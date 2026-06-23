Frio em BH: temperatura sobe ao longo do dia e chega a 28°C; veja previsão

Belo Horizonte amanheceu gelada nesta terça-feira (23/6). Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica chegou a 7,4°C na Região Oeste da capital.

A previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, com frio nas primeiras horas da manhã e à noite. Durante a tarde, o tempo deve ficar seco.

A temperatura mínima registrada foi de 13,6°C, enquanto a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

A Defesa Civil alerta para a baixa temperatura ao amanhecer e à noite, além das condições de tempo seco durante a tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 15,7°C, às 4h50;

Centro-Sul: 15°C, às 4h25;

Oeste: 14°C, com sensação térmica de 7,4°C, às 4h;

Pampulha: 13,6°C, com sensação térmica de 15,3°C, às 4h;

Venda Nova: 12,8°C, às 5h15.