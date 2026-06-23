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PREVISÃO DE CHUVA

Chuva em MG: mais de 100 cidades estão sob alerta nesta terça-feira (23/6)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de Minas ao longo desta terça-feira (23/6). Confira recomendações em caso de chuva

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/06/2026 08:58 - atualizado em 23/06/2026 09:01

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A chuva constante no mês de junho tem surpreendido especialistas
Chuva intensa pode vir acompanha de raios e rajadas de vento crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O início do inverno trouxe um alerta de chuva para 102 municípios de Minas Gerais. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até o fim desta terça-feira (23/6).

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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, a cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser afetadas?

  • Albertina
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Bandeira do Sul
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Limeira do Oeste
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Pedralva
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Turvolândia
  • União de Minas
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

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