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MASSA DE AR POLAR

Onda de frio vai atingir Minas Gerais? Confira a previsão do tempo

Brasil observa queda de temperaturas nesta semana, que também dá início ao inverno. Saiba quais regiões serão afetadas pelo fenômeno e como se proteger do frio

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/06/2026 22:07

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Frio durante inverno em BH
Inverno começou na manhã deste domingo (21/6) no Hemisfério Sul crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Minas Gerais deve enfrentar uma onda de frio nos próximos dias, impulsionada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar que marca o início do inverno no Brasil. Segundo previsões meteorológicas, o fenômeno deve atuar entre os dias 22 e 26 de junho, provocando queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do estado.

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O inverno começou oficialmente neste domingo (21/6) e já chega acompanhado da primeira onda de frio da estação. De acordo com o centro de meteorologia Climatempo, a massa de ar frio será ampla e persistente, com potencial para atingir grande parte do Centro-Sul do país.

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Em Minas Gerais, os efeitos mais intensos devem ser sentidos no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Serra da Mantiqueira, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessas áreas, as madrugadas podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C, com possibilidade de marcas próximas de 0°C nas localidades mais elevadas do Sul de Minas e da Mantiqueira.

Já no Triângulo, Alto Paranaíba e Centro-Oeste do estado, a expectativa é de frio moderado, com mínimas entre 8°C e 12°C. No Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, a queda de temperatura também deve ser percebida, embora de forma menos intensa, especialmente durante as madrugadas e o amanhecer.

A previsão indica que o período mais frio deve ocorrer entre segunda-feira (22/6) e quinta-feira (25/6), quando o ar polar estará mais consolidado sobre o Sudeste. A partir do próximo fim de semana, as temperaturas tendem a subir gradualmente.

BH já registra temperaturas baixas

Antes mesmo da onda de frio, Belo Horizonte já vem enfrentando madrugadas e manhãs geladas. Nas últimas semanas, a capital registrou recordes de frio para 2026, ocasionados pelo tempo seco e pela ausência de nuvens durante a noite, condição que intensifica a perda de calor da superfície.

Com a chegada da massa de ar polar, a tendência é de novas quedas de temperatura em BH e na Região Metropolitana. Além de mínimas mais baixas, os moradores devem enfrentar manhãs frias e tardes com temperaturas mais amenas do que o habitual para esta época do ano.

Como a onda de frio vai atingir o restante do Brasil?

A massa de ar polar não ficará restrita a Minas Gerais. A previsão é de que o fenômeno provoque frio intenso em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Há possibilidade de geadas em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de temperaturas abaixo da média em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Em algumas áreas da Região Norte, especialmente Acre, Rondônia e sul do Amazonas, o avanço do ar polar pode provocar o fenômeno conhecido como friagem, caracterizado pela queda brusca das temperaturas em regiões normalmente quentes.

Meteorologistas também monitoram a possibilidade de ocorrência de neve ou chuva congelada em pontos mais elevados da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense durante os episódios mais intensos de frio.

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A recomendação é que a população redobre os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos durante os dias mais frios, além de reforçar a hidratação e a proteção contra doenças respiratórias comuns nesta época do ano.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
  • Faça atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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