Pudim na airfryer: sobremesa prática e cremosa surpreende no sabor

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A fritadeira elétrica, ou airfryer, deixou de ser apenas um aparelho para preparar batatas fritas e se tornou uma aliada versátil na cozinha moderna. Sua capacidade de cozinhar alimentos de forma rápida e uniforme abre um leque de possibilidades que vai muito além dos salgados. Agora, até a sobremesa mais clássica e amada do Brasil ganha uma versão surpreendente: o pudim de leite condensado feito na airfryer.

Esqueça a complexidade do banho-maria, o tempo de espera do forno pré-aquecido e o gasto elevado de gás ou energia. É possível preparar um pudim com textura lisa, sem furinhos, e uma calda de caramelo perfeita em uma fração do tempo. O resultado é um doce delicioso, com o sabor da tradição, mas com a praticidade que a rotina atual exige.

Aprender a fazer essa receita não apenas economiza tempo, como simplifica o processo, tornando a sobremesa de domingo acessível até para quem tem pouca experiência na cozinha. Confira o passo a passo completo e todos os segredos para nunca mais errar.

Leia mais

Ingredientes

Para a calda:

1 xícara (chá) de açúcar;

1/4 xícara (chá) de água quente;

Para a massa do pudim:

1 lata de leite condensado (395g);

a mesma medida da lata de leite integral;

3 ovos inteiros.

Passo a passo para o pudim na airfryer

1. Prepare a calda de caramelo

O primeiro passo é o caramelo. Coloque o açúcar diretamente em uma fôrma de alumínio com furo no meio (com cerca de 20 cm de diâmetro, compatível com o cesto da sua airfryer).

Leve a fôrma à boca do fogão em fogo baixo e mexa continuamente até o açúcar derreter por completo e atingir uma cor de guaraná. Fique atento para não queimar, pois um caramelo amargo pode estragar o sabor.

Com cuidado, adicione a água quente para diluir e formar uma calda lisa. Gire a fôrma para espalhar o caramelo por todo o fundo e laterais. Reserve e deixe esfriar.

2. Bata a massa do pudim

No liquidificador, a mágica acontece de forma simples. Adicione os três ovos, o leite condensado e o leite. Bata tudo por aproximadamente três minutos.

Esse tempo é fundamental para que os ingredientes se incorporem perfeitamente, criando uma mistura homogênea que resultará em um pudim mais cremoso e aveludado.

3. Monte o pudim na fôrma

Com a calda já fria e endurecida na fôrma, despeje delicadamente a mistura do liquidificador sobre ela. Para garantir uma textura perfeitamente lisa e sem furinhos, passe o líquido por uma peneira fina antes de colocar na fôrma.

4. Prepare para o cozimento

Cubra a fôrma com uma folha de papel-alumínio, vedando muito bem todas as laterais. Esse passo é indispensável, pois o alumínio cria um ambiente de vapor que cozinha o pudim de maneira uniforme e evita que o topo queime ou crie aquela película ressecada.

5. Asse na airfryer

Pré-aqueça sua airfryer a 160?°C por cerca de cinco minutos. Em seguida, coloque a fôrma com cuidado dentro do cesto da fritadeira. Programe o tempo para 30 a 35 minutos. O tempo exato pode variar um pouco dependendo da potência do seu modelo de airfryer.

6. Verifique o ponto certo

Após o tempo programado, retire a fôrma com cuidado da airfryer e remova o papel-alumínio. Para saber se o pudim está no ponto ideal, faça o clássico teste do palito: espete um palito no centro do pudim. Se ele sair limpo, está pronto. Se sair com massa líquida, cubra novamente com o alumínio e volte para a airfryer por mais cinco minutos.

7. Resfrie antes de desenformar

Deixe o pudim esfriar completamente em temperatura ambiente. Depois de frio, leve-o à geladeira e deixe gelar por, no mínimo, quatro horas. Esse período é crucial para que ele ganhe firmeza e não quebre ao desenformar.

8. O grande final: desenforme

Para o momento mais esperado, passe uma faca sem ponta delicadamente nas laterais da fôrma para soltar o pudim. Se a calda estiver muito dura no fundo, pode-se aquecer a base da fôrma por alguns segundos na chama do fogão. Coloque um prato com bordas sobre a fôrma e vire de uma só vez. A calda escorrerá sobre o pudim, criando a apresentação perfeita.

A fritadeira elétrica conquista espaço até nas sobremesas caseiras.Canva

Veja também

Dicas de ouro para um resultado impecável

A forma ideal faz a diferença: dê preferência a fôrmas de alumínio, pois elas conduzem o calor de maneira mais eficiente na airfryer, verifique sempre se a forma é compatível com o cesto do aparelho.

Textura de confeitaria: o segredo para um pudim sem furinhos está em bater pouco a massa no liquidificador, apenas o suficiente para misturar, passando por uma peneira;

Variações de sabor: adicione 50g de coco ralado à massa para um pudim "queijadinha" ou duas colheres de sopa de chocolate em pó para uma versão de brigadeirão.;

Desenformando sem desastres: se, mesmo após aquecer o fundo, a calda não soltar, raspe o caramelo que ficou grudado com uma colher, aqueça em uma panela pequena até derreter e despeje por cima do pudim já no prato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.