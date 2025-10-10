Guia da culinária coreana e japonesa para fazer em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A curiosidade por novas culturas pode começar no prato. A culinária da Coreia do Sul e do Japão, marcada por tradição e equilíbrio de sabores, conquista cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras. Explorar seus temperos e combinações é uma forma de conhecer a história, os costumes e o modo de vida desses dois países que se destacam na gastronomia asiática.

Engana-se quem pensa que preparar receitas orientais exige técnicas complexas ou ingredientes raros. Com itens acessíveis e instruções simples, é possível criar em casa versões autênticas e saborosas de pratos como kimchi, bulgogi e sushi.

Culinária coreana: intensidade e tradição no prato

A cozinha da Coreia do Sul é conhecida por seus sabores únicos, em que o picante, o fermentado e o adocicado se encontram em harmonia. Ingredientes como a pasta de pimenta gochujang, o óleo de gergelim e o molho de soja são a base de muitas preparações. Vamos a duas receitas que representam bem essa riqueza.

Kimchi: a alma da mesa coreana

O kimchi é mais do que um acompanhamento; é um pilar da identidade coreana. Trata-se de uma conserva fermentada de vegetais, geralmente acelga, com um tempero vibrante. Esta versão simplificada agiliza o processo para que você possa prová-lo mais rápido.

Ingredientes:

1 acelga grande;

1/2 xícara de sal grosso;

1 xícara de água;

6 dentes de alho picados;

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado;

1/4 xícara de pimenta em pó coreana (gochugaru);

2 colheres de sopa de molho de peixe (ou molho de soja);

1 colher de sopa de açúcar;

1/2 xícara de nabo ralado;

4 talos de cebolinha picados.

Modo de preparo:

Corte a acelga em pedaços de 5 cm. Em uma tigela grande, misture a acelga com o sal grosso, garantindo que todas as folhas sejam cobertas. Adicione a água, misture e deixe descansar por 2 horas, virando a acelga a cada 30 minutos. Após o tempo de descanso, lave bem a acelga em água corrente por três vezes para remover todo o excesso de sal. Deixe escorrer completamente em um escorredor. Em outra tigela, prepare a pasta de temperos. Misture o alho, o gengibre, a pimenta em pó coreana, o molho de peixe e o açúcar até formar uma pasta homogênea. Adicione o nabo ralado e a cebolinha picada à pasta e misture bem. Com luvas, passe a pasta de temperos em cada folha da acelga, garantindo uma cobertura uniforme. Transfira o kimchi para um pote de vidro com tampa hermética, pressionando para remover bolhas de ar. Deixe um espaço de cerca de 3 cm no topo do pote. Deixe o pote em temperatura ambiente por 1 a 2 dias para iniciar a fermentação. Depois, armazene na geladeira. Ele pode ser consumido imediatamente, mas o sabor se aprofunda com o tempo.

Bulgogi: o churrasco coreano adocicado

Bulgogi, que significa "carne de fogo", é um prato de finas fatias de carne marinada e grelhada. É um dos pratos coreanos mais populares no mundo, amado por seu sabor adocicado e suculência.

Ingredientes:

500g de contrafilé ou alcatra em fatias bem finas;

1/2 xícara de molho de soja (shoyu);

1/4 xícara de açúcar mascavo;

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado;

3 dentes de alho picados;

1 pera asiática pequena (ou 1/2 maçã) ralada;

1/4 de cebola picada;

Pimenta do reino a gosto;

1 colher de sopa de sementes de gergelim.

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o molho de soja, o açúcar mascavo, o óleo de gergelim, o alho, a pera ralada, a cebola e a pimenta do reino. Mexa bem até o açúcar dissolver. Adicione as fatias de carne à marinada, garantindo que todas fiquem bem cobertas. Cubra a tigela e deixe na geladeira por pelo menos 30 minutos, mas o ideal é deixar por 2 a 4 horas. Aqueça uma frigideira grande ou grill em fogo médio-alto. Grelhe as fatias de carne por 2 a 3 minutos de cada lado, ou até dourarem e cozinharem por completo. Sirva o bulgogi imediatamente, salpicado com sementes de gergelim. Acompanha bem arroz branco e folhas de alface para enrolar a carne.

Culinária japonesa: equilíbrio e frescor

A gastronomia do Japão é celebrada por sua elegância, sua simplicidade e pelo respeito aos ingredientes frescos. A busca pelo umami, o quinto sabor básico, é constante. Para começar, vamos focar em preparos que são divertidos de fazer em grupo.

Explorar a culinária asiática é uma forma deliciosa de conhecer novas culturas e reunir pessoas à mesaCanva

Sushi em casa: temaki para iniciantes

Fazer sushi em casa pode parecer intimidador, mas o temaki (cone de alga recheado) é a porta de entrada perfeita. Não exige o uso da esteira de bambu e permite que cada um monte o seu, tornando a refeição interativa e divertida.

Ingredientes para o arroz (shari):

2 xícaras de arroz japonês (grão curto);

2 xícaras de água;

1/2 xícara de vinagre de arroz;

2 colheres de sopa de açúcar;

1 colher de chá de sal;

Ingredientes para a montagem:

folhas de alga nori, cortadas ao meio;

salmão fresco, atum ou kani kama, em tiras;

pepino japonês em tiras finas;

abacate em fatias;

cream cheese, maionese e cebolinha picada (opcional).

Modo de preparo:

Lave bem o arroz em água corrente até a água sair transparente. Deixe escorrer por 15 minutos. Cozinhe o arroz com as 2 xícaras de água conforme as instruções da embalagem ou em uma panela elétrica. Enquanto o arroz cozinha, prepare o tempero. Em uma panela pequena, aqueça o vinagre de arroz, o açúcar e o sal em fogo baixo, mexendo até dissolver. Não deixe ferver. Reserve. Com o arroz ainda quente, transfira-o para uma tigela grande (de preferência, não metálica). Despeje o tempero de vinagre sobre o arroz e misture delicadamente com uma espátula, fazendo movimentos de corte para não amassar os grãos. Abane o arroz para esfriar mais rápido. Para montar, pegue meia folha de nori na palma da mão (lado brilhante para baixo). Espalhe uma camada fina de arroz sobre a metade esquerda da alga, deixando um canto livre. Adicione seus recheios preferidos na diagonal sobre o arroz. Dobre o canto inferior direito da alga sobre o recheio e continue enrolando para formar um cone. Sirva imediatamente para que a alga permaneça crocante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.