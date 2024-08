O tribunal da cidade russa de Gorno Altaisk, na região siberiana de Altai, condenou nesta sexta-feira (30) um jornalista local a oito anos de prisão por criticar as ações do Exército russo na Ucrânia, informou a promotoria local.

Sergei Mikhailov "publicou artigos na internet, em março e abril 2022, que continham informação falsa" sobre as ações do Exército russo na Ucrânia, afirmou a promotoria em um comunicado no Telegram.

O jornalista de 48 anos trabalhava no Listok, um jornal on-line da região.

Os investigadores o acusaram de estar "motivado por ódio político".

Deverá cumprir uma condenação de oito anos de prisão "em uma colônia de regime geral", segundo a promotoria.

Mikhailov declarou ao tribunal na terça-feira que escreveu as reportagens para que seu leitores "não caíssem na mentira, não participassem dos combates, não se tornem assassinos nem vítimas e não fizessem mal a nosso povo irmão ucraniano".

O repórter disse que a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, é uma "situação terrível", segundo a ata de suas declarações publicada on-line.

Segundo um balanço da ONG OVD-Info, mais de 1.000 pessoas foram processadas na Rússia por criticar sua ofensiva na Ucrânia.

Quase todos os opositores de alto perfil foram presos ou forçados ao exílio, e milhares de russos foram processados e condenados a multas ou penas de prisão por manifestar publicamente sua oposição ao Kremlin.

