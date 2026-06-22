Da vovó aos chefs: pudim é versátil, cremoso e afetivo

De textura inigualável e preparo que parece mais simples do que realmente é, o pudim ultrapassou a categoria de sobremesa para atingir o patamar de patrimônio nacional. Embora seja raro, é possível achar quem não goste desse doce no Brasil, mas provavelmente é impossível que alguém não o conheça.

Fato é que, apesar de ter se tornado tão simbólico para nós, brasileiros, o pudim tem variações mundo afora. Não se pode afirmar ao certo a origem do doce, mas há registros de uma receita com mel, leite e ovos – conhecida como Melca – ainda no período do Império Romano (entre 27 a.C. e 476 d. C.).

Mariana Correa, professora de gastronomia: "Acho que a primeira vez que vi um pudim de leite condensado foi há uns 15 anos no restaurante Oro, no Rio de Janeiro, do chef Felipe Bronze" Arquivo pessoal

Mariana Correa, professora do curso de gastronomia do UniBH com Le Cordon Bleu, explica que doces com base de ovos, leite e açúcar feitos em cozimento prolongado e baixa temperatura eram comuns em outros países, como Espanha, Portugal e França. “Aqui no Brasil, essa receita chegou pela colonização portuguesa. Tivemos, entretanto, uma ‘reviravolta’ com o lançamento do livro da Nestlé na segunda metade do século 20, com a ideia da difusão do leite condensado, de levar esse ingredientes para dentro das casas”.

Naquele momento, o tradicional pudim brasileiro feito com o leite condensado ganhou popularidade e passou a fazer parte do caderninho de receitas de muitas cozinheiras (nesta época a cozinha de casa era basicamente restrita às mulheres) – aliás, outros muitos doces com o ingrediente foram ganhando espaço em território nacional.

Conforme explica Mariana, o leite condensado, além de acentuar o dulçor, diminui o tempo de cocção do pudim, o que contribui mais ainda para o seu acréscimo. “Além de tudo, ele simplificou a produção”.

Com ou sem furinho?

Justamente por ter se difundido de maneira tão forte pelos lares brasileiros, as técnicas de fazer pudim apresentavam algumas variações. Uma das grandes polêmicas envolvendo o doce, por exemplo, que divide a internet entre pessoas que gostam de pudim com furinhos e as que preferem a sobremesa “lisinha”, tem muita relação com isso.

Por estar muito ligado a uma memória, o fato de alguém gostar ou não dessas bolhas que podem vir a se formar no doce é muito pessoal – provavelmente depende do que a avó de cada um servia. De qualquer maneira, Mariana conta que, do ponto de vista puramente técnico da confeitaria, elas são consideradas um erro. “Quando o forno está muito quente, o creme acaba fervendo e vai produzindo bolhas que ficam ‘aprisionadas’ e resultam nesses furinhos”.

A textura do pudim também é algo sério. Ele deve ser cremoso, mas muitas vezes podemos ver alguns mais talhados. A professora nos conta que esse aspecto vem do processo de assamento, quando a sobremesa fica mais tempo no forno do que deveria. “Precisamos lembrar que o ovo é um dos ingredientes principais, e ele pode começar a coagular”.

Feita apenas com açúcar e água, a calda pode parecer banal, mas não é. O ponto deve ser correto para que não fique muito amarga. Na opinião de Mariana, um tom de mel é o ideal. No assamento, a calda retém a umidade do doce e se mostra importante também na hora de desenformar, para que não quebre ou desmonte. Por isso, aliás, o pudim que foi resfriado após ser assado – como deve ser – precisa passar rapidamente pela boca do fogão antes de ir para o prato, para que a calda amoleça e se desprenda da forma com facilidade.

Chegada nos restaurantes

Por muito tempo, os restaurantes eram lugares onde as pessoas comiam o que não era comumente feito em casa. Hoje e há alguns anos, entretanto, pratos como frango com quiabo e o pudim passaram a compor cardápios. A sobremesa, aliás, foi também ganhando novas roupagens – passou a ser feita sobretudo em formas individuais e ainda em sabores não convencionais, como veremos adiante.

“Acho que a primeira vez que vi um pudim de leite condensado foi há uns 15 anos no restaurante Oro [no Rio de Janeiro], do chef Felipe Bronze. Ali eu percebi esse movimento de trazer comidas de almoços familiares de domingo para dentro de estabelecimentos estrelados”, rememora Mariana, chamando a atenção para a receita simples em um dos mais aclamados restaurantes do país.



“Sobremesa de cozinheiro”

Hoje são diversas as casas que servem o doce. Em muitos casos, inclusive, bares vendem a sobremesa feita por terceiros, afinal, o transporte e armazenamento são consideravelmente tranquilos.

Leandro Dornas, chef à frente do café, restaurante e empório Minas Demais, localizado no Anchieta, bairro na região Centro-Sul de BH, destaca a versatilidade da sobremesa. “Ao meu ver, é uma sobremesa de cozinheiro, nada muito elaborado ou extremamente técnico. Fica pronta e precisa apenas ser desenformada na hora de servir. Para a gente, é um coringa por vai bem com um café ou como sobremesa do almoço”, diz, ressaltando o bom custo-benefício, a facilidade de armazenamento e montagem e, claro, o fator “afetivo”.

