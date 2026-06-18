Copa do Mundo: bares unem gastronomia e futebol em transmissões especiais

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Muito além do futebol em si, a Copa do Mundo está associada a encontros, festas e, claro, comida e bebida. Em BH, bares e restaurantes preparam telões, televisões e menus especiais para acompanhar a transmissão das partidas.

Confira abaixo um pouco da programação especial de algumas dessas casas:

Nicolau

Comandado pelo chef Leo Paixão, o Nicolau, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH, vai ter, em todos os jogos do Brasil, um esquema especial com open bar e open food (R$ 275). Os primeiros 70 ingressos vendidos ainda dão direito a uma camisa temática do bar inspirada no Mundial.

Chope, vinho e uma variedade de sete coquetéis – a exemplo de caipirinha, moscow mule e gim-tônica – são as opções de bebidas alcoólicas oferecidas. Refrigerantes e água completam a lista.

As comidas incluídas no serviço são petiscos e comidinhas já tradicionais do Nicolau: quiabos em tempurá; pão de queijo recheado com pastrami; croquete de rabada com aioli; torresmo de barriga com gel de caipirinha; pastéis de bobó de camarão com catupiry; "empanaditas" crocantes de carne e de queijo e palmito; bolinho de pirarucu defumado; quesadilla de milho berinjela e queijo; taquitos crocantes de carne de panela; e o mini hambúrguer Nicolau.

O Open Bar e Open Food fica disponível durante todo o período de transmissão previamente delimitado. No caso do próximo jogo do Brasil contra a seleção do Haiti, nesta sexta-feira (19/6), ficará entre as 19h30 e as 23h30.

Serviço

Rua Dicíola Horta, 77, Belvedere

Venda de ingresso pelo link

Forno da Saudade

O grande movimento já é habitual na Forno da Saudade, pizzaria no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste da capital, mas, nos jogos do Brasil, deve aumentar. A casa montou um telão na pracinha onde está localizada e reuniu muita gente no último jogo da seleção, contra Marrocos, no sábado (13/6).

Nesta sexta-feira, quando o Brasil entra em campo novamente, a pizzaria deve reunir uma multidão mais uma vez.

Serviço

Rua Patrocínio, 1, Carlos Prates

Fuga

No Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, o Fuga vai transmitir não apenas os jogos do Brasil, mas também da Argentina. Nada mais coerente para uma casa liderada por um brasileiro e um argentino.

O bar foi equipado com televisões especialmente para o Mundial, e, em dias de transmissão, vai ter itens especiais no cardápio. No jogo desta sexta, entre Brasil e Haiti, o espetinho de língua e kimchi (acelga fermentada) na brasa entra em cena ao lado da clássica caipirinha.

Nos jogos da Argentina, o tradicional sanduíche de linguiça – o choripán – será vendido.

Serviço

Rua Outono, 486, Cruzeiro

Botânico

O Shopping Botânico, no Belvedere, montou telões na área externa. O espaço é rodeado por restaurantes de várias propostas. Um deles, A Casa do Sol Cozinha e Jardim, é uma boa opção especialmente para famílias com crianças, já que o estabelecimento conta com parquinhos infantis em ambiente externo e interno.

Para acompanhar os jogos, algumas sugestões de petiscos são: camarões empanados na massa phyllo com requeijão de raspa e gravlax de salmão sobre dadinho de tapioca.

Serviço

Rua Jornalista Djalma Andrade, 177, Belvedere

Porcão

O restaurante Porcão, no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de BH, além de transmitir os jogos da seleção brasileira, vai dar um presente para os clientes a cada gol verde e amarelo.

A iniciativa “O Brasil faz o gol, o Porcão paga a rodada” é uma parceria da churrascaria com a cervejaria Krug Bier e consiste em uma rodada gratuita de chope para todos os clientes presentes a cada gol marcado pela seleção brasileira.

Serviço

Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento

Quermesse e Balcão Savassi

Os bares Quermesse (no Funcionários, Região Centro-Sul de BH) e Balcão Savassi (na Savassi) se uniram para transmissões especiais na Praça Tiradentes, também no Funcionários. Telões, televisões nos bares e, claro, chope e petiscos estão confirmados na torcida para os jogos do Brasil.

Serviço



Bar Quermesse e Porks

Praça Tiradentes, 41, Funcionários

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata