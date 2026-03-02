5 destinos em Minas Gerais para curtir o friozinho do outono

Com a chegada do outono, que em 2026 tem início precisamente às 11h45 do dia 20 de março, as temperaturas mais amenas convidam a roteiros aconchegantes. Minas Gerais se destaca como um destino ideal para essa época, combinando paisagens serranas, vilarejos charmosos e uma gastronomia que aquece o corpo e a alma. A estação transforma o estado em um cenário perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Para quem planeja uma escapada, o período é excelente para explorar cidades que ganham um brilho especial com o clima mais fresco. A menor incidência de chuvas também favorece os passeios ao ar livre, tornando a experiência ainda mais agradável. Selecionamos cinco lugares que são a cara do outono mineiro.

Monte Verde

Conhecida como a "Suíça Mineira", Monte Verde, distrito de Camanducaia, é um clássico para casais e famílias. Com arquitetura de inspiração europeia, o local oferece pousadas com lareira e uma avenida principal repleta de restaurantes que servem desde fondue até pratos com truta fresca.

As temperaturas amenas do outono são perfeitas para explorar as trilhas da região, como a da Pedra Redonda, que oferece uma vista panorâmica espetacular. O clima convida a um chocolate quente no fim da tarde ou a um bom vinho à noite.

Gonçalves

Para quem busca um refúgio mais rústico e conectado à natureza, Gonçalves é a escolha certa. Cercada por montanhas da Serra da Mantiqueira, a cidade tem um ritmo tranquilo e um forte apelo para o ecoturismo, com cachoeiras e mirantes de fácil acesso.

A gastronomia local é um atrativo à parte, com restaurantes que valorizam ingredientes orgânicos produzidos na região. O friozinho da estação torna a experiência de saborear pratos da culinária mineira em um fogão a lenha ainda mais especial.

Tiradentes

Um dos destinos históricos mais preservados do Brasil, Tiradentes ganha um charme extra no outono. As ruas de pedra e os casarões coloniais coloridos ficam ainda mais bonitos sob a luz suave da estação. Caminhar pelo centro histórico sem o calor intenso do verão é um programa delicioso.

Além do apelo histórico, a cidade é um polo gastronômico reconhecido. Os restaurantes oferecem o melhor da cozinha mineira e contemporânea. Um passeio de Maria Fumaça até São João del Rei é uma ótima pedida para aproveitar a paisagem da serra — vale consultar a programação e a disponibilidade dos bilhetes antes da viagem.

Ouro Preto

Caminhar pelas ladeiras de Ouro Preto durante o outono é uma experiência única. O clima ameno facilita a exploração do maior conjunto arquitetônico do barroco brasileiro, com suas igrejas monumentais e museus ricos em história.

A cidade respira arte e cultura, e a atmosfera fica mais intimista nesta época do ano. Aproveite para visitar os ateliês de artistas locais e experimentar os sabores dos doces e queijos vendidos nas feiras de artesanato.

Poços de Caldas

Localizada no sul de Minas, Poços de Caldas é famosa por suas águas termais com propriedades terapêuticas. No outono, um banho de imersão nas termas históricas da cidade é o programa ideal para relaxar e recarregar as energias.

Além dos balneários, a cidade oferece parques bem cuidados, como o Parque José Affonso Junqueira, e passeios de teleférico até o Cristo Redentor, de onde se tem uma vista privilegiada. Como o funcionamento de atrações pode variar, é sempre bom verificar os horários com antecedência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.