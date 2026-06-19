BH congelando: sensação térmica despenca para abaixo de zero nesta sexta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O frio voltou a dar as caras em Belo Horizonte e a sexta-feira (19/6) começou gelada. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 10,8 °C – a quinta mais baixa registrada em 2026.

Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste, às 7h. No mesmo horário, o local teve sensação térmica de -0,6 °C, mas os termômetros marcaram uma sensação ainda menor às 4h: -6,2 °C, a menor do ano.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não tem um histórico de sensações térmicas, como ocorre com o registro de temperaturas mínimas e máximas. O meteorologista Lizandro Gemiacki explica que a sensação térmica é gerada pela velocidade do vento e pela umidade.

"O vento vai retirando o ar de perto do seu corpo cada vez mais rápido. Quanto maior a velocidade, e aí a sua temperatura vai baixando, diminui a sensação térmica. E a umidade é um dos mecanismos do seu corpo para regular a temperatura. Se a umidade está muito alta, você sua e o seu suor não evapora, então a sensação térmica aumenta”, diz o meteorologista.

Menores temperaturas de BH em 2026

8,8 °C - 6/6/2026 (Centro-sul)

9,3 °C - 7/6/2026 (Venda Nova)

10,2 °C - 8/6/2026 (Pampulha)

10,6 °C - 5/6/2026 (Oeste)

10,8 °C - 19/6/2026 (Oeste)

11,5 °C - 18/6/2026 (Oeste)

12,2 °C - 10/06/2026 (Venda Nova)

12,4 °C - 17/6/2026 (Oeste), 4/6/2026 (Centro-sul)

12,5 °C - 9/6/2026 (Pampulha)

13,0 °C - 16/4/2026 (Centro-sul)

Menores sensações térmicas de BH em 2026

-6,2 °C - 19/06 (Oeste)

-6,0 /C - 18/06 (Oeste)

-4,5 °C - 04/06 (Oeste)

-3,6 °C - 05/06 (Oeste)

-3,4 °C - 06/06 (Oeste)

-3,2 °C - 03/06 (Oeste)

-1,5 °C - 04/05 (Oeste)

Porque faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.



Previsão do tempo

Conforme a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a claro com temperatura muito baixa nas primeiras horas do dia e à noite. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde.

Nessa quinta-feira (18/6), a temperatura máxima chegou apenas aos 23,4 °C, às 14h20, na Região Venda Nova.

Frio intenso

Até segunda-feira (22/6), há um alerta de baixas temperaturas vigente no município, emitido pela Defesa Civil. Segundo o comunicado, a capital pode registrar pela manhã temperaturas em torno dos 12°C devido a atuação de uma massa de ar polar.

Diante das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, a Prefeitura de BH (PBH) vai distribuir mais de 2 mil cobertores a pessoas em situação de rua de toda a cidade nesta sexta-feira. Serão entregues cerca de 2 mil unidades para quem precisa.

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Os itens serão entregues por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que também vão abordar a população em situação de rua, alertando sobre cuidados no período de frio e orientação sobre as vagas existentes nos abrigos e fluxo de atendimentos na rede SUS-BH.

Como se proteger do frio?