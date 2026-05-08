Caldos e sopas para o frio: 5 receitas fáceis para aquecer a semana

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada de uma nova frente fria evoca a vontade por pratos quentes e reconfortantes. Para aquecer a semana sem complicação na cozinha, caldos e sopas são a escolha perfeita. Além de nutritivos, são práticos e podem ser preparados rapidamente, muitas vezes com ingredientes que você já tem em casa.

Essas receitas são ideais para um jantar rápido durante a semana ou um almoço aconchegante no fim de semana. A versatilidade permite adaptar os ingredientes ao seu gosto, criando sabores únicos para agradar a toda a família. O segredo está na simplicidade e na qualidade dos ingredientes.

Confira a seguir cinco opções deliciosas e fáceis para espantar o frio e variar o cardápio.

Caldo verde clássico

Um clássico português que conquistou o Brasil. A combinação de batata, couve e linguiça calabresa é imbatível para os dias frios, resultando em um prato cremoso e com muito sabor.

Ingredientes: batatas, linguiça calabresa fatiada, couve fatiada finamente, cebola, alho e azeite.

Preparo: cozinhe as batatas e bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um creme. Refogue o alho e a cebola no azeite, adicione a calabresa e, em seguida, o creme de batata. Deixe ferver, acrescente a couve e cozinhe por mais alguns minutos.

Sopa cremosa de mandioquinha

Com uma textura aveludada e um sabor levemente adocicado, a sopa de mandioquinha é puro conforto no prato. Para um toque especial, pode ser servida com pedaços de carne seca desfiada ou bacon frito por cima.

Ingredientes: mandioquinha (batata-baroa), cebola, alho, caldo de legumes e azeite ou manteiga.

Preparo: refogue a cebola e o alho. Adicione a mandioquinha descascada e picada e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe até ficar bem macia e bata tudo no liquidificador. Volte ao fogo para aquecer e ajuste o sal.

Caldo de feijão reforçado

Aproveite o feijão cozido que sobrou na geladeira para criar um caldo rico e encorpado. É uma receita econômica, cheia de sabor e muito nutritiva, perfeita para aquecer e dar energia.

Ingredientes: feijão cozido e temperado, bacon em cubos, linguiça paio, cebola, alho e cheiro-verde.

Preparo: bata o feijão no liquidificador. Em uma panela, frite o bacon e a linguiça. Adicione a cebola e o alho e refogue. Despeje o feijão batido, deixe apurar e finalize com cheiro-verde.

Sopa de legumes colorida

Ideal para quem busca uma refeição leve, saudável e nutritiva. A grande vantagem é a flexibilidade: use os legumes que tiver disponíveis para criar uma versão única e aproveitar o que há de melhor na estação.

Ingredientes: cenoura, batata, abobrinha, chuchu, vagem, macarrão tipo conchinha (opcional) e temperos a gosto.

Preparo: pique todos os legumes em cubos pequenos. Refogue cebola e alho e adicione os legumes, começando pelos mais duros, como a cenoura. Cubra com água ou caldo, cozinhe até amaciarem e adicione o macarrão no final, se desejar.

Sopas e caldos são opções nutritivas e reconfortantes para aquecer o cardápio durante a chegada da frente fria.Andrei Moldoveanu's Images

Caldo de abóbora com gengibre

Uma combinação surpreendente que une o doce da abóbora cabotiá com o toque picante do gengibre. O resultado é um caldo sofisticado, com sabor marcante e uma bela cor alaranjada.

Ingredientes: abóbora cabotiá, gengibre fresco ralado, cebola, alho e caldo de legumes.

Preparo: cozinhe a abóbora em pedaços no caldo de legumes até ficar macia. Em outra panela, refogue a cebola, o alho e o gengibre. Junte a abóbora cozida e bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.