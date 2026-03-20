5 destinos em Minas Gerais para aproveitar o clima ameno do outono

As temperaturas mais amenas do outono transformam as serras de Minas Gerais no cenário perfeito para uma viagem curta. A estação, que vai de março a junho, combina dias ensolarados com noites frescas, ideal para explorar cidades históricas, curtir a natureza e, claro, aproveitar a famosa gastronomia local. É o momento certo para roteiros de fim de semana ou feriados prolongados.

Com o clima agradável, passeios ao ar livre se tornam mais convidativos, e o charme das pousadas e restaurantes com lareira ganha um apelo especial. Para quem busca uma escapada em família, Minas oferece opções que unem cultura, aventura e descanso. Conheça cinco destinos que se destacam nesta época do ano.

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Monte Verde

Localizada na Serra da Mantiqueira, quase na divisa com São Paulo, Monte Verde é conhecida por seu clima frio e arquitetura de inspiração europeia. No outono, a cidade fica ainda mais charmosa, com as paisagens ganhando tons amarelados. É um destino ideal para casais e famílias que buscam tranquilidade e contato com a natureza.

As atividades incluem trilhas com diferentes níveis de dificuldade, como a da Pedra Redonda, que oferece uma vista panorâmica da região. A gastronomia é um ponto forte, com destaque para fondues, chocolates quentes e pratos à base de truta. A avenida principal concentra lojas de artesanato, malhas e doces caseiros.

Ouro Preto

Viajar para Ouro Preto é como voltar no tempo. A cidade, que é Patrimônio Mundial da UNESCO, respira história em suas ladeiras de pedra e casarões coloniais. O clima ameno do outono torna a caminhada pelo centro histórico mais agradável, permitindo explorar as igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, e os museus sem o calor intenso do verão.

Além do circuito cultural, a cidade oferece uma rica culinária mineira em restaurantes tradicionais. A visita a uma antiga mina de ouro é um passeio imperdível para entender a origem da riqueza local. A proximidade com Mariana permite esticar o roteiro e conhecer mais uma joia da história do Brasil.

Tiradentes

Tiradentes é um dos destinos mais charmosos do estado. A cidade combina um centro histórico preservado com uma cena gastronômica vibrante e excelentes opções de pousadas. No outono, o movimento é mais tranquilo, o que permite aproveitar melhor os ateliês de artistas locais e as lojas de artesanato.

Um programa clássico que agrada a todas as idades é o passeio de maria-fumaça até São João del Rei, mas é importante verificar o calendário de funcionamento com antecedência. Para os mais aventureiros, a Serra de São José, que cerca a cidade, possui diversas trilhas e cachoeiras. À noite, a dica é caminhar pelo Largo das Forras e escolher um dos restaurantes para provar o melhor da cozinha mineira.

Gonçalves

Para quem busca um refúgio em meio às montanhas, Gonçalves é a escolha certa. O pequeno município no sul de Minas é cercado por picos, cachoeiras e muito verde. O outono é a época ideal para explorar as trilhas que levam a mirantes espetaculares, como o da Pedra Chanfrada.

A cidade se destaca pela produção de orgânicos, que abastecem os restaurantes locais e garantem uma experiência gastronômica autêntica. O centrinho é pequeno e acolhedor, com cafés e lojas de artesanato. É o destino perfeito para se desconectar e recarregar as energias em contato direto com a natureza.

São Lourenço

Parte do Circuito das Águas, São Lourenço é famosa por suas fontes de água mineral com propriedades terapêuticas. O Parque das Águas é a principal atração, um espaço amplo e bem cuidado onde é possível provar as diferentes águas, fazer caminhadas, andar de pedalinho e relaxar em meio à natureza.

A cidade tem uma atmosfera tranquila, ideal para famílias com crianças e idosos. O outono proporciona um clima perfeito para passeios de teleférico, que oferece uma bela vista da região. O calçadão central reúne lojas e feiras de artesanato, além de cafés que servem o tradicional pão de queijo mineiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.