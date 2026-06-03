Alerta de frio em BH: temperatura despenca na capital até quarta (10/6)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia pelo menos até quarta-feira (10/6).

De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido a atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo de 10ºC.

Nesta quarta-feira (3/6), a capital mineira registrou 13,4ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a terceira menor temperatura do ano até o momento. A sensação térmica foi de apenas - 3,2°C no mesmo horário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão municipal recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Como se proteger do frio?