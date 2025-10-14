Guia do churrasco barato: 5 carnes saborosas que não pesam no bolso
Veja uma lista cortes mais acessíveis e macios para seu churrasco ser um sucesso sem esvaziar a carteira
Reunir amigos e família para um churrasco é uma tradição, mas o preço da carne pode transformar o planejamento em um desafio. A boa notícia é que é possível preparar uma celebração saborosa e suculenta sem depender dos cortes mais caros, como a picanha ou o filé mignon, que costumam pesar no orçamento.
Para um churrasco barato e de sucesso, o segredo está em conhecer as alternativas. Existem diversas opções no açougue que, quando preparadas da maneira correta, garantem maciez e sabor, surpreendendo até os paladares mais exigentes. O segredo é focar em peças que oferecem um excelente custo-benefício e saber como valorizar cada uma delas na brasa.
Com um pouco de conhecimento e as técnicas certas, seu evento será lembrado pelo sabor, e não pelo valor gasto. Ao explorar cortes menos convencionais, é possível não apenas economizar, como ampliar o repertório na churrasqueira, mostrando que um bom churrasco depende mais de técnica do que de um corte específico.
Confira abaixo uma seleção de carnes com ótimo custo-benefício que vão surpreender seus convidados e aliviar seu bolso.
1. Fraldinha: sabor e suculência garantidos
Considerada por muitos a rainha do custo-benefício, a fraldinha é uma escolha certeira para quem busca um corte saboroso sem gastar muito. Localizada na parede do abdômem do boi, ela possui fibras longas e uma camada de gordura que garante a suculência durante o preparo na brasa.
Por ser uma carne mais irrigada, se mantém úmida com facilidade, o que a torna ideal para churrasqueiros de todos os níveis de experiência. Seu formato alongado e mais fino também facilita o preparo rápido na grelha.
O segredo para uma fraldinha macia está no corte. Após assar, sempre fatie a carne contra a fibra. Isso quebra as fibras mais longas e torna cada pedaço mais fácil de mastigar. Um tempero simples, apenas com sal grosso, já é o suficiente para realçar seu sabor natural.
2. Miolo da paleta: a surpresa da churrasqueira
Muitas vezes associado a pratos de panela, como carnes assadas e ensopados, o miolo da paleta é um verdadeiro tesouro escondido para o churrasco. Esse corte, retirado da parte dianteira do boi, é surpreendentemente macio e tem um preço muito mais acessível que as carnes de primeira.
O miolo da paleta possui um sabor intenso e uma textura que, quando bem preparada, desmancha na boca. Por ter uma quantidade equilibrada de gordura entremeada nas fibras, ele não resseca na churrasqueira, garantindo um resultado suculento e delicioso.
Para o churrasco, a dica é pedir ao açougueiro para limpar a peça, retirando o excesso de nervos. Ele pode ser assado em pedaços maiores na grelha ou cortado em cubos para espetinhos. Um tempero simples com sal grosso e pimenta-do-reino é ideal para valorizar essa carne econômica e saborosa.
3. Linguiça toscana: a indispensável
Nenhum churrasco brasileiro está completo sem uma boa linguiça toscana. Além de ser um dos itens mais baratos da lista, ela é versátil e agrada a todos, funcionando perfeitamente como entrada enquanto as outras carnes estão na grelha ou como parte principal da refeição.
A linguiça de porco é uma opção prática, pois já vem temperada e pronta para ir ao fogo. Sua gordura derrete durante o cozimento, o que a mantém sempre úmida e saborosa. É um item que ajuda a "render" o churrasco, garantindo que ninguém fique com fome.
Para garantir que fique bem cozida por dentro e dourada por fora, comece assando em fogo médio, longe do braseiro mais forte. Quando estiver firme, mova-a para uma área de calor mais intenso para finalizar e criar aquela casquinha crocante. Sirva pura, no pão ou como acompanhamento.
4. Asa de frango (tulipa): crocância que agrada
Quando o assunto é carne econômica, o frango é imbatível. A asa, especialmente o corte conhecido como "tulipa" ou "meio da asa", é uma opção deliciosa e barata para qualquer churrasco. Ela é fácil de preparar, cozinha rápido e tem um apelo universal, agradando adultos e crianças.
O segredo para uma asa de frango perfeita está na marinada. Deixar as peças de um dia para o outro em uma mistura de cerveja, alho, sal, limão e ervas de sua preferência faz toda a diferença. Esse processo amacia a carne e infunde um sabor profundo em cada pedaço.
Na churrasqueira, posicione as tulipas em uma área de calor indireto para que cozinhem lentamente, sem queimar por fora. Quando estiverem cozidas, leve-as para o fogo forte para dourar a pele e deixá-la bem crocante. O resultado é um petisco irresistível.
5. Maminha: maciez e versatilidade
Parte do conjunto da alcatra, a maminha é famosa por sua maciez e sabor suave. Embora seja um corte nobre, seu preço costuma ser mais amigável do que o da picanha ou do contrafilé, o que a torna uma excelente opção para um churrasco especial sem comprometer o orçamento.
Com um formato quase triangular, a maminha possui uma capa de gordura que deve ser mantida durante o preparo, pois é ela que garante a umidade e o sabor da carne. É uma peça muito versátil, que pode ser assada inteira ou em fatias grossas.
A melhor forma de prepará-la é assar a peça inteira com a gordura virada para cima, em fogo médio. O calor derreterá a gordura, que irrigará a carne lentamente. O ponto ideal é malpassado ou ao ponto para não perder a suculência. Fatie contra as fibras e sirva em seguida para aproveitar sua textura macia.
