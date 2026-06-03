Alerta de frio em BH: temperatura despenca na capital até quarta (10/6)
Belo Horizonte deve registrar baixas temperaturas pela manhã em função da atuação de uma massa de ar polar; veja recomendações
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Belo Horizonte está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia pelo menos até quarta-feira (10/6).
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De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido a atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo de 10ºC.
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Nesta quarta-feira (3/6), a capital mineira registrou 13,4ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a terceira menor temperatura do ano até o momento. A sensação térmica foi de apenas - 3,2°C no mesmo horário.
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O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.