O restaurante onde você faz uma viagem a Seul sem sair do Rio de Janeiro
Ryu, restaurante de comida coreana na Barra da Tijuca, é um achado para quem busca gastronomia sem invencionice
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Rio de Janeiro - Os budistas acreditam que comer é um ato de manutenção da vida e a extensão da prática espiritual. Na Coreia do Sul, onde moram hoje cerca de 1,4 mil brasileiros, uma boa refeição significa “Jal meogeosseumnida” ("eu comi bem") e também é uma demonstração de "gratidão". Tratados filosóficos e de convívio que você encontra ao atravessar a porta do Ryu, restaurante de culinária coreana no Rio de Janeiro.
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Não parece fácil chegar para quem sai do Centro ou da Zona Sul, ainda mais por estar num daqueles centros comerciais espelhados da Barra, mas vale cada minuto a viagem. Porque, como diria Guimarães Rosa, importa mais a beleza e o sentido da travessia do que simplesmente o ponto de chegada.
Da união simbólica de Clara Rak e Gyu Rak, surgiu Ryu (rima com Rio), um projeto que teve início há sete anos, quando o casal veio de Seul em busca de um estilo de vida diferente.
Fotógrafa que morou em Nova York por 15 anos, Clara é paulistana, mas filha de coreanos. Gyu e o filho são de lá. São dela todas as receitas da casa, onde sobram lições de uma gastronomia autêntica. A começar pela gochujang (pasta de pimenta fermentada) presente em todas as mesas. "Foi ideia do Gyu, a partir do que eu já praticava na cozinha de casa", conta.
O cardápio é um agrupamento de clássicos coreanos sem invencionice, a começar pelas gyosas (porco e camarão; R$ 69 a porção) e o Mul-Mandu (R$ 69), que são massinhas delicadas recheadas com tofu e cebolinha. Vale pedir também o Kimchi Vegano (acelga fermentada com picância e acidez; R$ 26).
O KFC (renomeado por Clara como Korean Fried Chicken) chega sobre um caldo à base de alho cheio de personalidade (R$ 85). Por falar em frango, uma marca da culinária coreana, o Black Sweet Chicken é uma porção de drumettes (coxinhas da asa) crocantes cobertos em molho doce e picante e finalizados com amendoim e fatias de pimenta dedo-de-moça (seis unidades; R$ 74).
Entre os pratos principais, destaque para o Dolsot Bibimbap (R$ 88), servido em uma tigela quente que deixa o arroz crocante e escaldante. Junto vão vegetais, carne de porco e uma gema crua para ser finalizada na mesa. Outra opção é o Budae Jjigae (R$ 88), um ensopado com carnes processadas, vegetais, macarrão, queijo e molho picante que surgiu no período pós-Guerra da Coreia, quando ingredientes fornecidos pelo exército americano se incorporaram à alimentação local.
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Por falar em personalidade, o shoyu é 100% autoral, feito com vodca, açúcar e cebola inteira com casca; os hashis são legitimamente coreanos, de metal; e o brinde (“kón-bé”!!!) é com soju (destilado típico à base de arroz e batata-doce). De resto, seja feliz e não saia sem dizer para Clara: “Jal meogeosseumnida” ("eu comi bem").
Serviço
- Avenida das Américas. 12.600, bloco 5, loja 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
- (21) 3197-1666
- Terça a sábado, das 12h às 22h
- Domingo, das 12h às 21h
- Não funciona no último domingo do mês
- 80 lugares
- Aceita cartões de crédito e débito, dinheiro ou pix
- @ryurestaurante