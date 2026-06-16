Copa do Mundo 2026: como a rotina de serviços essenciais muda no Brasil

Com a Copa do Mundo de 2026 em andamento desde 11 de junho, a rotina de milhões de brasileiros é impactada diretamente nos dias de jogos da seleção. Para permitir que funcionários e clientes acompanhem as partidas, diversos serviços essenciais anunciaram esquemas de funcionamento especiais, principalmente quando os jogos ocorrem em horário comercial.

Nesta primeira fase, o Brasil joga em datas que exigem planejamento de cidadãos e empresas. Por isso, é fundamental ficar atento às mudanças para evitar transtornos.

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Como ficam os bancos?

Seguindo a recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias em todo o país operam com horários especiais. A orientação é que o atendimento presencial seja encerrado horas antes do início das partidas da seleção brasileira. Cada instituição definiu seu próprio esquema, por isso é importante consultar os canais oficiais do seu banco. Os canais digitais, como aplicativos e internet banking, seguem funcionando normalmente.

E o transporte público?

O funcionamento do transporte público é mantido, mas os usuários devem se preparar para possíveis alterações. Em grandes cidades, o fluxo de passageiros aumenta consideravelmente antes e depois dos jogos, principalmente em rotas que levam a regiões com bares ou locais de exibição pública. As empresas de ônibus e metrô podem reforçar a frota para atender à demanda. A recomendação é consultar os aplicativos e os canais de comunicação oficiais das secretarias de transporte para verificar a situação das linhas em tempo real.

Repartições públicas com horário especial

Órgãos públicos federais, estaduais e municipais tiveram seus horários ajustados por meio de portarias específicas para o período da Copa. As regras estabelecem ponto facultativo ou permitem que os servidores encerrem o expediente mais cedo. Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, operam em regime de plantão para garantir o atendimento à população. Já o comércio e os shoppings aproveitam o evento para atrair clientes, com telões e promoções, mas lojas individuais podem ter horários ajustados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.