“Para mim é um doce que remete a casa de vó”, conta, lembrando que o pudim de suas avós era mais assadinho e costumava ter furinhos. Hoje, ele propõe uma versão mais técnica do doce – sem furinhos e com o tempo de forno preciso. “Eu uso apenas um ovo inteiro e o resto uso apenas gemas. Acho que, por ter mais gordura, ela enriquece a textura”.

Aliás, outro grande diferencial é que, em seu restaurante, o tradicional pudim de leite condensado não é vendido. Há o de doce de leite (em que esse doce substitui o leite condensado no preparo da massa) e o de queijo com goiabada (em que são adicionados à massa tradicional os queijos Canastra e parmesão mineiro. Por cima, vai uma goiabada cremosa levemente batida). Cada um é vendido a R$ 16.

Esse último, justamente pelo acréscimo do queijo, fica com uma textura que se assemelha à torta basca, e leva a calda de caramelo convencional quando vai ao forno. A versão de doce de leite é combinada com uma calda com toque de raspa de laranja. “Se eu não falo isso, as pessoas nem percebem, mas a laranja dá um toque, traz um frescor”, destaca o chef.

Além desses dois sabores de pudim, Leandro conta que já fez outros como amendoim e café. “Ele é uma base que aceita e absorve muito bem outros sabores. É uma ótima opção para o nosso almoço executivo, que costuma ter sugestão de sobremesa fora do cardápio”, conta o chef, que diz também querer fazer mais variações em breve.

Três vezes café



Localizada no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, a cafeteria Cria Café usa o pudim para expor a versatilidade e potência do seu grande e principal produto: o café especial.



“Aqui, o café é o astro, mas entendemos que poucas pessoas conhecem e consomem o café especial. Por isso, decidimos tirar o grão do lugar comum e, assim, criamos drinques e o pudim feitos com café”, explica Alessandro Almeida, sócio do estabelecimento.



Depois de alguns testes, ele e a esposa e sócia Jessica Almeida entenderam que queriam um pudim feito em uma forma sem o buraquinho central (aquela tradicional de pudim) e com mais textura.



Assim, o creme base que já levava espresso passou a ser acompanhado de calda feita com café espresso reduzido e caramelo, e a levar ainda um crocante de castanha-do-pará, açúcar mascavo, mel e café espresso. “O café está em tudo”, brinca Alessandro.



Degustação

Tanto na loja quanto na experiência de harmonização de cafés no Cria, Alessandro e Jéssica sugerem que o pudim de café (R$ 18) acompanhe o café Essência (R$ 58, o pacote com 250g), que tem notas de chocolate e caramelo.

Duo Brasil Hexa, da kopudim, entrou no clima da copa e leva o sabor tradicional em duas camadas verde e amarela Kopudim/Divulgação

Pudim é a base

Trabalhar com monoproduto pode ser desafiador, mas também traz muitas vantagens. No caso do pudim, que é uma base já muito consolidada no Brasil e que se adapta muito bem ao acréscimo de novos sabores e ingredientes, o trabalho especializado se mostra efetivo.

Não por acaso, cada vez mais observamos pequenos negócios que nascem focados nessa sobremesa. A maioria deles, aliás, trabalha exclusivamente com entregas – e aqui, entra outra característica importantíssima do pudim. Esse doce tem manejo simples, não precisa ser aquecido e pode ser consumido até mesmo sem um pratinho. Seu transporte requer algum cuidado, mas nada muito complexo.

E não menos importante, o fato de estar tão ligado a momentos de encontro e reuniões familiares também é, invariavelmente, um ponto positivo na reputação e popularidade da sobremesa. No caso da marca Kopudim, por exemplo, esse fator foi absolutamente determinante, afinal, Mariana Bibiano, à frente da produção, buscou, na cozinha, produzindo os doces, um refúgio frente a uma situação triste.

“Eu sofri bullying na escola e estava passando por um período bem triste e pesado. Queria distrair minha cabeça fazendo algo novo. Minha mãe se lembrou do pudim, esse doce que a avó dela sempre fazia e que lembra muito da união. Comecei a fazer o doce com a ajuda da minha mãe, Angelina, e ele me trouxe esse conforto”, conta.

Depois de fazer um curso, Mariana chegou no ponto perfeito do pudim. No meio desse percurso, algumas adaptações importantes foram feitas. Primeiramente, o frescor do ovo, que passou a ser inegociável. A temperatura de forno, segundo ela, também deve ser rigorosamente controlada. Hoje, o banho maria não é mais necessário, pois ela utiliza um forno à vapor.



Sabores



Para Mariana, o céu é o limite na criação dos pudins (o tradicional é vendido a R$ 15, o individual, ou R$ 80, o de 1,1kg). Faz de chocolate branco com calda de frutas vermelhas; coco cremoso com coco caramelizado e canela; leite Ninho com Nutella; fava de baunilha; café (todos os descritos acima são vendidos a R$ 95, com 1,1kg, ou R$ 18 em versão individual no copo lagoinha, com exceção do de café, que sai a R$ 16).

