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Restaurante argentino La Cabrera vai abrir unidade em BH

Restaurante La Cabrera de Buenos Aires investe em unidade no rooftop do Botânico Shopping; saiba mais sobre a novidade gastronômica na capital

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
15/06/2026 15:12 - atualizado em 15/06/2026 15:12

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Restaurante argentino La Cabrera vai abrir unidade em BH
A experiência gastronômica da tradicional parrilla argentina La Cabrera, que chega a Belo Horizonte. crédito: La Cabrera/Divulgação

A tradicional parrilla argentina La Cabrera vai inaugurar sua primeira unidade em Minas Gerais no rooftop do Botânico Shopping, em Belo Horizonte. Com previsão de abertura para outubro, o restaurante terá um investimento de R$ 6 milhões e capacidade para 180 lugares.

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A nova unidade ocupará um espaço de 550 m² com vista para a Serra do Curral.

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Tradição de Buenos Aires

Criado em Buenos Aires pelo chef Gastón Riveira, o La Cabrera é reconhecido por valorizar a tradição da parrilla argentina. O cardápio inclui cortes premium de carnes como o Wagyu.

Além das carnes, a casa é famosa pelos acompanhamentos servidos à mesa, pelas empanadas, molhos e por uma selecionada carta de vinhos.

Novo polo gastronômico

A chegada do restaurante inaugura o rooftop do Botânico Shopping, uma nova área de expansão do empreendimento. Segundo Emílio Brandi, diretor do shopping, a novidade reforça o posicionamento do local como um espaço premium de convivência, gastronomia e bem-estar.

O próprio chef Gastón Riveira realizou uma visita técnica para aprovar a implantação da unidade.

Serviço
La Cabrera BH
Local: Botânico Shopping — Avenida Celso Porfírio Machado, 150 - Belvedere
Previsão de inauguração: outubro

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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