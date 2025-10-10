Os 5 alimentos que mais causam intoxicação alimentar; veja cuidados

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Embora qualquer alimento possa ser contaminado, alguns são mais suscetíveis a bactérias e toxinas que causam problemas de saúde.

Conhecer quais são esses itens e aprender as técnicas corretas de manuseio, cozimento e armazenamento é o caminho mais seguro para evitar sintomas desagradáveis como náuseas, vômitos, diarreia e febre. A prevenção começa muito antes de sentar à mesa.

1. Ovos: um risco clássico de Salmonella

Os ovos são nutritivos, mas também um dos principais veículos da bactéria Salmonella. A contaminação pode ocorrer tanto na casca quanto na gema, tornando o consumo de ovos crus ou malcozidos uma prática de risco, especialmente para crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

A boa notícia é que medidas simples reduzem drasticamente a chance de contaminação. Seguir um passo a passo de segurança garante que você aproveite todos os benefícios deste alimento sem preocupações.

Como se proteger:

Na compra: verifique se os ovos estão limpos e com a casca intacta. Evite caixas que contenham ovos trincados ou sujos, pois as fissuras são portas de entrada para bactérias.

Armazenamento: guarde os ovos na geladeira, de preferência na embalagem original e em uma prateleira interna, não na porta. A temperatura da porta oscila muito, o que pode favorecer a proliferação de microrganismos.

Preparo: cozinhe os ovos até que a gema e a clara estejam firmes. Se você gosta de gema mole, opte por ovos pasteurizados, que passam por um processo térmico para eliminar bactérias.

Higiene: lave bem as mãos com água e sabão antes e depois de manusear ovos. Higienize também utensílios e superfícies que entraram em contato com o ovo cru para evitar a contaminação cruzada.

2. Frango e outras aves: atenção à contaminação cruzada

A carne de frango é famosa por abrigar bactérias como Salmonella e Campylobacter. Esses microrganismos são eliminados com o cozimento adequado, mas o maior perigo reside na contaminação cruzada, que ocorre quando a bactéria da carne crua se espalha para outros alimentos, utensílios ou superfícies.

Lavar o frango na pia antes de cozinhar é uma prática não recomendada. Os respingos de água podem espalhar as bactérias por toda a cozinha, contaminando a pia, a bancada e outros alimentos que serão consumidos crus, como saladas.

Como se proteger:

Manuseio: use uma tábua de corte exclusiva para carnes cruas. Se não for possível, lave-a muito bem com água quente e sabão antes de cortar outros ingredientes.

Cozimento: asse, frite ou cozinhe o frango até que a temperatura interna atinja pelo menos 74°C. A carne não deve ter partes rosadas e o suco que escorre dela deve ser claro.

Armazenamento: refrigere as sobras de frango cozido em até duas horas após o preparo, em recipientes bem fechados.

3. Folhas verdes e vegetais crus: a importância da higienização

Saladas e vegetais frescos são sinônimo de saúde, mas podem se tornar um problema se não forem higienizados corretamente. Folhas como alface, rúcula e espinafre, além de hortaliças como o tomate, podem ser contaminadas por bactérias como a E. coli durante o cultivo, transporte ou manuseio.

Mesmo os produtos que vêm em embalagens com a indicação "pronto para consumo" ou "higienizado" se beneficiam de uma lavagem adicional em casa como medida extra de segurança.

Como se proteger:

Seleção: na hora da compra, descarte folhas e vegetais que apresentem sinais de deterioração, como manchas escuras, mofo ou aspecto murcho.

Lavagem: lave as folhas uma a uma em água corrente para remover a sujeira visível. O mesmo vale para vegetais com casca, como pepino e tomate.

Desinfecção: deixe as folhas e vegetais de molho em uma solução de água com hipoclorito de sódio (água sanitária própria para alimentos). Siga a diluição recomendada no rótulo do produto, geralmente uma colher de sopa para cada litro de água, por cerca de 15 minutos.

Enxágue: após o molho, enxágue bem os alimentos em água corrente para remover qualquer resíduo da solução desinfetante.

4. Frutos do mar: do mar à mesa com segurança

Peixes e frutos do mar, como ostras, mexilhões e camarões, podem ser contaminados por bactérias, vírus ou toxinas presentes na água onde vivem. O consumo de produtos crus ou malcozidos, como em pratos da culinária japonesa ou ceviches, aumenta o risco de infecções.

A qualidade do fornecedor e o armazenamento adequado são fundamentais para garantir a segurança desses alimentos delicados.

Como se proteger:

Compra: adquira frutos do mar apenas de fornecedores confiáveis, que mantenham os produtos em refrigeração ou cobertos por uma camada espessa de gelo. Peixes frescos devem ter olhos brilhantes, guelras vermelhas e carne firme.

Armazenamento: leve os produtos para casa rapidamente e guarde-os na parte mais fria da geladeira. Consuma-os no mesmo dia da compra ou congele-os imediatamente.

Preparo: cozinhe peixes e frutos do mar completamente. Peixes devem estar opacos e se desfazendo em lascas facilmente com um garfo. Mariscos, ostras e mexilhões devem ser cozidos até que suas conchas se abram. Descarte os que permanecerem fechados.

5. Carnes processadas e frios: o perigo da Listeria

Alimentos como presunto, salame, salsichas e outras carnes processadas prontas para o consumo podem ser contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes. Diferente de muitas outras bactérias, a Listeria consegue se multiplicar mesmo em temperaturas de refrigeração.

Gestantes, recém-nascidos e adultos com o sistema imunológico comprometido são os grupos de maior risco para desenvolver a listeriose, uma infecção grave causada por essa bactéria.

Como se proteger:

Validade: sempre verifique o prazo de validade antes de comprar e consumir esses produtos.

Armazenamento: mantenha os frios sempre refrigerados e, uma vez abertos, consuma-os dentro do período recomendado pelo fabricante, geralmente de três a cinco dias.

Temperatura: se optar por consumir pratos quentes com esses ingredientes, como cachorros-quentes ou pizzas, aqueça-os até que estejam fumegantes. O calor ajuda a eliminar possíveis bactérias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.