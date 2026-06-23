Pacato aposta em menus inspirados em 5 países participantes da Copa

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muita gente conhecer um país e não mergulhar em sua gastronomia não vale de nada. Seguindo esta linha, o restaurante Pacato, no Lourdes, região Centro-Sul de BH, preparou menus especiais em homenagem a cinco países que disputam a Copa do Mundo de 2026 – cada um é disponibilizado por uma semana. A ação, intitulada “Pacato Pelo Mundo”, fica disponível até o último dia do Mundial (19 de julho).

Depois de Marrocos e França, Haiti, Espanha e Argentina entram em cena. O país localizado na América Central é a inspiração do cardápio especial desta semana. Como entrada, o chef Caio Soter criou um patacón (disco frito) de banana-da-terra e torresmo crocante de barriga, gel de fruta do cerrado, picles de maxixe, cebola roxa e broto de coentro.

O prato principal haitiano é um surubim grelhado na brasa, com salsa criolla (tipo um vinagrete, muito comum em países americanos), ceviche de banana-da-terra e purê de banana caramelizada na manteiga.

O menu encerra com manjar de coco com calda de cajuzinho do cerrado caramelizado e crocante de baru.

Na próxima semana, a Espanha entra em cena com um cardápio que começa com as clássicas croquetas de jamón. Polvo cozido sobre batata frita rústica, com aioli de páprica e coalhada seca, finalizado com azeite e páprica é o principal que celebra a cozinha do país no sul europeu no Pacato.

A sobremesa, por sua vez, é creme de leite e baunilha empanado e frito, crocante por fora e cremoso por dentro, polvilhado com açúcar e canela e servido com calda de doce de leite.

A última chance

O país que fecha a iniciativa especial da Copa é a Argentina. A entrada, também muito amada e conhecida por nós, é a clássica empanada de humita – que, no Pacato, terá recheio de milho verde, creme de requeijão de raspa e PANCs refogadas. A dupla é servida com chimichurri.

O prato escolhido foi um bife à milanesa coberto por presunto, queijo e pomodoro defumado, servido com salada de folhas frescas e vinagrete de mostarda e limão.

Para curtir em casa

Além desse serviço especial no restaurante, também há a possibilidade, em dias de jogos do Brasil, de encomendar kits para comer em casa. O menu inclui carpaccio de carne de sol com picles de maxixe e aioli de pequi, pão de queijo da casa, coxinha de porco com creme de requeijão moreno, sanduíche de focaccia com creme de queijo, cebola caramelizada e picles de abóbora, arroz de costela com batata palha caseira e tortinha de queijo com calda de doce de leite e crocante de castanhas. Os preparos são entregues prontos para serem finalizados em casa.

Serviço



Pacato pelo Mundo

Período: de 11 de junho a 19 de julho de 2026

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

De quarta a Sexta, das 12h-15h e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice