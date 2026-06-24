Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?
Todos os classificados venceram os dois primeiros jogos e chegaram aos seis pontos em seus respectivos grupos na Copa
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A Copa do Mundo de 2026 começa a conhecer os primeiros classificados para a fase de mata-mata. Após o encerramento da segunda rodada da fase de grupos, sete seleções já garantiram vaga nos mata-matas do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
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Até o momento, todos os classificados têm uma característica em comum: venceram os dois primeiros jogos e chegaram aos seis pontos em seus respectivos grupos, assegurando presença na próxima fase com uma rodada de antecedência.
Seleções classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo
- México garantiu a classificação em 18 de junho
- Estados Unidos garantiram a classificação em 19 de junho
- Alemanha garantiu a classificação em 20 de junho
- Argentina garantiu a classificação em 22 de junho
- França garantiu a classificação em 22 de junho
- Noruega garantiu a classificação em 22 de junho
- Colômbia garantiu a classificação em 24 de junho
Como cada seleção garantiu a vaga?
O México foi o primeiro país a confirmar presença no mata-mata ao vencer os dois compromissos iniciais do Grupo A, contra África do Sul e Coreia do Sul. Os Estados Unidos repetiram o feito no Grupo D (vitórias sobre Paraguai e Austrália), assim como a Alemanha no Grupo E (triunfos sobre Curaçao e Costa do Marfim).
A Argentina confirmou a classificação com mais uma atuação decisiva de Lionel Messi, autor de dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria e três contra a Argélia.
A França também assegurou vaga antecipada ao derrotar o Iraque por 3 a 0 (antes vencera Senegal) Kylian Mbappé marcou duas vezes, chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como segundo maior artilheiro da história do torneio.
Outra seleção garantida é a Noruega, que venceu o Senegal por 3 a 2 com dois gols de Erling Haaland (venceu o Iraque na primeira rodada)
Já nesta terça-feira (23/6), a Colômbia fechou a lista dos classificados até o momento ao bater a República Democrática do Congo por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.
Como funciona o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?
Pela primeira vez, a Copa do Mundo conta com 48 seleções e uma fase eliminatória de 16 avos de final. Ao todo, 32 equipes avançam:
- os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos;
- os oito melhores terceiros colocados da classificação geral.
Os confrontos dos 16 avos serão disputados entre os dias 28 de junho e 3 de julho.
Qual é o critério de desempate da fase de grupos?
Uma das novidades desta edição é a mudança no principal critério de desempate. Em caso de igualdade em pontos, a ordem é:
- confronto direto;
- saldo de gols;
- gols marcados;
- demais critérios previstos no regulamento da Fifa.
Nas edições anteriores, o saldo de gols era o primeiro desempate.
E o Brasil?
A Seleção Brasileira ainda não está matematicamente classificada. Após empatar com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti depende do resultado da última rodada para confirmar presença no mata-mata.
O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (24/6), contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C.
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A notícia Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo