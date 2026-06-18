Queda nas temperaturas sinaliza a chegada de mais uma temporada de caldos

Quando o assunto é comida que conforta e ajuda a espantar o frio, os caldos e sopas são imbatíveis. Feitos com os mais variados ingredientes e temperos, eles são opções práticas e nutritivas, além de perfeitas para o inverno. Em Belo Horizonte, nesta época do ano, padarias e restaurantes apostam nos bufês de caldos, serviço que exige adaptações na operação da cozinha e do salão.



Se as casas precisam se desdobrar para a fabricação diária dos mais diversos caldos, os clientes agradecem pela praticidade e, sobretudo, pela possibilidade de degustar um pouquinho de cada preparo.

No Néctar da Serra, restaurante com unidades no Mangabeiras e na Savassi, ambas na Região Centro-Sul da capital, o bufê de caldos (R$ 68, o quilo) é uma verdadeira atração há mais de 20 anos – são muitos os belo-horizontinos que anseiam pela chegada do frio e, consequentemente, deste serviço. Durante o inverno, a casa também serve vinho no horário do jantar.



“Nosso produto normalmente é muito associado ao verão [saladas, bowls, açaí...], quando chegava o inverno, o movimento caía, especialmente à noite. Já tínhamos caldos no à la carte que eram um sucesso, então decidimos montar essa mesa”, explica Júnia Quick, à frente da casa.



O sucesso do serviço justifica os mais de 20 anos do festival de caldos do Néctar, oferecido entre maio e agosto das 18h às 21h30. A cada dia, a produção de mais de 20 tipos de sopas e caldos mexe com a rotina da cozinha. “Viramos uma ‘fábrica’ de caldo, o volume diário é muito grande. E caldo parece algo simples, mas precisa ser fresco e demanda tempo. A produção começa todas as manhãs para que às 18h tudo esteja pronto”.

Clássicos são clássicos



Os sabores tradicionais – também muito ligados às festas juninas, como a canjiquinha e a canjica, – são sempre os maiores sucessos, conforme destaca Júnia. Opções como o bobó de camarão e o caldo de filé-mignon com cogumelos, no entanto, são exemplos menos tradicionais que também conquistam muitos paladares.



No formato de bufê, essa variedade é um grande chamariz, já que muitas pessoas optam por comer um pouquinho de diferentes sabores. Além disso, a possibilidade de misturar versões e “criar” um caldo próprio atrai muitos clientes. “Muita gente mistura os caldos, até porque cada pessoa gosta de um jeito, é muito pessoal”, diz Júnia, destacando, como exemplo, a combinação de canjica com chocolate quente que já viu ser feita.

Fora de época

A unidade do Néctar da Serra na Savassi serve alguns caldos durante todo o ano. “A gente vê que lá tem uma logística diferente, muita gente sai da escola e passa lá”, justifica Júnia. No geral, os caldos disponibilizados em todas as épocas são: canjiquinha, mandioca com frango e com carne, feijão, canja e, às vezes, a amada canjica.

Tradição e variedade

A amada canjica entra em cena no menu da Vianney em alguns momentos do ano, sobretudo no inverno Victor Schwaner/Divulgação

A padaria Vianney, no Funcionários, Região Centro-Sul de BH, também aposta em um bufê completo de caldos com mais de 20 opções entre maio e agosto. O serviço, já tradicional por lá, é oferecido há 34 anos. “Fomos implementando e adicionando novidades, mas eu busco sempre trazer comidas com memória. Dentre as sopas e caldos, por exemplo, temos a canja, que para mim é como um remédio”, conta Isabella Carneiro, que comanda a padaria.



Aliás, a canja (R$ 49,90, o quilo) é uma das versões disponíveis ao longo de todo o ano, assim como a canjiquinha com costelinha (R$ 59,90, o quilo), o caldo de mandioca com carne (R$ 69,90, o quilo), o de feijão com calabresa (R$ 54,90, o quilo) e a minestrone (de legumes com carne), vendida por R$ 69,90, o quilo.



Na temporada do frio, quando são oferecidos mais de 20 caldos diariamente a partir das 10h, produtos mais diferenciados são oferecidos. O cassoulet (R$ 49,90, o quilo), ensopado francês feito com feijão-branco é um exemplo disso. Tradicional na cultura mineira, mas difícil de se encontrar em restaurantes, o bambá de couve (R$ 49,90, o quilo) também ganha espaço no bufê da Vianney, no inverno.



Vale destacar que, no restaurante, apenas alguns caldos de maior sucesso são vendidos a partir das 18 horas. A maior variedade pode ser encontrada na loja (para levar) desde as 10 horas.



Além do pão

Na padaria Boníssima, o bufê de caldos servido diariamente é composto por 8 a 10 variações, entre elas, o de mandioca Boníssima/Divulgação

Quem também trabalha há mais de 20 anos com o serviço de bufê de caldos (R$ 59,90, o quilo) servido diariamente é a padaria Boníssima. Natália Carneiro, diretora das unidades da padaria no Lourdes e na Raja, ambas na região Centro-Sul de BH, conta que essa operação começou no inverno, mas que hoje em dia os caldos – mesmo que em variedade menor – são oferecidos ao longo do ano.



Por dia, a partir das 15 horas, são feitas entre 8 e 10 variações, sendo que o sucesso imbatível é o caldo de mandioca com carne cozida. “Neste ano o mais diferente que está saindo muito é de moranga com carne seca e gengibre. Precisamos fazer ele praticamente todos os dias”.

Perfis

Como Natália comanda duas unidades, ela consegue ver por meio das vendas de cada uma, características da clientela. “Na loja da Raja, o caldo de mandioca é o mais procurado, enquanto no Lourdes a canjica chama ainda mais atenção. Aliás, nós servimos a canjica o em todas as épocas do ano, desde de a manhã. Tem gente que toma no café da manhã, outras, fazem de sobremesa para o almoço e tem ainda quem prefira para o fim do dia ou no meio da tarde”, conta.



Com essas informações, o cardápio diário de cada unidade tende a mudar. Outra especificidade da loja da Raja é que a sopa de legumes deve ser feita sem carne. “Acredito que isso se deva ao fato de estarmos perto de dois hospitais. Muitos clientes pegam sopa para levar para um parente ou amigo internado”, conta Natália, enfatizando mais uma vez a praticidade do preparo.



O próprio modo de consumo também é versátil. Na Boníssima os clientes podem comer na padaria, levar para casa em embalagens descartáveis ou mesmo pedir delivery.

Demanda

Há 4 anos, o Verdinho trabalha com bufê de caldos, segundo Soraya Hazana Marcos Vieira /EM/D.A Press

No restaurante Verdinho, no São Bento, Região Centro-Sul de BH, o buffet de caldos (R$ 82, o quilo) surgiu há cerca de quatro anos, por uma demanda dos clientes. São em média oito sabores servidos de domingo a quinta a partir das 18 horas. “No dia a dia, no bufê de almoço (pelo qual o restaurante é muito reconhecido), sempre coloco ao menos uma opção de sopa ou caldo no período do frio”, destaca Soraya Hazana, responsável pela casa.



Por lá, sabores tradicionais como canjiquinha, feijão e mandioca com carne têm lugar cativo. O caldo preparado com o tubérculo, no entanto, assim como nos outros estabelecimentos citados, ainda é imbatível.



Durante todo o ano, Soraya investe na canja e no caldo de feijão mas, apesar disso, destaca a variedade na saída dos produtos, consequência do clima. “O padrão é sempre o mesmo, o que a gente percebe que varia é o clima. Se esquenta, a venda cai bastante”.

Praticidade e conforto



Caldo de baroa com mix de queijos da Raiz oferece sabor e praticidade Victor Schwaner/Divulgação

Enquanto a vida parece estar cada vez mais corrida, opções de comidas práticas e saudáveis se tornam verdadeiras aliadas. Produtos congelados se encaixam exatamente nessa situação e substituem, inclusive, itens ultraprocessados ou mesmo os fast-foods.



A Raiz Marmita Saudável, com loja no Carmo, bairro na Região Centro-Sul de BH, é uma marca que visa preencher essa lacuna na rotina corrida. “Quando pensamos em cozinhar em casa, para quem trabalha fora, é muito trabalhoso”, comenta Pedro Mendes, chef e sócio da empresa.



O cardápio é todo pensado em uma alimentação mais leve e saudável. Dentre opções de pratos com peixe, porco, boi, frango ou vegetais; lanches; massas; sobremesas e porções; os cerca de sete caldos se destacam no inverno.



Caldo verde com calabresa; de baroa com mix de queijos; de moranga com cogumelos; feijão; mandioca; abóbora com carne e alho-poró; e sopa de frango com legumes são habituais no menu.

Como novidade, serão lançados nos próximos dias a canjica clássica; um creme de couve-flor defumada com queijo e castanhas; e uma versão detox do caldo verde (com couve, espinafre, hortelã, gengibre, aipo e cebola). Todos são vendidos a R$ 15, a unidade.

