Restaurante argentino La Cabrera vai abrir unidade em BH
Restaurante La Cabrera de Buenos Aires investe em unidade no rooftop do Botânico Shopping; saiba mais sobre a novidade gastronômica na capital
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A tradicional parrilla argentina La Cabrera vai inaugurar sua primeira unidade em Minas Gerais no rooftop do Botânico Shopping, em Belo Horizonte. Com previsão de abertura para outubro, o restaurante terá um investimento de R$ 6 milhões e capacidade para 180 lugares.
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A nova unidade ocupará um espaço de 550 m² com vista para a Serra do Curral.
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Tradição de Buenos Aires
Criado em Buenos Aires pelo chef Gastón Riveira, o La Cabrera é reconhecido por valorizar a tradição da parrilla argentina. O cardápio inclui cortes premium de carnes como o Wagyu.
Além das carnes, a casa é famosa pelos acompanhamentos servidos à mesa, pelas empanadas, molhos e por uma selecionada carta de vinhos.
Novo polo gastronômico
A chegada do restaurante inaugura o rooftop do Botânico Shopping, uma nova área de expansão do empreendimento. Segundo Emílio Brandi, diretor do shopping, a novidade reforça o posicionamento do local como um espaço premium de convivência, gastronomia e bem-estar.
O próprio chef Gastón Riveira realizou uma visita técnica para aprovar a implantação da unidade.
Serviço
La Cabrera BH
Local: Botânico Shopping — Avenida Celso Porfírio Machado, 150 - Belvedere
Previsão de inauguração: outubro
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria