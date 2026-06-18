Como são os jogos do Brasil no bar do Zeca Pagodinho

Rio de Janeiro (RJ) - Nada de vuvuzela barulhenta ou qualquer instrumento de plástico. Um time de bambas bem alinhados é que entra em campo, numa autêntica roda de samba carioca, momentos antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa no último sábado (13/6). Ao som da banda Resenha do Madureira, liderada pelo cantor Cairo Madureira, os cerca de 300 torcedores foram se ajeitando em seus lugares, tendo um olho no grupo e outro na TV.

Esta cena, tão comum pelo Rio de Janeiro, aconteceu no Bar do Zeca Pagodinho do Flamengo, onde o chef Toninho, do Bar do Momo, decidiu contribuir pela campanha do Hexa com um novo cardápio, no qual o Brasil continua sendo o carro-chefe, mas dando espaços a criações que homenageiam os países-sede do mundial.



Isso foi no primeiro jogo do Brasil, que nesta sexta (19/6) volta a suar a camisa, desta vez contra o Haiti. Há motivos de sobra para conhecer as novas delícias daquele bar. A brasilidade vai na porção de seis sonhos de abóbora com carne-seca desfiada (R$ 55), um acerto e tanto já que a abóbora é um ingrediente muito apreciado na culinária marroquina (a primeira seleção rival), com a presença garantida no cuscuz e também ensopado de tajine, além de ser a base de algumas pastas doces temperadas com canela.

Para tratar do México, pernil desfiado temperado com cominho e páprica defumada, acompanhado de sour cream e nachos de pastel crocante (R$ 59); dos EUA, chicken wings com molho apimentado e melado, acompanhadas de molho ranch (R$ 52), e, do Canadá, porção de batata frita coberta com costela desfiada, queijo coalho em cubos e molho de carne (R$ 48). O suficiente para acalmar os ânimos do primeiro tempo.

Um parênteses, não se sabe onde o Zeca Pagodinho assistiu à partida, se é que assistiu. O sambista costuma falar em entrevistas que, apesar de torcedor do Botafogo, não entende de futebol e que “prefere não assistir aos jogos por achar que dá azar ao seu time de coração". E, não, ele não é proprietário do bar, apenas empresta seu nome. A rede, que está presente em outros cinco pontos - inclusive fora do Rio -, pertence ao Grupo BFW.

Mas de volta à Copa do Mundo, futebol e cerveja são a combinação perfeita para o torcedor que gosta de torcer diante do balcão, sendo todos (ou a grande maioria) do mesmo lado, melhor ainda. Mas em vez da bebida fermentada, o Bar do Zeca escalou dois coquetéis alcoólicos e um zero álcool, porque está cada vez maior a demanda por estes últimos.

Para quem tem apetite de prato principal, duas dicas do chef: Orelha de Elefante: bife à milanesa gigante acompanhado de guarnição francesa, purê de batatas ou batatas fritas (R$ 120; para duas ou mais pessoas), e Arroz de Camarão com batata palha da casa (R$ 70).

Nada mais adequado para confortar o empate que não desceu nada redondo na estreia. O diferentão e bastante latino é o de caipirinha com café (R$ 36), quem sabe a gente não pega a seleção colombiana pela frente?

Pernil, sour cream e nachos formam o prato que homenageia o México Divulgação

Um prédio icônico frequentado por ilustres

O Bar do Zeca ocupa o térreo do icônico Hotel Novo Mundo, inaugurado em 1950, mesclando elementos do art déco - hoje uma moradia estudantil. À época, o boteco era outro, point de nomes ilustres da política, como Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Brizola.

Com projeto cenográfico do renomado arquiteto João Uchôa, o Bar do Zeca Boteco segue a cartilha do original e preserva o estilo temático, com imagens, fotos e elementos ligados à vida do sambista como, por exemplo, peças religiosas de São Cosme, São Damião, e São Jorge que é retratado, em uma das paredes, pelo artista plástico e grafiteiro Acme. São 685 metros quadrados de Zeca, quem sabe para empurrar a nossa seleção para o título.

No mais, que venham Haiti, Escócia e a sequência de novidades que saírem da cozinha do chef Toninho (vascaíno), onde nada fica no 1 a 1.

Serviço

Praia do Flamengo, 20, Flamengo, Rio de Janeiro

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Couvert artístico: R$ 20.