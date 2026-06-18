Quando começa o inverno: 3 cidades em Minas para curtir o frio
De Monte Verde a Gonçalves; conheça destinos charmosos e românticos em Minas Gerais que são perfeitos para uma viagem na estação mais fria do ano
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O inverno de 2026 já tem data e hora marcadas, sendo a oportunidade perfeita para planejar uma viagem e aproveitar o frio. A estação mais charmosa do ano terá início oficialmente no dia 21 de junho, um domingo, às 05h24 (horário de Brasília), e se estende até 22 de setembro. Para quem gosta de temperaturas amenas, paisagens de serra e boa gastronomia, Minas Gerais é um prato cheio.
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Com destinos que combinam natureza, romance e aventura, o estado oferece opções para todos os gostos. Se você está em busca de lareira, vinho e experiências acolhedoras, confira três cidades mineiras que são ideais para curtir a estação mais fria do ano.
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Monte Verde
Conhecida como a "Suíça Mineira", a vila no distrito de Camanducaia é um dos destinos mais procurados. Suas ruas charmosas, arquitetura de inspiração europeia, lojas de chocolate e restaurantes de fondue criam o cenário ideal para uma viagem a dois.
Gonçalves
Para quem busca um refúgio mais tranquilo e em contato com a natureza, Gonçalves é a escolha certa. A cidade é cercada por cachoeiras, trilhas e mirantes, como o da Pedra do Forno, além de uma cena gastronômica em ascensão, com produtos orgânicos e pratos sofisticados.
Poços de Caldas
Um clássico do turismo mineiro, Poços de Caldas une o charme de suas construções históricas a atrações como as termas e o teleférico que leva ao Cristo Redentor. É uma ótima opção para famílias, com parques e uma agenda cultural movimentada mesmo no inverno.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.