Assine
overlay
Início Gerais
BAIXAS TEMPERATURAS

Alerta de frio em BH: temperatura despenca na capital até quarta (10/6)

Belo Horizonte deve registrar baixas temperaturas pela manhã em função da atuação de uma massa de ar polar; veja recomendações

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 06:31 - atualizado em 03/06/2026 07:29

compartilhe

SIGA
×
Pessoas com roupas de frio
BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia pelo menos até quarta-feira (10/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido a atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo de 10ºC.

Leia Mais

Nesta quarta-feira (3/6), a capital mineira registrou 13,4ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a terceira menor temperatura do ano até o momento. A sensação térmica foi de apenas - 3,2°C no mesmo horário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Tópicos relacionados:

alerta bh clima defesa-civil frio meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay