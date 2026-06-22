Frio em Minas: mais de 80 cidades estão sob alerta de queda de temperaturas
Estação mais gelada do ano começou nesse domingo (21/6), e Minas já enfrenta alerta de declínio de temperaturas em algumas cidades
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Logo após o início do inverno, nesse domingo (21/6), Minas Gerais já enfrenta temperaturas baixas a nível de alerta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 89 municípios do Triângulo e do Sul do estado podem enfrentar queda de até 5°C nesta terça-feira (23/6).
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Conforme o aviso amarelo, válido até o fim do dia, poderá haver declínio entre 3°C e 5°C em cidades dessas regiões. Embora o órgão tenha emitido o comunicado de frio, há baixo risco à saúde.
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Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, Minas deve enfrentar uma onda de frio a partir desta segunda-feira (22/6), que deve durar até sexta (26/6). O fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma intensa massa de ar polar que marca o início do inverno no Brasil e provoca queda acentuada das temperaturas.
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Ainda de acordo com o Climatempo, a massa de ar frio será ampla e persistente, com potencial para atingir grande parte do Centro-Sul do país. A previsão indica que o período mais frio deve ocorrer até quinta-feira (25/6), quando o ar polar estará mais consolidado sobre o Sudeste. A partir do próximo fim de semana, as temperaturas tendem a subir gradualmente.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
- Faça atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.
Quais cidades serão afetadas?
- Água Comprida
- Albertina
- Andradas
- Araguari
- Araporã
- Arceburgo
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cássia
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição dos Ouros
- Conquista
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Delfinópolis
- Delta
- Estiva
- Extrema
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipiaçu
- Itamogi
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Nova Ponte
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passos
- Perdizes
- Pirajuba
- Piranguçu
- Planura
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Prata
- Pratápolis
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Rita de Caldas
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Pedro da União
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Tapira
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo