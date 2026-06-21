Onda de frio vai atingir Minas Gerais? Confira a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais deve enfrentar uma onda de frio nos próximos dias, impulsionada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar que marca o início do inverno no Brasil. Segundo previsões meteorológicas, o fenômeno deve atuar entre os dias 22 e 26 de junho, provocando queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do estado.

O inverno começou oficialmente neste domingo (21/6) e já chega acompanhado da primeira onda de frio da estação. De acordo com o centro de meteorologia Climatempo, a massa de ar frio será ampla e persistente, com potencial para atingir grande parte do Centro-Sul do país.

Em Minas Gerais, os efeitos mais intensos devem ser sentidos no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Serra da Mantiqueira, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessas áreas, as madrugadas podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C, com possibilidade de marcas próximas de 0°C nas localidades mais elevadas do Sul de Minas e da Mantiqueira.

Já no Triângulo, Alto Paranaíba e Centro-Oeste do estado, a expectativa é de frio moderado, com mínimas entre 8°C e 12°C. No Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, a queda de temperatura também deve ser percebida, embora de forma menos intensa, especialmente durante as madrugadas e o amanhecer.

A previsão indica que o período mais frio deve ocorrer entre segunda-feira (22/6) e quinta-feira (25/6), quando o ar polar estará mais consolidado sobre o Sudeste. A partir do próximo fim de semana, as temperaturas tendem a subir gradualmente.

BH já registra temperaturas baixas

Antes mesmo da onda de frio, Belo Horizonte já vem enfrentando madrugadas e manhãs geladas. Nas últimas semanas, a capital registrou recordes de frio para 2026, ocasionados pelo tempo seco e pela ausência de nuvens durante a noite, condição que intensifica a perda de calor da superfície.

Com a chegada da massa de ar polar, a tendência é de novas quedas de temperatura em BH e na Região Metropolitana. Além de mínimas mais baixas, os moradores devem enfrentar manhãs frias e tardes com temperaturas mais amenas do que o habitual para esta época do ano.

Como a onda de frio vai atingir o restante do Brasil?

A massa de ar polar não ficará restrita a Minas Gerais. A previsão é de que o fenômeno provoque frio intenso em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Há possibilidade de geadas em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de temperaturas abaixo da média em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Em algumas áreas da Região Norte, especialmente Acre, Rondônia e sul do Amazonas, o avanço do ar polar pode provocar o fenômeno conhecido como friagem, caracterizado pela queda brusca das temperaturas em regiões normalmente quentes.

Meteorologistas também monitoram a possibilidade de ocorrência de neve ou chuva congelada em pontos mais elevados da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense durante os episódios mais intensos de frio.

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A recomendação é que a população redobre os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos durante os dias mais frios, além de reforçar a hidratação e a proteção contra doenças respiratórias comuns nesta época do ano.

Como se proteger do frio?