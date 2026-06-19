Frio marca início do inverno, mas Minas pode ter chuva e calor na estação

O calendário marca o início do inverno de 2026 neste domingo (21/6), às 5h24. Mas, em Minas, o período que tradicionalmente traz noites geladas, céu limpo e ar seco pode ter outras nuances: frio passageiro, nuvens carregadas e um clima que mais confunde do que confirma a chegada dessa estação.

Logo na largada, uma massa de ar polar avança pelo país e derruba as temperaturas em parte do Sudeste. Em algumas áreas do Sul e até em pontos isolados do Sudeste, os termômetros podem se aproximar de 0°C. Mas esse frio inicial, segundo meteorologistas, não deve ditar o ritmo da estação em Minas Gerais.

Na prática, o inverno já deu uma amostra do que vem pela frente nesta sexta-feira (19/6). Belo Horizonte amanheceu com temperatura mínima de 10,8°C, a quinta mais baixa registrada no ano, segundo a Defesa Civil da capital. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a sensação térmica chegou a -0,6°C às 7h e, durante a madrugada, atingiu -6,2°C às 4h, o menor índice na cidade em 2026.

Um inverno sob influência de um 'El Niño forte'

A grande peça que muda o tabuleiro do clima neste ano é o El Niño. O fenômeno, causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico equatorial, já está atuando com intensidade e deve influenciar todo o inverno brasileiro.

Em Minas, isso significa uma mudança importante no padrão conhecido: menos períodos longos de tempo seco e frio intenso e mais instabilidade ao longo da estação. "O cenário até agora não foi de um outono muito frio. Tivemos poucas incursões de ar polar", explica o meteorologista Ruibran dos Reis, do Instituto Climatempo.

A previsão aponta para um inverno de "idas e vindas": massas de ar frio chegam, derrubam a temperatura por alguns dias e logo dão lugar a períodos de maior nebulosidade e chuva, aumentando a umidade de ar.

Entre julho e setembro, Minas Gerais deve registrar chuvas próximas ou até acima da média em várias regiões, como Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Oeste e Zona da Mata.

Em alguns momentos, o céu fechado pode até segurar o frio mais intenso, o que não impede a sensação de mudança constante no tempo. "Teremos mais frentes frias atuando, o que aumenta a chance de chuva. Em agosto, inclusive, podem ocorrer temporais com raios e até granizo em pontos isolados”, afirma Ruibran.

O contraste já aparece logo na virada da estação. Enquanto o ar polar consegue provocar quedas pontuais de temperatura no Sudeste, a tendência geral em Minas é de um inverno menos estável e mais irregular.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), massas de ar polar são sistemas que provocam quedas bruscas de temperatura por pelo menos dois dias e podem avançar para áreas tropicais, causando o fenômeno da friagem em regiões da Amazônia.

Para os primeiros dias do inverno, há possibilidade de temperaturas próximas ou abaixo de 0°C em pontos do Sul e do Sudeste do país.

Temperaturas acima da média e frio menos persistente

Mesmo com a chegada dessas massas de ar frio, a tendência geral para Minas Gerais é de temperaturas acima da média ao longo do inverno, com desvios mais significativos no Oeste do estado. Em Belo Horizonte, por exemplo, a temperatura mínima pode ficar em torno de 13°C, enquanto a máxima poderá alcançar os 28°C.

Uma nova massa de ar polar mais organizada é esperada entre os dias 24 e 25 de junho, mas com impacto moderado, principalmente no Triângulo Mineiro, no Oeste, no Sul de Minas e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O risco de geadas em Minas Gerais segue baixo. Caso ocorram, devem ser fracas e isoladas, restritas a áreas mais altas do Sul de Minas, especialmente na Serra da Mantiqueira e em regiões próximas à divisa com São Paulo. O frio registrado nos últimos dias foi resultado de uma massa de ar polar de fraca intensidade combinada com umidade vinda do Oceano Atlântico, o que aumentou a sensação térmica de frio em algumas regiões.

Entre 2020 e 2022, sob influência da La Niña, Minas Gerais viveu invernos mais frios e com entradas mais frequentes de ar polar. Um dos marcos históricos permanece sendo 1º de junho de 1979, quando Belo Horizonte registrou 3°C, a menor temperatura já observada na capital, pontua o metereologista.

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A expectativa geral é de um inverno mais irregular em Minas, com alternância entre curtos períodos de frio e episódios de chuva ao longo da estação, sob forte influência do El Niño. "Esse será um inverno mais chuvoso do que frio", resume o meteorologista.