Churrasco: 7 cortes de carne baratos e saborosos para quem não quer gastar muito

Organizar um churrasco é um dos momentos preferidos de muitos brasileiros, mas o preço da carne pode transformar o planejamento em uma dor de cabeça. A boa notícia é que não é preciso gastar uma fortuna com picanha ou filé mignon para garantir um evento saboroso e que agrade a todos. O segredo está em conhecer e saber preparar outros cortes.

Explorar opções de carnes bovinas, suínas e de frango com bom custo-benefício abre um leque de sabores e texturas. Com o preparo correto, peças mais baratas se tornam tão suculentas e deliciosas quanto as mais famosas. Basta um pouco de atenção na hora da compra e na grelha para impressionar os convidados sem comprometer o orçamento do mês.

Fraldinha

A fraldinha é uma escolha clássica para quem busca sabor sem gastar muito. Localizada na parte dianteira do boi, é uma carne com fibras longas e visíveis, o que exige um cuidado especial no preparo. Seu sabor marcante e a quantidade equilibrada de gordura a tornam ideal para a grelha.

Para garantir a maciez, o segredo está em assá-la em fogo forte para selar a parte externa e manter a suculência interna. O ponto ideal é mal passado ou ao ponto. Na hora de servir, o corte deve ser feito sempre contra as fibras, o que rompe os tecidos mais rígidos e deixa a carne muito mais macia ao mastigar.

Miolo de acém

O acém é frequentemente associado a pratos de panela, mas seu miolo esconde uma joia para o churrasco. Conhecido também como “denver steak” ou “chuck eye steak”, este corte é retirado do centro do acém e possui uma ótima marmorização, que é a gordura entremeada na carne, garantindo suculência e um sabor intenso.

Por ser uma peça extremamente saborosa e barata, o miolo de acém vem ganhando popularidade. O ideal é cortá-lo em bifes grossos, de cerca de dois a três centímetros, e levá-lo à grelha em fogo bem quente. Ele fica perfeito mal passado ou ao ponto, preservando toda a sua umidade.

Maminha

Parte do conjunto da alcatra, a maminha é uma opção versátil e com um preço mais acessível que suas vizinhas nobres. Sua principal característica é a grande capa de gordura que a cobre, responsável por manter a carne úmida e saborosa durante o cozimento na brasa.

A melhor forma de prepará-la é assando a peça inteira, com a gordura virada para cima, em fogo médio. Assim, a gordura derrete lentamente e penetra na carne, deixando-a macia. Quando estiver pronta, fatie em tiras finas contra a fibra para servir e aproveite a suculência.

Linguiça toscana

Nenhum churrasco brasileiro está completo sem uma boa linguiça. A toscana é a rainha da economia e do sabor, agradando a praticamente todos os paladares. Feita de carne de porco e temperos, ela é um aperitivo perfeito, enquanto as outras carnes assam e também pode ser o prato principal.

Para um resultado perfeito, o ideal é assá-la em fogo médio para que cozinhe por dentro sem queimar por fora. Evite furar a linguiça, pois isso faz com que ela perca seus sucos e fique seca. Quando a pele estiver dourada e crocante, está pronta para ser servida, seja no pão ou no prato.

Pancetta ou barriga de porco

A pancetta, ou barriga de porco, é uma alternativa incrível e barata que proporciona uma experiência única no churrasco. Com suas camadas alternadas de carne e gordura, ela se transforma em um petisco crocante e irresistível quando preparada corretamente na grelha.

O segredo é cortá-la em tiras grossas e assá-la em fogo brando, longe do calor mais intenso, para que a gordura derreta e a pele fique pururuca. Outra opção é prepará-la em rolos, já temperados. O resultado é uma carne suculenta por dentro com uma casquinha crocante por fora que impressiona qualquer um.

Coxinha da asa de frango

O frango é um aliado poderoso do churrasco econômico, e a coxinha da asa, também conhecida como “drumette”, é uma das melhores pedidas. É uma peça com bastante carne, fácil de manusear e que absorve temperos de maneira espetacular, resultando em um petisco suculento.

Para um sabor ainda melhor, deixe as coxinhas marinando por algumas horas em uma mistura de cerveja, alho, sal e ervas. Na grelha, asse em fogo médio para que cozinhem por completo sem queimar a pele. Elas ficam prontas rapidamente e são uma ótima entrada para o churrasco.

Coração de frango

Um verdadeiro clássico do churrasco brasileiro, o coração de frango é a opção mais barata e uma das mais queridas. Pequeno no tamanho, mas gigante no sabor, este miúdo é perfeito para ser servido no espeto como aperitivo e costuma acabar em poucos minutos.

O preparo é simples. Basta temperar com sal grosso ou deixá-lo em uma marinada de alho, shoyu e azeite por alguns minutos. Coloque os corações em espetos de madeira ou metal e leve à grelha em fogo forte. Eles assam muito rápido, então é preciso ficar de olho para não passarem do ponto e ficarem borrachudos.