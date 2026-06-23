Chuva em MG: mais de 100 cidades estão sob alerta nesta terça-feira (23/6)
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de Minas ao longo desta terça-feira (23/6). Confira recomendações em caso de chuva
compartilheSIGA
O início do inverno trouxe um alerta de chuva para 102 municípios de Minas Gerais. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até o fim desta terça-feira (23/6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
Leia Mais
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, a cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades podem ser afetadas?
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Bandeira do Sul
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campestre
- Campina Verde
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Limeira do Oeste
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Tocos do Moji
- Toledo
- Turvolândia
- União de Minas
- Virgínia
- Wenceslau Braz