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Economia

Como a Copa do Mundo 2026 está impulsionando a economia dos países-sede

Com a competição em plena disputa em Canadá, Estados Unidos e México, veja o impacto do megaevento no turismo, na geração de empregos e na infraestrutura

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
15/06/2026 16:31

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Como a Copa do Mundo 2026 está impulsionando a economia dos países-sede
Evento destaca os três países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026, que já movimenta a economia local. crédito: Flickr/ U.S. Embassy and Consulates in Brazil

Com a Copa do Mundo de 2026 em plena disputa desde 11 de junho, os holofotes do planeta estão voltados para os três países-sede: Canadá, Estados Unidos e México. O megaevento, que já movimenta milhões de turistas e fãs de futebol pelas 16 cidades-sede, funciona como um poderoso catalisador para a economia local, gerando um fluxo de receita que se intensifica durante o torneio e promete se estender por anos.

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Durante as semanas da competição, o impacto mais visível está no setor de serviços. Hotéis, restaurantes, companhias aéreas e transportes locais já operam com capacidade máxima para atender à demanda. Este movimento extraordinário cria milhares de empregos temporários, desde a equipe de hospitalidade até a segurança e logística dos jogos. O aumento do consumo aquece a economia local de forma imediata, beneficiando pequenos e grandes negócios nas cidades que recebem as partidas.

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Infraestrutura como legado principal

Um dos argumentos mais fortes a favor de sediar megaeventos é o legado em infraestrutura. Para acomodar o fluxo de visitantes e as necessidades das delegações, os governos investem pesado na modernização e construção de estádios, aeroportos, sistemas de metrô e rodovias. Essas melhorias não servem apenas para o mês da competição, mas permanecem como um benefício duradouro para a população local, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida.

Além das obras físicas, a exposição midiática global que os países-sede estão recebendo neste momento os coloca no mapa turístico mundial. Destinos que antes eram menos conhecidos podem se tornar populares, atraindo visitantes por muito tempo. A imagem de nações organizadas e acolhedoras, transmitida para bilhões de pessoas, funciona como uma campanha de marketing de valor incalculável, projetada para impulsionar o turismo de forma sustentada.

Os desafios do investimento

Apesar dos benefícios, o custo de sediar uma Copa do Mundo é monumental. Os gastos públicos com infraestrutura e segurança podem levar a um endividamento significativo se não forem bem planejados. Existe também o risco de os novos estádios, construídos com verbas públicas, se tornarem "elefantes brancos", com altos custos de manutenção e pouca utilização após o fim do torneio.

O sucesso econômico, portanto, depende diretamente da capacidade dos países-sede de planejar e executar projetos que tenham utilidade a longo prazo. A chave é transformar o investimento direcionado para o evento em um verdadeiro ativo para a sociedade, garantindo que os benefícios superem os custos e deixem um saldo positivo para as futuras gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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