Por que os jovens estão comendo pudim com garfo?

Uma nova trend no TikTok mostra centenas de jovens se reunindo em parques e outros locais públicos para comer pudim com um garfo. O movimento começou como uma piada nas redes sociais, mas já está se tornando um fenômeno social entre jovens de toda a Europa.

Desde agosto, centenas de pessoas da Geração Z — nascidas entre 1997 e 2012 — têm se reunido em praças e parques para participar do “Pudding mit Gabel”, que significa “pudim com garfo”, em alemão. A ideia é simples: levar um pote com pudim industrializado, um garfo e disposição para conversar com desconhecidos.

O primeiro encontro aconteceu em Karlsruhe, na Alemanha, e rapidamente se espalhou por cidades como Berlim, Hamburgo, Dresden, Munique e Hanover. Em Hanover, no fim de setembro, mais de mil pessoas participaram do evento.

O fenômeno já chegou em outros países, como Áustria, Suíça, Reino Unido e Portugal. O processo é sempre o mesmo: os participantes se sentam em círculo no chão, retiram o pudim, batem nele com um garfo e fazem uma contagem regressiva. Ao final, todos comem juntos, em um gesto coletivo que virou símbolo da leveza do evento.

Os encontros são marcados de forma espontânea nas redes sociais — especialmente no TikTok e Instagram — e organizados, na maioria das vezes, por usuários comuns ou páginas de memes, e não por grandes instituições. Essas páginas, conhecidas por publicar conteúdos engraçados e satíricos, acabam mobilizando milhares de jovens para encontros presenciais em locais públicos.

Em Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, novos eventos já estão agendados em cidades como Kiel, Flensburg e Lübeck. O próximo está marcado para 26 de outubro, às 16h, no Schrevenpark de Kiel.

Como tudo começou

O movimento nasceu em agosto, quando a conta de memes @karlsruher.memes, com mais de 84 mil seguidores, compartilhou a imagem de um panfleto que convidava jovens para uma reunião chamada “comemos pudim com garfo”. O post viralizou rapidamente, e o que parecia apenas uma piada se transformou em um evento real.

“Achamos a ideia tão charmosa e engraçada que decidimos postar. E, de fato, muita gente apareceu com pudim e garfos”, contou Mehran Nadimi, um dos administradores da página, em entrevista ao site NDR. Outras páginas regionais seguiram o exemplo.

O sucesso não passou despercebido pelas marcas. Algumas empresas já começaram a brincar com a tendência: lojas de móveis divulgaram garfos “especiais para pudim”, uma empresa de laticínios fez campanha com seu pudim pronto, e até uma rede de ferragens entrou na onda — convidando pessoas a comer pudim com uma chave de fenda em 31 de setembro, data que, claro, não existe.

Um fenômeno social da Geração Z

O sucesso do “Pudding mit Gabel” chama atenção de especialistas em comportamento e comunicação. O cientista de mídia Christian Möller, da Universidade de Ciências Aplicadas de Kiel, analisou que a tendência combina espontaneidade, humor e busca por socialização fora do digital.

“É alegre, absurdo e hilário. As pessoas podem conhecer outras em espaços públicos sem precisar se posicionar politicamente. O TikTok faz o resto”, explicou o pesquisador em artigo.

Segundo ele, o pudim em si é apenas um detalhe. “Poderia ser comer banana com faca. O importante é o gesto coletivo e o encontro”, destacou.

Möller também acredita que o sucesso tem relação com as marcas deixadas pela pandemia. “Os jovens de 20 anos hoje foram profundamente afetados pelos lockdowns. Perderam momentos de convivência e agora sentem necessidade de se reconectar de forma analógica”, ressaltou.

Além da busca por socialização, o fenômeno parece responder a um desejo por leveza em meio a crises políticas e sociais. “Vivemos cercados por guerras, crises e polarização. Comer pudim com garfo é completamente vazio de significado — e é exatamente isso que atrai as pessoas”, disse.

Apesar do entusiasmo, o “Pudding mit Gabel” deve ser uma moda passageira. “Deve acabar assim que o frio chegar. Talvez volte no Natal ou na próxima primavera”, previu o especialista. O inverno no hemisfério norte começa em 21 de dezembro.

Mesmo assim, os internautas já planejam adaptar o rolê para as baixas temperaturas. “Ideia para o inverno: beber chá em uma tigela”, sugeriu um perfil no TikTok.