Para todos os gostos

sopa de capeletti de queijo com frango da Segredos Caseiros é vendida durante todo o ano Segredos Caseiros/Divulgação

Durante todo o ano, a marca Segredos Caseiros, com sete lojas em Belo Horizonte, trabalha com uma diversidade de 14 tipos de sopas e caldos. Com a chegada do inverno, esse número cresce ainda mais – são feitas mais sete variações.



Marta Melo Oliveira, à frente da marca, associa o grande sucesso desses produtos à praticidade e ao conforto. “Uma grande vantagem do congelado é você ter ali à sua disposição a qualquer hora. Às vezes dá um desejo de última hora e ter aquilo ali traz um conforto sem igual”, comenta, chamando ainda a atenção para a dificuldade em transportar caldos e sopas em embalagens de delivery.



Os caldos clássicos são garantidos no cardápio do Segredos Caseiros. Mandioca com carne (R$ 39,90), feijão (R$ 27,90), macarrão com carne (R$ 34,90), mandioquinha com frango (R$ 39,90) e capeletti de queijo com frango (R$ 39,90) são exemplos dos vendidos o ano inteiro, ao lado do item mais vendido de todo o menu – a canja (R$ 25,90).



Cada vez mais, as opções de baixa caloria e com proteína são procuradas. Nesse segmento estão versões como a sopa de abóbora com camarão (R$ 37,90); de cenoura com gengibre (R$ 22,90); e de tomate com croutons de queijo coalho (R$ 37,90).



Dentre os produtos adicionados à seleção no período do inverno, se destaca o cappuccino de cogumelos (R$ 38,90), feito com cogumelos Paris e Shitake frescos e Funghi seco refogados e batidos com creme de leite. O resultado é um caldo leve e sofisticado, que conquista muitos clientes a cada temporada. “Quando vai chegando o fim de julho (quando ele para de ser produzido), tenho clientes que compram um estoque. Ele é uma ótima opção para tomar puro ou mesmo para misturar com massas”, ressalta Marta.



Anote a receita: caldo de moranga, carne e alho-poró da Raiz Marmita Saudável

Caldo de moranga, carne e alho-poró da Raiz Marmita Saudável Victor Schwaner/Divulgação

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Ingredientes:

400g de miolo de acém;

500g de abóbora cabotiá em cubos;

150g de mandioca em cubos;

100g de alho-poró fatiado;

15g de alho picado (cerca de 4 dentes);

100g de creme de leite;

20g de azeite;

5g de páprica defumada;

Noz-moscada e sal a gosto;

1,2 litro de água.

Modo de fazer:

Cozinhe o acém na água com um pouco de sal até ficar bem macio, cerca de 40 minutos na panela de pressão.

Retire a carne, desfie e reserve o caldo do cozimento.

No mesmo caldo, cozinhe a abóbora e a mandioca até desmancharem, por cerca de 20 minutos.

Bata tudo com parte do caldo até virar um creme liso.

À parte, refogue o alho-poró e o alho no azeite até murcharem.

Junte ao creme com a carne desfiada, a páprica defumada, o colorau, a noz-moscada e o sal.

Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos.

Incorpore o creme de leite fora da fervura e acerte o sal.

Sirva quente.

Serviço

Néctar da Serra (unidade Bandeirantes)

@nectardaserra

Avenida dos Bandeirantes, 1839, Cruzeiro

(31) 3281-1466

Todos os dias, das 8h às 22h

Vianney

@padariavianney

Rua dos Aimorés, 200, Funcionários

(31) 3227-2071

Todos os dias, das 7h às 22h30

Boníssima (unidade Lourdes)

@bonissimalourdes

Rua Rio de Janeiro, 1851, Lourdes

(31) 3292-2329

De segunda a sexta, das 6h às 22h

Sábado e domingo, das 6h às 21h30

Verdinho Restaurante (unidade São Bento)

@verdinhobh

Avenida Cônsul Antônio Cadar, 122, São Bento

(31) 3293-4047

Segunda e terça, das 11h às 23h

Domingo e quarta das 11h às 23h30

De quinta a sábado, das 11h à 0h

Raiz Marmita Saudável

@raiz.marmitasaudavel

Rua Grão Mogol, 627, Carmo

(31) 98226-5054

De segunda a sexta, das 8h às 20h

Segredos Caseiros (unidade Funcionários)

@segredoscaseiros

Rua dos Aimorés. 619, Funcionários

(31) 3273-5414

De segunda a sexta, das 8h30 às 20h

Sábado, das 9h às 15h

Domingo, das 9h às 14h

*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa