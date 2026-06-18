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Quando começa o inverno: 3 cidades em Minas para curtir o frio

De Monte Verde a Gonçalves; conheça destinos charmosos e românticos em Minas Gerais que são perfeitos para uma viagem na estação mais fria do ano

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
18/06/2026 15:15

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Quando começa o inverno: 3 cidades em Minas para curtir o frio
Cidades pitorescas como Gonçalves, com suas paisagens de serra, são perfeitas para curtir o inverno mineiro. crédito: Wikipedia / Wikimedia Commons

O inverno de 2026 já tem data e hora marcadas, sendo a oportunidade perfeita para planejar uma viagem e aproveitar o frio. A estação mais charmosa do ano terá início oficialmente no dia 21 de junho, um domingo, às 05h24 (horário de Brasília), e se estende até 22 de setembro. Para quem gosta de temperaturas amenas, paisagens de serra e boa gastronomia, Minas Gerais é um prato cheio.

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Com destinos que combinam natureza, romance e aventura, o estado oferece opções para todos os gostos. Se você está em busca de lareira, vinho e experiências acolhedoras, confira três cidades mineiras que são ideais para curtir a estação mais fria do ano.

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Destinos para aproveitar o frio em Minas Gerais

Monte Verde

Conhecida como a "Suíça Mineira", a vila no distrito de Camanducaia é um dos destinos mais procurados. Suas ruas charmosas, arquitetura de inspiração europeia, lojas de chocolate e restaurantes de fondue criam o cenário ideal para uma viagem a dois.

Termômetro ornamental em rua noturna de Monte Verde marca 10°C/50°F. Pessoas em restaurantes iluminados.
Monte Verde, um dos destinos mineiros para curtir o frio, com termômetro indicando baixa temperatura em noite iluminada.Divulgação

Gonçalves

Para quem busca um refúgio mais tranquilo e em contato com a natureza, Gonçalves é a escolha certa. A cidade é cercada por cachoeiras, trilhas e mirantes, como o da Pedra do Forno, além de uma cena gastronômica em ascensão, com produtos orgânicos e pratos sofisticados.

Vista aérea de uma pequena cidade com casas e estradas, cercada por morros verdes e florestas.
Cidades pitorescas como esta em Minas Gerais são ideais para desfrutar do inverno, oferecendo paisagens de serra e atrações acolhedoras.Wikipedia / Wikimedia Commons

Poços de Caldas

Um clássico do turismo mineiro, Poços de Caldas une o charme de suas construções históricas a atrações como as termas e o teleférico que leva ao Cristo Redentor. É uma ótima opção para famílias, com parques e uma agenda cultural movimentada mesmo no inverno.

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Vista ampla de praça com estátua, gramados e árvores, com montanhas ao fundo.
Parques arborizados e paisagens de serra, como esta praça, caracterizam muitos destinos mineiros ideais para aproveitar o inverno de 2026.Prefeitura de Poços de Caldas / Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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