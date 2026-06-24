Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?

Todos os classificados venceram os dois primeiros jogos e chegaram aos seis pontos em seus respectivos grupos na Copa

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
24/06/2026 06:04

compartilhe

SIGA
×
Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?
Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026? crédito: No Ataque Internacional
Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?
Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026? (Kylian Mbappé, atacante da França, já está garantido no mata-mata da Copa)

A Copa do Mundo de 2026 começa a conhecer os primeiros classificados para a fase de mata-mata. Após o encerramento da segunda rodada da fase de grupos, sete seleções já garantiram vaga nos mata-matas do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Até o momento, todos os classificados têm uma característica em comum: venceram os dois primeiros jogos e chegaram aos seis pontos em seus respectivos grupos, assegurando presença na próxima fase com uma rodada de antecedência.

Seleções classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo

  • México garantiu a classificação em 18 de junho
  • Estados Unidos garantiram a classificação em 19 de junho
  • Alemanha garantiu a classificação em 20 de junho
  • Argentina garantiu a classificação em 22 de junho
  • França garantiu a classificação em 22 de junho
  • Noruega garantiu a classificação em 22 de junho
  • Colômbia garantiu a classificação em 24 de junho

Como cada seleção garantiu a vaga?

O México foi o primeiro país a confirmar presença no mata-mata ao vencer os dois compromissos iniciais do Grupo A, contra África do Sul e Coreia do Sul. Os Estados Unidos repetiram o feito no Grupo D (vitórias sobre Paraguai e Austrália), assim como a Alemanha no Grupo E (triunfos sobre Curaçao e Costa do Marfim).

Luis Romo fez o gol mexicano no jogo - (foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Luis Romo fez o gol mexicano no jogo(foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A Argentina confirmou a classificação com mais uma atuação decisiva de Lionel Messi, autor de dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria e três contra a Argélia.

A França também assegurou vaga antecipada ao derrotar o Iraque por 3 a 0 (antes vencera Senegal) Kylian Mbappé marcou duas vezes, chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como segundo maior artilheiro da história do torneio.

Outra seleção garantida é a Noruega, que venceu o Senegal por 3 a 2 com dois gols de Erling Haaland (venceu o Iraque na primeira rodada)

Já nesta terça-feira (23/6), a Colômbia fechou a lista dos classificados até o momento ao bater a República Democrática do Congo por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.

Messi comemora gol em Argentina x Áustria - (foto: Charlotte Wilson/AFP)
Messi comemora gol em Argentina x Áustria(foto: Charlotte Wilson/AFP)

Como funciona o mata-mata da Copa do Mundo de 2026?

Pela primeira vez, a Copa do Mundo conta com 48 seleções e uma fase eliminatória de 16 avos de final. Ao todo, 32 equipes avançam:

  • os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos;
  • os oito melhores terceiros colocados da classificação geral.

Os confrontos dos 16 avos serão disputados entre os dias 28 de junho e 3 de julho.

Qual é o critério de desempate da fase de grupos?

Uma das novidades desta edição é a mudança no principal critério de desempate. Em caso de igualdade em pontos, a ordem é:

  1. confronto direto;
  2. saldo de gols;
  3. gols marcados;
  4. demais critérios previstos no regulamento da Fifa.

Nas edições anteriores, o saldo de gols era o primeiro desempate.

E o Brasil?

A Seleção Brasileira ainda não está matematicamente classificada. Após empatar com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti depende do resultado da última rodada para confirmar presença no mata-mata.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (24/6), contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Jogadores da Seleção Brasileira reunidos após gol na Copa do Mundo de 2026 - (foto: Divulgação/CBF)
Jogadores da Seleção Brasileira reunidos após gol na Copa do Mundo de 2026(foto: Divulgação/CBF)

A notícia Quais são as seleções já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay