esse processo aumenta a circulação sanguínea, auxiliando na oxigenação dos tecidos e na recuperação das microlesões musculares causadas pelo exercício intenso. Os principais benefícios relatados são:

Alívio da dor muscular: a vasoconstrição reduz o inchaço e a atividade inflamatória nos músculos, proporcionando alívio após treinos intensos.

Recuperação acelerada: o aumento do fluxo sanguíneo após a imersão ajuda a transportar oxigênio e nutrientes para os tecidos, acelerando a reparação muscular.

Estímulo mental: a exposição ao frio intenso pode aumentar os níveis de alerta e liberar endorfinas, gerando uma sensação de bem-estar e clareza mental.

Quais são os principais riscos?

Apesar dos pontos positivos, o banho de gelo não é indicado para todos e pode ser perigoso se feito sem orientação. A mudança brusca de temperatura representa um choque para o organismo, o que exige um sistema cardiovascular saudável para suportar o estresse. Os riscos incluem:

Choque térmico: a reação inicial ao frio pode levar à hiperventilação, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, sendo perigoso para pessoas com doenças cardíacas.

Hipotermia: permanecer na água gelada por tempo excessivo pode fazer com que a temperatura central do corpo caia para níveis perigosos.

Danos à pele e nervos: a exposição prolongada ao frio extremo pode causar queimaduras de gelo ou danos nos nervos periféricos, especialmente nas extremidades do corpo.

Cuidados essenciais antes de começar

Para quem deseja experimentar a imersão a frio de forma segura, algumas recomendações são fundamentais. O primeiro passo é buscar orientação de um profissional de saúde para avaliar se a prática é adequada para você. Pessoas com hipertensão, arritmias, histórico de infarto ou AVC, epilepsia e problemas circulatórios, como a doença de Raynaud, devem evitar o método. Outras dicas importantes são:

Adaptação progressiva: comece com temperaturas mais amenas (entre 12°C e 15°C) e tempos curtos, de um a dois minutos. A imersão total não deve ultrapassar 15 minutos, mesmo para os mais experientes.

Escolha o momento certo: para melhores resultados na recuperação, o ideal é fazer a imersão até duas horas após o término do exercício intenso.

Prepare-se para sair: tenha uma toalha e roupas quentes à mão para se aquecer rapidamente após a imersão e evitar a queda contínua da temperatura corporal.

Não mergulhe sozinho: principalmente nas primeiras vezes, é importante ter alguém por perto para monitorar qualquer reação adversa e oferecer ajuda se necessário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.