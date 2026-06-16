Quem é o chef nos leva ao continente asiático sem nunca ter pisado lá

O conhecimento in loco é, sem dúvidas, enriquecedor. No entanto, ele não precisa ser essencial. O chef Victor Naddeo, entrevistado do episódio desta semana do podcast Degusta, é prova viva disso: com muita curiosidade e estudo, ele se tornou referência em gastronomia asiática em BH mesmo sem nunca ter visitado o continente.

E se hoje o chef comanda o restaurante do qual é sócio – o Koboshi, na Região da Savassi – é sinal de que a longa e surpreendente trajetória na cozinha o levou para o lugar certo.

Antes de entrar de vez na cozinha, Victor trabalhou – pasmem – montando aquários. Foi uma antiga namorada que o fez olhar de forma diferente para suas habilidades na gastronomia. “Já tinha comprado livros e livros de cozinha em casa, mas sempre enxerguei isso como um hobby. Até que chegou o momento, que eu falei: "poxa, acho que eu vou tentar me dedicar a isso aqui".



E foi assim que começou a estudar gastronomia – enquanto ainda conciliava o curso com o trabalho na loja de aquários. Aos domingos, único dia que tinha folga, ele aproveitava para trabalhar como freelancer em restaurantes da capital mineira.

Visita importante

Um dia, uns clientes entraram na loja querendo pedir aquários totalmente fora do comum – tanto em termos de tamanho quanto de formato. Conversa vai, conversa vem, Victor se deu conta que um dos clientes era Massimo Battaglini, italiano referência no setor gastronômico em BH.

“Ele estava montando um restaurante [o Pecatore] coincidentemente há pouco quarteirões de onde eu morava. Os aquários, inclusive, eram para isso. Logo, já falei com ele: ‘quando você abrir lá, deixa eu passar pela sua cozinha por uns dias para aprender’. O resultado foi que em dois meses já estava me tornando cozinheiro lá”, relembra Victor.

Curiosamente, no Pecatore, o chef atuava atrás de um balcão (como faz hoje em sua própria casa, que conta com um grande e imponente balcão), conversando diretamente com os clientes. “Sempre gostei de ter esse contato direto, de tirar dúvidas, etc”.

Comida asiática

Para o podcast Degusta, o chef trouxe um crudo de atum e fritos recheados com carne de siri e arraia, servidos com maionese com molho de ostra finalizados com katsuobushi (flocos de peixe seco, defumado e fermentado) Marcos Vieira /EM/DA. Press

Em uma visita a São Paulo, Victor teve seu primeiro contato com um izakaya (espécie de boteco japonês). “Pedi uma indicação de um lugar completamente diferente do que eu encontrava em BH para o Massimo. Ele me indicou um izakaya que hoje está até dando fila, mas na época me lembro que tinha só uns dois taxistas nipo-brasileiros bebendo no balcão. Eu acho que devo ter provado uns dez pratos, e eu nunca tinha sentido nenhum daqueles gostos na vida”. E além da comida em si, o ambiente e a atmosfera como um todo instigaram ainda mais o chef a mergulhar naquele universo.

Durante muito tempo, os preparos asiáticos foram os favoritos para Victor comer, e não necessariamente para trabalhar. “Aos poucos, fui tentando inserir alguns elementos dela dentro da minha realidade. Até mesmo no Pecatore, de comida italiana, eu já tentava colocar uma pimentinha ali e uma alga aqui”.

A paixão pela comida asiática apenas cresceu quando, em 2022, Victor começou a prestar consultorias em restaurantes de São Paulo. “Aproveitei a deixa para alugar um apartamento o mais próximo possível da Liberdade”, brinca.

Em BH

Depois de chefiar a cozinha de outro izakaya em Belo Horizonte, finalmente surgiu a oportunidade de Victor abrir um bar japonês exatamente como queria. O Koboshi, inaugurado no fim de 2025, já carrega muito significado no nome – vem de “okiagari-koboshi”, um amuleto japonês que é uma espécie de joão-bobo, que cai e sempre se levanta.

O estabelecimento exprime bem a paixão do chef pelos balcões. “Dá a oportunidade da gente falar sobre o que a gente tá servindo, olhar no olho do cliente”. E isso se mostra primordial já que o menu do Koboshi explora sabores e técnicas asiáticas que não são tão familiares para nós – o já consagrado salmão, por exemplo, não é uma opção.

O crudo da casa, por exemplo, um dos pratos levados ao podcast, usa o peixe mais fresco do dia (no caso era o atum) acompanhado de um molho tailandês à base de molho de peixe fermentado e limão. Coentro e manjericão trazem ainda mais frescor ao preparo.

A autoridade com que o chef fala das diversas cozinhas que o continente asiático abrange é fruto de muito estudo. “Ainda não pisei na Ásia, está nos planos. A literatura é importantíssima para esse conhecimento, até deixo algumas referências no restaurante para quem quiser dar uma olhada”, conta o chef, que ainda diz aprender muito comendo, sobretudo na capital paulista.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

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Serviço

O podcast Degusta é quinzenal e vai ao ar aos domingos. Acesse o canal do Portal UAI no YouTube ou o Spotify para assistir ao episódio completo.