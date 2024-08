A rede de supermercado Mercadona, na Espanha, virou um point de encontro para jovens solteiros se conhecerem e paquerarem. A espécie de Tinder da vida real está atraindo diversas pessoas, que estão colocando as melhores roupas para a hora de fazer compras, que deve ocorrer entre 19h e 20h.







O segredo viralizou após a humorista Vivy Li gravar um vídeo contando sua experiência. "Acho que todo mundo está aqui de 19h às 20h para a mesma coisa. Tem gente que está aqui dando voltas e não pega nada, não está nem disfarçando", diz na publicação.





“Eu adorei! Devo confessar que na minha vida teria imaginado algo parecido com o que está acontecendo. Embora eu tenha vídeos virais, nenhum teve tanto impacto. Acho que no final das contas, por trás dessa piada que foi criada, embora haja uma busca oculta pelo amor, a busca pelo humor tem ainda mais precedência. As pessoas querem rir mais do que flertar. Tenho a certeza que já há pessoas que vão vincular a Mercadona e que esta tendência, com tudo isto, vai se estabelecer. Quem vai com a predisposição consegue”, contou em entrevista ao jornal El País.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Para paquerar, basta colocar um abacaxi de cabeça para baixo no carrinho e circular pelos corredores. Se encontrar alguém interessante que também tenha a fruta, basta colidir os carrinhos. Mas existem alguns códigos: se houver chocolates ou doces no carrinho, é sinal de que se deseja algo mais casual. Pelo contrário, se houver legumes, preferencialmente embalados, é sinal de que se procura um relacionamento sério. Colocar algum produto, fingindo que é por engano, no carrinho de outra pessoa também pode significar que se está interessado.





De acordo com o jornal El País, o sistema envolve até uma separação por idades. Após botar os itens com códigos no carrinho, quem tem entre 19 e 25 anos deve ir à seção de congelados. No caso de quem tem entre 25 e 39, o destino é a peixaria; e, acima dos 40, o corredor dos vinhos.





Segundo as redes sociais, a busca por um amor é tanta que o abacaxi tem esgotado antes das 20h. Aí o que não falta é criatividade: um perfil contou que usou uma abóbora com um brócolis em cima para substituir a fruta. Outros posts mostram uma multidão na porta do mercado durante o horário da paquera. No entanto, a foto foi tirada em outro contexto, no ano de 2019.





Até agora, a rede Mercadona não quis se pronunciar sobre essa tendência.