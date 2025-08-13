Chupeta para adulto: trend não reduz estresse e pode indicar infantilização

Uma tendência em países como a China e Estados Unidos se espalhou pelo TikTok nos últimos dias: adultos usando chupeta para aliviar estresse e ansiedade. Sites chineses estão vendendo o acessório e perfis da rede social expõe opções personalizadas especificamente para adultos.

Levar objetos à boca quando se está nervoso não é algo inédito, afinal, quantas pessoas você conhece que roem as unhas ou mastigam tampas de canetas em momentos de tensão? A chupeta, por outro lado, causa estranhamento por ser normalmente usada por bebês.

"Toda atividade que tem um movimento repetitivo, ela tem essa capacidade de gerar um efeito calmante", explica a neurocientista Ana Carolina Souza. Segundo ela, quando temos esse comportamento, ativamos o sistema parasimpático, responsável por regular nosso sistema em momentos de repouso; o contrário do simpático, que é ativado em momentos de estresse.

A sucção da chupeta, para os bebês, está também relacionada a um movimento apetitivo, explica Ana Carolina. Ou seja, à alimentação e amamentação. " Tem pouquíssimos estudos em relação a essa ativação para uma fase adulta." A neurocientista reflete que cada vez mais as pessoas estão buscando recursos para lidar com a ansiedade.

O psicanalista Artur Costa, professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica (ABPC), diz que essa prática pode ativar uma resposta momentânea de relaxamento, reduzindo a tensão. Segundo ele, o ato de sugar é um reflexo primitivo que, desde a infância, está associado à sensação de conforto e segurança.

Mas, a longo prazo, isso não se sustenta como uma forma de reduzir ou tratar a ansiedade e o estresse. A psicóloga Beatriz Ferreira pontua que, apesar dos hábitos de roer unhas, morder os lábios e mastigar coisas seja relacionado com comportamentos ansiosos, é importante olhá-los como uma válvula de escape.

"Entendo que o uso da chupeta para adultos até pode trazer algum alívio momentâneo, mas mais como um mecanismo de defesa em evitar olhar e tratar o desconforto em si, que seriam os motivos subjetivos da ansiedade", complementa.

O boom de tendências que remetem à infância, como os Labubus e Sonny Angels -bonecos colecionáveis- e os Bobbie Goods - livros de colorir - podem indicar uma onda de infantilização entre os adultos de hoje. Artur diz que a cultura que vivemos prolonga a adolescência e valoriza comportamentos ligados à fuga de responsabilidades.

"Embora nem todo uso de chupeta por adultos seja necessariamente infantilização, esse movimento social mostra que há uma tendência de buscar refúgio em símbolos e comportamentos da infância como escape das pressões e incertezas do mundo adulto", afirma.

Outras tendências do TikTok também estão relacionadas à hábitos orais. A série de vídeos com a legenda "POV: você teve um dia ruim, mas não fuma", mostra pessoas assoprando bolas de sabão e comendo doces.

Para Beatriz Ferreira, a psicanálise enxerga a oralidade pela ótica da infância, considerando que a fase oral do desenvolvimento psicossexual de Freud é composta por estabelecer confiança no mundo externo, vivenciar frustrações e aprender o tempo das necessidades.

"Já os hábitos orais na vida adulta podem ser associados à uma simbolização tardia de frustrações intensas, falta de habilidades sociais, dependências afetivas ou ansiedades mais subjetivas", explica apontando que cada caso é único e deve ser olhado de acordo com o contexto de cada indivíduo.