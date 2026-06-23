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Internacional

Ancelotti confirma que Neymar está pronto para estrear contra a Escócia na Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/06/2026 23:35

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comemorou a recuperação de Neymar nesta terça-feira (23), que segundo ele está apto a disputar sua primeira partida nesta Copa do Mundo na quarta-feira, contra a Escócia, em Miami.

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"Pode jogar, está bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele", afirmou o técnico italiano, que acrescentou que o atacante "aporta experiência, conhecimento do jogo e ajuda os jovens".

O craque brasileiro de 34 anos pode ser uma novidade na escalação da seleção canarinho para esta terceira rodada do Grupo C, na qual Ancelotti não contará com o ponta Raphinha, que sofre de uma lesão muscular na perna direita. 

Segundo o técnico italiano, o Brasil precisa repetir a fórmula utilizada no primeiro tempo contra o Haiti, a quem sua equipe derrotou por 3 a 0 pela segunda rodada.

É preciso "ter intensidade com a bola, ter acerto com a bola, evitar erros, ter caridade de bola", insistiu.

Ancelotti espera um jogo difícil contra a Escócia, descrevendo a equipe como "bem organizada" e que aposta muito em bolas longas e cruzamentos. 

O Brasil buscará a classificação nesta quarta-feira como líder do Grupo C, no qual está empatado em pontos com o Marrocos (ambos têm 4). A Escócia soma três pontos, enquanto o Haiti não pontuou.

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gma/cl/aam

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