BH congelando: sensação térmica despenca para abaixo de zero nesta sexta
Belo Horizonte tem um dos dias mais frios de 2026 e sensação térmica negativa. Veja a previsão do tempo desta sexta (19/6) para a capital e como se proteger
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O frio voltou a dar as caras em Belo Horizonte e a sexta-feira (19/6) começou gelada. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 10,8 °C – a quinta mais baixa registrada em 2026.
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Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 7h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de -0,6 °C, mas os termômetros marcaram uma sensação ainda menor às 4h: -6,2 °C, a menor do ano.
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não tem um histórico de sensações térmicas, como ocorre com o registro de temperaturas mínimas e máximas. O meteorologista Lizandro Gemiacki explica que a sensação térmica é gerada pela velocidade do vento e pela umidade.
"O vento vai retirando o ar de perto do seu corpo cada vez mais rápido. Quanto maior a velocidade, e aí a sua temperatura vai baixando, diminui a sensação térmica. E a umidade é um dos mecanismos do seu corpo para regular a temperatura. Se a umidade está muito alta, você sua e o seu suor não evapora, então a sensação térmica aumenta”, diz o meteorologista.
Menores temperaturas de BH em 2026
- 8,8 °C - 6/6/2026 (Centro-sul)
- 9,3 °C - 7/6/2026 (Venda Nova)
- 10,2 °C - 8/6/2026 (Pampulha)
- 10,6 °C - 5/6/2026 (Oeste)
- 10,8 °C - 19/6/2026 (Oeste)
- 11,5 °C - 18/6/2026 (Oeste)
- 12,2 °C - 10/06/2026 (Venda Nova)
- 12,4 °C - 17/6/2026 (Oeste), 4/6/2026 (Centro-sul)
- 12,5 °C - 9/6/2026 (Pampulha)
- 13,0 °C - 16/4/2026 (Centro-sul)
Menores sensações térmicas de BH em 2026
- -6,2 °C - 19/06 (Oeste)
- -6,0 /C - 18/06 (Oeste)
- -4,5 °C - 04/06 (Oeste)
- -3,6 °C - 05/06 (Oeste)
- -3,4 °C - 06/06 (Oeste)
- -3,2 °C - 03/06 (Oeste)
- -1,5 °C - 04/05 (Oeste)
Porque faz tanto frio na estação Cercadinho?
A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.
Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.
Previsão do tempo
Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a claro com temperatura muito baixa nas primeiras horas do dia e à noite. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde.
Nessa quinta-feira (18/6), a temperatura máxima chegou apenas aos 23,4 °C, às 14h20, na Região Venda Nova.
Frio intenso
Até segunda-feira (22/6), há um alerta de baixas temperaturas vigente no município, emitido pela Defesa Civil. Segundo o comunicado, a capital pode registrar pela manhã temperaturas em torno dos 12°C devido a atuação de uma massa de ar polar.
Diante das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, a Prefeitura de BH (PBH) vai distribuir mais de 2 mil cobertores a pessoas em situação de rua de toda a cidade nesta sexta-feira. Serão entregues cerca de 2 mil unidades para quem precisa.
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Os itens serão entregues por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que também vão abordar a população em situação de rua, alertando sobre cuidados no período de frio e orientação sobre as vagas existentes nos abrigos e fluxo de atendimentos na rede SUS-BH.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.