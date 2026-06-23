Messi, Vozinha e Mbappé dominam redes na 1ª semana de Copa

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 mostrou que, nas redes sociais, a bola nem sempre rola na direção dos favoritos. Os cinco maiores picos de menções do torneio foram impulsionados pela partida de abertura entre México e África do Sul, o hat-trick de Messi contra a Argélia, as defesas do goleiro cabo-verdiano Vozinha diante da Espanha, os gols de Mbappé contra Senegal e o duelo entre Japão e Holanda. A estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos ficou apenas na nona colocação.

Os dados são de um levantamento da Content CO, agência de estratégia de conteúdo com sede nos Estados Unidos e no Brasil, sobre as conversas em torno da primeira rodada da Copa e revelam uma mudança na geografia da atenção. "A Copa do Mundo continua sendo um palco para os maiores jogadores do planeta, mas a conversa global está cada vez mais sendo moldada por histórias inesperadas. Comunidades engajadas podem transformar um jogador desconhecido em um fenômeno global em questão de horas", avalia o CEO e cofundador da Content CO, Leonardo Stamillo.

O Brasil continua sendo uma potência quando o assunto é engajamento: os brasileiros foram responsáveis por 7,5% das ao torneio, atrás apenas dos EUA. Ainda assim, a Seleção aparece na quinta posição entre as equipes mais mencionadas, com 574 mil citações, distante da líder Argentina. A estreia brasileira, no entanto, gerou mais frustração do que euforia: a Seleção registrou a quarta maior proporção de menções negativas entre todas as equipes.

A estreia foi apenas o 9º pico de conversas

O Brasil estreou na Copa do Mundo com um desempenho aquém do esperado. Os trinta minutos iniciais foram desesperadores para a torcida, mas nem a angústia em campo foi suficiente para impulsionar conversas. A partida gerou apenas o 9º maior pico de menções da competição.

Os dez maiores picos da primeira rodada:

Abertura da Copa: México x África do Sul (pico de 403 mil menções/hora) Argentina x Algeria (367 mil) Espanha x Cabo Verde (310 mil) França x Senegal (304 mil) Japão x Holanda (293 mil) Portugal x Congo (291 mil) EUA x Paraguai (273 mil) Alemanha x Curaçao (251 mil) Brasil x Marrocos (247 mil) Inglaterra x Croácia (234 mil)





Brasil é o 2º país que mais fala sobre a Copa, mas o mundo fala menos do Brasil

O Brasil é o segundo país que mais gerou conversas sobre a Copa do Mundo, com 7,5% do total global, atrás apenas dos EUA (17,6%). O engajamento mostra que o torcedor brasileiro não perdeu o amor pelo futebol, mas, quando a bola rolou, o resto do mundo perdeu um pouco do encantamento com a Seleção. “Até o início da Copa, o Brasil liderava com folga o ranking das seleções mais faladas nas redes sociais. Isso mudou drasticamente quando os times entraram em campo. A performance dos brasileiros deixou muita gente decepcionada, e isso teve reflexo no volume de conversas", diz Leandro Mota, Chief Content Officer e cofundador da Content CO.

O jogador brasileiro mais mencionado não entrou em campo

Neymar terminou a primeira rodada da Copa como o jogador brasileiro mais mencionado, sem ter disputado um único minuto. “Esse dado é revelador de como se consome a Copa do Mundo mais digital de todos os tempos: a segunda tela é tão relevante quanto a transmissão”, avalia Marcos Peres, presidente da Divisão de Esportes da Content CO. “Neymar pode não jogar, mas é top of mind no imaginário do fã de futebol."

Os dez jogadores mais mencionados:

Messi: 1,410,002 menções CR7: 614,679 Mbappé: 395,559 Haaland: 186,354 Vozinha: 173,205 Neymar: 131,601 Lamine Yamal: 118,883 Vinicius Júnior: 118,344 Cucurella: 73,076 Harry Kane: 72,213

Vozinha teve mais menções do que brasileiros

Vozinha caiu nas graças da torcida. Com mais menções do que qualquer jogador brasileiro, o goleiro de Cabo Verde carrega uma ligação afetiva com o Brasil: se chama Josimar em homenagem ao lateral da Seleção na Copa de 86, gosta de novelas e é fã declarado de Ivete Sangalo. A transmissão da CazéTV no Youtube fez campanha para aumentar o número de seguidores de Vozinha no Instagram: o goleiro saiu de quase 50 mil para quase 14 milhões de seguidores em 48 horas.

Argentina teve quase o dobro de menções do Japão

Entre todas as seleções da Copa, a Argentina domina as conversas com quase o dobro de menções do segundo colocado, o Japão. O Brasil aparece apenas em 5º, uma posição que, para o país mais associado ao futebol no imaginário global, soa como um alerta. A Seleção, que historicamente é referência mundial ao se falar sobre futebol, perdeu, ao menos por ora, a centralidade da conversa.

Sobre a Content CO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Content CO é uma agência que desenvolve estratégias de conteúdo com mentalidade de produto, combinando dados, criatividade e storytelling para ajudar clientes a construir conexões mais sólidas, expandir suas audiências e descobrir novas oportunidades de negócio. Entre seus clientes estão Major League Soccer (MLS), Liga MX, Amazon Web Services (AWS), EBANX e Unico Skill.