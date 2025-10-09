Você sabe que é feito o Leite de Onça e outros pratos de nome curiosos?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nem tudo é o que parece — especialmente quando o assunto é comida. No vasto cardápio da culinária popular, há pratos e bebidas com nomes que despertam curiosidade, provocam risadas e, às vezes, até enganam os desavisados. Do Leite de Onça, que não tem nada de felino, ao Mané Pelado, que é, na verdade, um bolo típico do Centro-Oeste, muitos desses nomes curiosos surgiram de expressões regionais, apelidos carinhosos ou simples brincadeiras linguísticas.

São sabores genuínos que contam histórias, mas que, à primeira vista, podem deixar qualquer um confuso sobre o que realmente vai ao prato. Conheça alguns:

Leite de onça: Nenhuma onça envolvida. É o nome dado para uma bebida feita com caçhaca e leite condensado

Caldo de Kenga: Não é o que você está pensando. O caldo tem esse nome porque, no interior de Minas Gerais, onde a receita surgiu, "kenga" é uma gíria para galinha ou frango, o principal ingrediente do prato.

Mané Pelado: bolo brasileiro muito tradicional em Goiás e na Região Centro-Oeste. É composto por mandioca e coco ralados e um queijo salgado como o queijo canastra ou o queijo minas;

Chico balanceado: Também chamado de gato de botas e manezinho araújo, é um doce típico da culinária brasileira feito com banana, creme de confeiteiro, caramelo e merengue tostado;

Cueca virada: não é uma roupa de baixo. Tradicional no Sul do Brasil e em Portugal, trata-se de um doce feito de massa de farinha de trigo e ovos, estendida numa tira larga e fina, que é frita e depois polvilhada com açúcar.

Torta holandesa: Criação brasileira, essa sobremesa une a crocância da base de biscoito à suavidade do creme feito com manteiga, açúcar, creme de leite e baunilha;

Palha italiana: doce feito à base de brigadeiro e biscoito triturado moldados em tabletes. Diferente do que se imagina, sua origem não é italiana, mas sim brasileira.

Enganos internacionais

Mas o Brasil não está sozinho nessa mistura de nomes e sabores. Em diferentes cantos do mundo, também há comidas e bebidas com títulos que não correspondem ao que servem. A Pizza Havaiana, por exemplo, nasceu no Canadá; o Ovo Milenar chinês não leva mil anos para ficar pronto; e as Rocky Mountain Oysters, típicas do interior dos Estados Unidos, estão longe de ser frutos do mar — são testículos de boi empanados e fritos. Seja por trocadilho, homenagem ou mal-entendido histórico, nomes enganosos fazem parte do cardápio global e mostram como a gastronomia também é um terreno fértil para a criatividade e o humor.

Salada Caesar: Nomeado em homenagem ao chef Ceasere Cardini, não em homenagem ao famoso general romano.

Ovo Milenar: O ovo milenar não leva mil anos para ficar pronto, mas sim algumas semanas. A iguaria chinesa tradicional é feita pela conservação de ovos em uma mistura alcalinizante de argila, cinzas, sal, cal e amido de arroz.

Pizza havaiana: A pizza coberta com molho de tomate, queijo, abacaxi, lombo canadense ou presunto foi criada no Canadá por um grego. O nome vem de uma marca de abacaxi em lata.

Rocky Mountain Oysters (ostras das montanhas rochosas): Não há ostras aqui. Apenas testículos de boi ou carneiro fritos.

Cabeça de leão: Os reis da selva estão a salvo! O Cabeça de Leão é um prato de almôndega chinês sem envolvimento de leões.

Pato Bombai: O pato de Bombaim é um peixe, não uma ave;

Sopa de tartaruga falsa ou Mock Turtle Soup: Em alguns países, as tartarugas são utilizadas como ingrediente principal de uma sopa. Mas os ingleses criaram uma versão feita com carne moída e outros ingredientes para imitar o sabor da carne de tartaruga.

Alcachofra de Jerusalém: Não é de Jerusalém nem alcachofra, é uma espécie de tubérculo.

Sweetbread: Não se trata de um pão doce. Na verdade é um prato feito com pescoço ou pâncreas de animais jovens, como vitelos e cordeiros.

Queijo de cabeça: Também conhecido como cabeça de xara, o prato não contém queijo. É uma geleia de carne feita de cabeça de porco.

Enchiladas Suizas: O prato não vem da Suíça. A iguaria vem do México e é feita com tortilhas de milho recheadas (geralmente com frango desfiado), cobertas com um molho cremoso verde de tomatillo (um tipo de tomate verde mexicano) e queijo derretido.

Sopa paraguaia: Não é sopa. Trata-se de um bolo de milho salgado muito consumido no Paraguai, Mato Grosso do Sul e no nordeste argentino.

Completo italiano: O prato, comum no Chile, é uma espécie de cachorro-quente chileno que leva salsicha, pão, tomate, abacate e maionese, com os ingredientes (verde, vermelho, branco) lembrando as cores da bandeira italiana;

Salame de chocolate: doce tradicional de Portugal e italiana, num formato de rolo confeccionado com chocolate, biscoito maisena, manteiga e ovos.