Guia da culinária coreana e japonesa para fazer em casa
Veja receitas fáceis de kimchi, bulgogi e sushi para surpreender a família e os amigos
A curiosidade por novas culturas pode começar no prato. A culinária da Coreia do Sul e do Japão, marcada por tradição e equilíbrio de sabores, conquista cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras. Explorar seus temperos e combinações é uma forma de conhecer a história, os costumes e o modo de vida desses dois países que se destacam na gastronomia asiática.
Engana-se quem pensa que preparar receitas orientais exige técnicas complexas ou ingredientes raros. Com itens acessíveis e instruções simples, é possível criar em casa versões autênticas e saborosas de pratos como kimchi, bulgogi e sushi.
Culinária coreana: intensidade e tradição no prato
A cozinha da Coreia do Sul é conhecida por seus sabores únicos, em que o picante, o fermentado e o adocicado se encontram em harmonia. Ingredientes como a pasta de pimenta gochujang, o óleo de gergelim e o molho de soja são a base de muitas preparações. Vamos a duas receitas que representam bem essa riqueza.
Kimchi: a alma da mesa coreana
O kimchi é mais do que um acompanhamento; é um pilar da identidade coreana. Trata-se de uma conserva fermentada de vegetais, geralmente acelga, com um tempero vibrante. Esta versão simplificada agiliza o processo para que você possa prová-lo mais rápido.
Ingredientes:
-
1 acelga grande;
-
1/2 xícara de sal grosso;
-
1 xícara de água;
-
6 dentes de alho picados;
-
1 colher de sopa de gengibre fresco ralado;
-
1/4 xícara de pimenta em pó coreana (gochugaru);
-
2 colheres de sopa de molho de peixe (ou molho de soja);
-
1 colher de sopa de açúcar;
-
1/2 xícara de nabo ralado;
-
4 talos de cebolinha picados.
Modo de preparo:
-
Corte a acelga em pedaços de 5 cm. Em uma tigela grande, misture a acelga com o sal grosso, garantindo que todas as folhas sejam cobertas. Adicione a água, misture e deixe descansar por 2 horas, virando a acelga a cada 30 minutos.
-
Após o tempo de descanso, lave bem a acelga em água corrente por três vezes para remover todo o excesso de sal. Deixe escorrer completamente em um escorredor.
-
Em outra tigela, prepare a pasta de temperos. Misture o alho, o gengibre, a pimenta em pó coreana, o molho de peixe e o açúcar até formar uma pasta homogênea.
-
Adicione o nabo ralado e a cebolinha picada à pasta e misture bem.
-
Com luvas, passe a pasta de temperos em cada folha da acelga, garantindo uma cobertura uniforme.
-
Transfira o kimchi para um pote de vidro com tampa hermética, pressionando para remover bolhas de ar. Deixe um espaço de cerca de 3 cm no topo do pote.
-
Deixe o pote em temperatura ambiente por 1 a 2 dias para iniciar a fermentação. Depois, armazene na geladeira. Ele pode ser consumido imediatamente, mas o sabor se aprofunda com o tempo.
Bulgogi: o churrasco coreano adocicado
Bulgogi, que significa "carne de fogo", é um prato de finas fatias de carne marinada e grelhada. É um dos pratos coreanos mais populares no mundo, amado por seu sabor adocicado e suculência.
Ingredientes:
-
500g de contrafilé ou alcatra em fatias bem finas;
-
1/2 xícara de molho de soja (shoyu);
-
1/4 xícara de açúcar mascavo;
-
2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado;
-
3 dentes de alho picados;
-
1 pera asiática pequena (ou 1/2 maçã) ralada;
-
1/4 de cebola picada;
-
Pimenta do reino a gosto;
-
1 colher de sopa de sementes de gergelim.
Modo de preparo:
-
Em uma tigela, misture o molho de soja, o açúcar mascavo, o óleo de gergelim, o alho, a pera ralada, a cebola e a pimenta do reino. Mexa bem até o açúcar dissolver.
-
Adicione as fatias de carne à marinada, garantindo que todas fiquem bem cobertas. Cubra a tigela e deixe na geladeira por pelo menos 30 minutos, mas o ideal é deixar por 2 a 4 horas.
-
Aqueça uma frigideira grande ou grill em fogo médio-alto. Grelhe as fatias de carne por 2 a 3 minutos de cada lado, ou até dourarem e cozinharem por completo.
-
Sirva o bulgogi imediatamente, salpicado com sementes de gergelim. Acompanha bem arroz branco e folhas de alface para enrolar a carne.
Culinária japonesa: equilíbrio e frescor
A gastronomia do Japão é celebrada por sua elegância, sua simplicidade e pelo respeito aos ingredientes frescos. A busca pelo umami, o quinto sabor básico, é constante. Para começar, vamos focar em preparos que são divertidos de fazer em grupo.
Sushi em casa: temaki para iniciantes
Fazer sushi em casa pode parecer intimidador, mas o temaki (cone de alga recheado) é a porta de entrada perfeita. Não exige o uso da esteira de bambu e permite que cada um monte o seu, tornando a refeição interativa e divertida.
Ingredientes para o arroz (shari):
-
2 xícaras de arroz japonês (grão curto);
-
2 xícaras de água;
-
1/2 xícara de vinagre de arroz;
-
2 colheres de sopa de açúcar;
-
1 colher de chá de sal;
Ingredientes para a montagem:
-
folhas de alga nori, cortadas ao meio;
-
salmão fresco, atum ou kani kama, em tiras;
-
pepino japonês em tiras finas;
-
abacate em fatias;
-
cream cheese, maionese e cebolinha picada (opcional).
Modo de preparo:
-
Lave bem o arroz em água corrente até a água sair transparente. Deixe escorrer por 15 minutos. Cozinhe o arroz com as 2 xícaras de água conforme as instruções da embalagem ou em uma panela elétrica.
-
Enquanto o arroz cozinha, prepare o tempero. Em uma panela pequena, aqueça o vinagre de arroz, o açúcar e o sal em fogo baixo, mexendo até dissolver. Não deixe ferver. Reserve.
-
Com o arroz ainda quente, transfira-o para uma tigela grande (de preferência, não metálica). Despeje o tempero de vinagre sobre o arroz e misture delicadamente com uma espátula, fazendo movimentos de corte para não amassar os grãos. Abane o arroz para esfriar mais rápido.
-
Para montar, pegue meia folha de nori na palma da mão (lado brilhante para baixo). Espalhe uma camada fina de arroz sobre a metade esquerda da alga, deixando um canto livre.
-
Adicione seus recheios preferidos na diagonal sobre o arroz.
-
Dobre o canto inferior direito da alga sobre o recheio e continue enrolando para formar um cone. Sirva imediatamente para que a alga permaneça crocante.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.