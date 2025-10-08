Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

crédito: 3 receitas da Tia Nastácia para fazer em casa com as crianças

A memória afetiva de muitos brasileiros se conecta de imediato ao universo de Monteiro Lobato. O “Sítio do Picapau Amarelo” permanece como uma das obras mais marcantes da literatura infantil, capaz de despertar nostalgia e carinho por personagens que atravessam gerações.

Entre os símbolos mais fortes dessa história estão os aromas da cozinha de Tia Nastácia. Suas receitas iam além da comida: eram parte do enredo, o tempero que dava sabor às aventuras de Pedrinho, Narizinho e da boneca Emília. Recriar esses pratos é uma forma de reviver a magia do Sítio e compartilhá-la com as novas gerações.

Levar as crianças para a cozinha é também uma oportunidade de criar memórias afetivas, aprender de forma lúdica e compartilhar momentos em família. A seguir, três receitas clássicas inspiradas no Sítio do Picapau Amarelo, adaptadas para serem preparadas em casa com simplicidade e diversão.

Leia mais

Bolinhos de chuva da Tia Nastácia

Este é, sem dúvida, o quitute mais famoso do Sítio. A receita é um convite para uma tarde aconchegante, perfeita para ouvir histórias e se deliciar. É um preparo rápido e que permite a participação ativa das crianças em quase todas as etapas, desde misturar a massa até a parte final de passar no açúcar e canela.

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 ovo inteiro

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de leite (ou o quanto baste para dar o ponto)

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, peça para as crianças ajudarem a misturar os ingredientes secos: a farinha, o açúcar e o fermento em pó. Faça um buraco no meio dessa mistura. No centro, quebre o ovo. Comece a misturar delicadamente com uma colher ou um batedor de arame, incorporando os ingredientes secos aos poucos. Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar, até a massa ficar homogênea e cremosa. O ponto ideal é quando ela não está nem muito líquida, nem muito dura, desgrudando da colher com certa facilidade. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Para saber o ponto certo, jogue um pequeno pedaço de massa; se ele boiar e dourar, o óleo está pronto. Com o auxílio de duas colheres, modele os bolinhos e coloque-os para fritar no óleo quente. Deixe que eles virem sozinhos e dourem por igual. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Ainda quentes, passe os bolinhos em uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida, acompanhado de um café ou um copo de leite.

Doce da Tia Nastácia: cocada caseira

Com seu talento inconfundível na cozinha do Sítio, Tia Nastácia transformava ingredientes simples em verdadeiros tesouros de sabor. A cocada, uma de suas receitas mais lembradas, combina o doce do coco com a textura perfeita de um quitute feito no capricho. Crocante por fora e macia por dentro, é impossível comer uma só.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de coco fresco ralado grosso

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite (ou leite de coco, para um sabor mais intenso)

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Em uma panela média, coloque o açúcar, o leite e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Quando começar a ferver, acrescente o coco ralado e o sal. Mexa constantemente, em fogo baixo, até a mistura engrossar e começar a soltar do fundo da panela — o ponto é semelhante ao de um doce cremoso e firme. Retire do fogo e, com o auxílio de uma colher, distribua pequenas porções sobre uma assadeira untada ou forrada com papel-manteiga. Deixe esfriar até endurecer e sirva.

Sabores caseiros que transformam a cozinha em momento de afeto e diversãoCanva

Bolo de fubá cremoso

Nenhuma cozinha de sítio ou fazenda está completa sem um bolo de fubá quentinho saindo do forno. Esta versão cremosa é quase um pudim, com uma textura única que derrete na boca. É uma receita que surpreende pela facilidade e pelo resultado incrível, ideal para fechar o dia com chave de ouro.

Ingredientes

4 xícaras de chá de leite

3 ovos inteiros

2 xícaras de chá de açúcar

1 e 1/2 xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe com fubá uma forma redonda com furo no meio (cerca de 24 cm de diâmetro). Esta receita tem um segredo: é toda feita no liquidificador, o que a torna ainda mais fácil para as crianças participarem. No copo do liquidificador, coloque o leite, os ovos, o açúcar e a manteiga. Bata bem por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar bem homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, adicione aos poucos o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão ralado. Continue batendo até incorporar tudo. Por último, desligue o liquidificador e adicione o fermento em pó. Use uma colher para misturar delicadamente, apenas para que o fermento se incorpore à massa. Despeje a massa na forma preparada. A massa é bem líquida, o que é normal para esta receita. Leve para assar por aproximadamente 40 a 50 minutos. O bolo estará pronto quando a superfície estiver bem dourada e firme ao toque. Espere amornar para desenformar. O bolo tem duas texturas: uma camada cremosa na base e outra mais fofinha no topo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.