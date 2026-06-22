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PREVISÃO DO TEMPO

Inverno em BH: saiba o que esperar do tempo nesta segunda-feira

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas mais baixas e sensação de frio intensificada pela atuação dos ventos

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Quéren Hapuque
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Repórter
22/06/2026 07:46 - atualizado em 22/06/2026 07:49

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Frio do fim de semana em BH fez muita gente que acordou cedo precisar se agasalhar. Tempo seco reforça risco de doenças respiratórias
Na capital a atuação dos ventos contribui para aumentar a sensação de frio crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Com a chegada oficial do inverno nesse domingo (21/6), os belo-horizontinos já começaram a sentir os efeitos da estação nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22/6). A capital mineira registrou temperaturas mais baixas e sensação de frio intensificada pela atuação dos ventos. 

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De acordo a Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas no início da manhã e durante a noite. A atuação dos ventos contribui para aumentar a sensação de frio. A temperatura mínima registrada foi de 13,8°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 16,7 °C, às 6h05.
  • Centro Sul: 15,0 °C, às 6h20.
  • Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 4,7 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,7 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 4h.
  • Venda Nova: 13,8 °C, às 6h20.

 

Como fica o tempo no estado?

No restante de Minas Gerais, a previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O céu deve permanecer parcialmente nublado nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais áreas do estado, o predomínio será de céu claro a parcialmente nublado.

Características do inverno em Minas Gerais

O inverno começou oficialmente no domingo (21/6), em meio ao período mais seco do ano no estado. A estação é marcada por chuvas raras e de baixo volume, normalmente associadas à passagem de frentes frias e concentradas principalmente no Sul de Minas e na faixa Leste.

Em relação às temperaturas, o inverno mineiro costuma alternar períodos frios e quentes. Os episódios de frio mais intenso ocorrem quando massas de ar polar de moderada ou forte intensidade avançam sobre o estado, provocando queda acentuada das temperaturas de um dia para o outro e mantendo o clima ameno por vários dias.

Outra característica da estação é a grande amplitude térmica, com amanheceres frios e tardes mais quentes. A partir de julho, a umidade relativa do ar tende a atingir níveis críticos, ficando abaixo de 30% durante as tardes em diversas regiões.

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O período também costuma registrar piora na qualidade do ar devido ao tempo seco, condição que favorece a ocorrência e a propagação de incêndios florestais e queimadas em diferentes áreas do estado.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
  • Faça atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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