Um dos mais diferentes deles, no entanto, é o de base de queijo Brunost com geleia de tyttebær. Ambos ingredientes são noruegueses – e essa versão não está no cardápio habitualmente. O queijo apresenta semelhança com o doce de leite e a fruta é azedinha e pouco doce. O sabor é quase uma homenagem ao padrasto de Mariana, Márcio Mesquita, que mora no país escandinavo.

Aliás, a família é parte essencial do negócio. A confeiteira brinca que o padrinho, Carlos Bibiano, é praticamente o CEO da Kopudim. Hoje, o grande sucesso da marca são os pudins no copo lagoinha. “Ele é individual, tem embalagem reaproveitável e é fácil de transportar”, completa Mariana.

Mariana Bibiano, da Kopudim: inspiração na bisavó e no apoio incondicional da mãe Jair Amaral/EM/D.A Press



Cremosidade ímpar

Quem também vende o pudim no copo e uma ampla gama de sabores por encomenda é Nircia Viveiros, à frente da marca Pudim O Maravilhoso. A ligação da confeiteira que ainda divide a cozinha com o emprego na área do marketing com o doce é ligada à memória do pai já falecido. “Ele era louco com pudim, quando eu ia visitar ele, levava até dois”.

Até então, no entanto, ela não pensava em fazer desse dom uma profissão. Depois de se frustrar com um antigo emprego, em 2023, criou uma marca, um instagram, e começou a fazer o doce para vender. “O que me surpreendeu é que eu não sabia o quanto as pessoas são apaixonadas por pudim”, brinca Nircia.

Ao longo desses anos, ela também foi implementando técnicas até chegar ao pudim que tem hoje, que praticamente derrete na boca. “Acho que o maior segredo é paciência, é um doce que gosta de ser tratado com carinho. É uma receita simples, mas não é fácil. Eu gosto de bater com a mão, o tempo no forno é grande em baixa temperatura, depois precisa ficar mais um bom período na geladeira…”. Nircia, assim como Mariana, usa o forno à vapor que dispensa a necessidade do banho maria.

Hoje, o pudim imbatível na marca é o tradicional – que, na versão de 1kg (R$ 79,90), ainda acompanha um potinho de calda de caramelo extra. Ele também é feito no copo lagoinha (R$ 15) ou no pote de plástico em versão individual (R$ 10).

Outros sabores como Ninho com Nutella; paçoca; doce de leite; e até milho verde com calda de caramelo são vendidos. O geladinho de pudim (R$ 10) também faz sucesso, e é feito no fogo, como uma espécie de mingau, antes de ir para o freezer.

Maria Tereza uniu o mousse de doce de leite à cobertura do pudim de leite condensado e virou sucesso, com filas e filas na feira hippie Arquivo pessoal

Torta viralizada

Maria Tereza Santos, à frente da confeitaria Maria Doce Doçura, é a responsável pela fila gigantesca que se forma na Feira Hippie de BH a cada dois finais de semana. Ela bombou na internet com um sabor de torta inusitado: mousse de doce de leite com cobertura de pudim de leite condensado. “Eu já fazia esses dois doces separados, um dia resolvi juntar eles e foi um sucesso, é o sabor que mais vende”, conta.

A torta viralizada acabou impulsionando a venda de vários outros doces – até porque os cerca de 15 tabuleiros com 15 fatias (vendidas a R$ 25 cada) acabam rapidinho – dentre eles, o pudim tradicional. “Para mim, o segredo dele é ser lisinho, ir para o forno em banho maria sem ferver a água.

A própria torta de mousse de doce de leite com pudim já ganhou decorações distintas – às vezes vem com um morango por cima e, no clima da Copa do Mundo, chegou até a ser feita nos tons de verde e amarelo.

Maria divide a barraca na feira com suas irmãs, por isso mesmo, não está lá com seus doces toda semana. A próxima ida será no dia 28 deste mês.

Fora o grande sucesso, Maria também vende tortas de outros sabores e pudins diferentes – como o do copo lagoinha (R$ 18).

E o cheiro de ovo?

Outra polêmica que envolve o pudim é o cheiro de ovo. Mariana Correa conta que esse odor vem das claras, e não das gemas, como muita gente pensa. Para que o doce – seja ele pudim ou qualquer outro rico em ovos, como creme inglês ou pão de ló – não fique com esse cheiro desagradavel, é importante que os ovos usados sejam frescos. Peneirar não é nem preciso.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.



Serviço

Minas Demais

• Avenida dos Bandeirantes, 1725, Anchieta

• (31) 3564-0036

• De segunda a sexta, das 9h às 18h

• Sábado, das 9h às 16h

Cria Café

• R. Gonçalves Dias, 1933, Lourdes

• (31) 97265-6061

• De terça a sexta, das 9h às 19h

• Sábado e domingo, das 8h às 14h

Kopudim

• (31) 98263-1947

• @kopudim.oficial

Pudim O Maravilhoso

• (31) 99214-9540

• @pudimomaravilhoso

Maria Doce Doçura

• (31) 98460-1822

• @mariadocedocura



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