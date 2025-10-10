Assine
Japão e Paraguai empatam (2-2) em amistoso preparatório para Copa de 2026

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/10/2025 12:54

Japão e Paraguai empataram em 2 a 2 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, disputado nesta sexta-feira (10) no Estádio Suita (ao norte de Osaka), diante de 40 mil espectadores. 

O Paraguai marcou com Miguel Almirón e Diego Gómez aos 20 e 64 minutos. Os japoneses igualaram em duas ocasiões: por meio de Koki Ogawa (26') e Ayase Ueda, que havia entrado em campo alguns minutos antes, nos acréscimos (90'+4). 

O empate parece uma pequena recompensa para a equipe comandada pelo técnico Gustavo Alfaro, que em outubro garantiu a sexta e última vaga direta para a Copa do Mundo, que será realizada no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá. 

"Ficamos atrás no placar duas vezes, mas os jogadores reagiram e acho que esse espírito contagiou os torcedores", disse o técnico japonês, Hajime Moriyasu, após a partida. 

Ele não pôde contar com dois de seus principais jogadores, Watari Endo (Liverpool) e Kaoru Mitoma (Brighton), devido a lesões. 

"Quando você enfrenta um time forte que não deixa você chutar a gol, te dá confiança ver os atacantes irem atrás do gol e, finalmente, marcar", acrescentou o técnico da seleção japonesa. 

O Paraguai continua sua excursão asiática na terça-feira, em Seul, onde vai enfrentar a Coreia do Sul que, nesta sexta-feira, foi goleada por 5 a 0 pelo Brasil. 

E o Japão vai receber a seleção brasileira em Tóquio, também na terça.

Escalações:

Japón: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Yuki Soma 78), Keito Nakamura (Koki Saito 66), Kaishu Sano (Joel Chima Fujita 89), Ao Tanaka (Shuto Machino 78) - Takumi Minamino (cap) (Daichi Kamada 66), Junya Ito, Koki Ogawa (Ayase Ueda 89). Técnico: Hajime Moriyasu.

Paraguai: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Andrés Cubas (Braian Ojeda 90'+1), Damián Bobadilla, Diego Gómez (Matías Galarza 69'), Diego González (Hugo Cuenca 79'), Miguel Almirón (Álex Arce 90'+1) - Antonio Sanabria (Ronaldo Martínez 79'). Técnico: Gustavo Alfaro.

