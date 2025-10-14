Receita de batatas assadas: mais crocantes que fritas e sem gordura

As batatas fritas têm uma história rica que remonta ao século XVII e são originalmente da Bélgica. Estas delícias culinárias surgiram da substituição criativa do peixe por batatas quando a pesca era inviável. Embora o método tradicional envolva a fritura em óleo, assar tornou-se uma alternativa popular para quem quer reduzir gordura e evitar o cheiro intenso de fritura na cozinha.

Como deixar batatas fritas crocantes no forno?

Garantir a crocância das batatas assadas é um desafio. O uso de um grelhado de resfriamento é uma dica essencial para evitar que as batatas fiquem encharcadas e percam a textura, aproximando o resultado da fritura tradicional.

Esse acessório na preparação faz com que a umidade se dissipe corretamente e melhore o resultado final. Veja o passo a passo para aplicar esse método:

Coloque um grelhado de resfriamento sobre uma assadeira.

Disponha as batatas sobre o grelhado, certificando-se de que nenhuma caia diretamente na assadeira.

Asse as batatas até que alcancem a crocância desejada.

Adicione sal ou outros temperos a gosto após o cozimento.

O segredo para fazer batatas assadas crocantes e leves

Quais são os benefícios de escolher batatas assadas?

Optar pelo preparo no forno, em vez da fritura, proporciona vantagens principalmente para quem busca alimentação mais saudável. Além de reduzir calorias e gorduras, essa escolha também elimina o odor de óleo tradicionalmente associado com frituras.

Confira as principais vantagens desse método:

Menor consumo de gordura;

Redução do cheiro de fritura;

Opção mais saudável sem sacrificar a crocância.

Como potencializar o sabor das batatas assadas?

Para realçar o gosto das batatas assadas, recomenda-se mariná-las com temperos antes de levar ao forno. O uso de especiarias e óleos de boa qualidade melhora tanto o sabor quanto os aspectos nutricionais do prato.

A seguir, veja algumas sugestões para aplicar diferentes sabores e aprimorar a receita: