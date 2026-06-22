Inverno em BH: saiba o que esperar do tempo nesta segunda-feira
Belo Horizonte amanheceu com temperaturas mais baixas e sensação de frio intensificada pela atuação dos ventos
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Com a chegada oficial do inverno nesse domingo (21/6), os belo-horizontinos já começaram a sentir os efeitos da estação nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22/6). A capital mineira registrou temperaturas mais baixas e sensação de frio intensificada pela atuação dos ventos.
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De acordo a Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas no início da manhã e durante a noite. A atuação dos ventos contribui para aumentar a sensação de frio. A temperatura mínima registrada foi de 13,8°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.
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Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 16,7 °C, às 6h05.
- Centro Sul: 15,0 °C, às 6h20.
- Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 4,7 °C, às 6h.
- Pampulha: 15,7 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 4h.
- Venda Nova: 13,8 °C, às 6h20.
Como fica o tempo no estado?
No restante de Minas Gerais, a previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O céu deve permanecer parcialmente nublado nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais áreas do estado, o predomínio será de céu claro a parcialmente nublado.
Características do inverno em Minas Gerais
O inverno começou oficialmente no domingo (21/6), em meio ao período mais seco do ano no estado. A estação é marcada por chuvas raras e de baixo volume, normalmente associadas à passagem de frentes frias e concentradas principalmente no Sul de Minas e na faixa Leste.
Em relação às temperaturas, o inverno mineiro costuma alternar períodos frios e quentes. Os episódios de frio mais intenso ocorrem quando massas de ar polar de moderada ou forte intensidade avançam sobre o estado, provocando queda acentuada das temperaturas de um dia para o outro e mantendo o clima ameno por vários dias.
Outra característica da estação é a grande amplitude térmica, com amanheceres frios e tardes mais quentes. A partir de julho, a umidade relativa do ar tende a atingir níveis críticos, ficando abaixo de 30% durante as tardes em diversas regiões.
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O período também costuma registrar piora na qualidade do ar devido ao tempo seco, condição que favorece a ocorrência e a propagação de incêndios florestais e queimadas em diferentes áreas do estado.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
- Faça atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.