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Copa do Mundo 2026: conheça os 16 estádios da competição em detalhes

De arenas históricas a projetos futuristas; veja a arquitetura, capacidade e curiosidades dos palcos do torneio nos EUA, México e Canadá

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
29/05/2026 10:24

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Copa do Mundo 2026: conheça os 16 estádios da competição em detalhes
Estádios que sediarão a Copa do Mundo de 2026 nos EUA e México exemplificam a mistura de tradição e modernidade da infraestrutura do torneio. crédito: koko

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está na reta final. Com início marcado para 11 de junho, o maior torneio de futebol do planeta será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá, em 16 cidades-sede distintas.

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A competição promete ser um espetáculo não apenas dentro de campo, mas também em sua infraestrutura, que mescla arenas históricas com verdadeiras joias da arquitetura moderna.

Tradição e Modernidade: Os Palcos do Mundial

O pontapé inicial será dado no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a cerimônia de abertura, o local será o primeiro na história a sediar partidas em três Copas do Mundo. Palco das finais de 1970 e 1986, o gigante de concreto agora recebe também a abertura da edição de 2026, conectando o passado glorioso de Pelé e Maradona ao futuro do esporte.

Em contrapartida, estádios como o SoFi Stadium, em Los Angeles, representam o que há de mais avançado. Com capacidade para até 70 mil pessoas, a arena se destaca pelo seu design futurista e pelo telão oval de 360 graus, considerado o maior já instalado em uma praça esportiva. O local é um exemplo de como a tecnologia pode transformar a experiência do espectador.

Enquanto a abertura celebra a tradição mexicana, a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. A arena, acostumada a receber grandes eventos, se prepara para coroar o novo campeão mundial. Outros palcos, como o AT&T Stadium no Texas, com seu teto retrátil, e o BMO Field em Toronto, que passa por expansão, complementam a lista que receberá as 48 seleções, unindo três nações em uma jornada entre o nostálgico e o inovador.

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Estádio Azteca, Cidade do México, fachada externa com letreiro vermelho "CIUDAD DE MÉXICO", sol.
O icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da abertura da Copa do Mundo de 2026 e de momentos históricos do futebol.Hector Vivas/GettyImages
Vista aérea de estádio moderno, exterior prateado, arquibancadas azuis, rodeado por vegetação e cidade.
Estádio BBVA, em MonterreySergio Mendoza Hochmann/GettyImages
Vista aérea de estádio oval branco, base verde com logo Chivas, estradas, prédios e colinas.
Estádio Akron, em GuadalajaraArturo Peña Romano Medina/GettyImages
Estádio BC Place iluminado à noite, refletido em água, com arranha-céus da cidade.
Canadá BC Place, em Vancouver JCPhotography_/GettyImages
Vista aérea de estádio com campo verde, assentos vermelhos formando folha de bordo, tetos brancos.
O BMO Field em Toronto, com sua arquibancada exibindo a folha de bordo do Canadá, será um dos palcos da Copa do Mundo de 2026.Erman Gunes/GettyImages
Vista aérea do Mercedes-Benz Stadium, moderno e angular, com letreiro, rodeado por vegetação e prédios.
Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta Nate Hovee/GettyImages
Fachada noturna do Gillette Stadium com letreiro iluminado e carros estacionados.
O Gillette Stadium, um dos modernos palcos esportivos dos Estados Unidoslittleny/GettyImages
Estádio AT&T iluminado à noite, com luzes vermelhas e brancas, refletido em lago.
O AT&T Stadium, no Texas, um dos estádios modernos e com teto retrátil The Dallas Morning News/Hearst Newspapers/GettyImages
Vista panorâmica do Lincoln Financial Field, Filadélfia, com campo verde e telão 'WE ARE PHILADELPHIA'.
O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, prepara-se para receber a Copa do Mundo de 2026, integrando a infraestrutura do torneio.Mitchell Leff/GettyImages
Estádio NRG Stadium em Houston, Texas, fachada moderna, letreiro 'nrg stadium' e 'HOUSTON TEXANS'.
O NRG Stadium em Houston, Texas, ilustra a infraestrutura de arenas americanas halbergman/GettyImages
Vista aérea do estádio GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, com campo verde e assentos vermelhos.
GEHA Field at Arrowhead, em Kansas Ryan Wewers/GettyImages
Vista aérea do SoFi Stadium, Los Angeles, com teto ondulado, lago e paisagismo.
O SoFi Stadium, em Los Angeles, ilustra o design futurista das arenas que sediarão a Copa do Mundo de 2026.halbergman/GettyImages
Vista aérea do Hard Rock Stadium com teto branco, rampas e letreiros "SUPER BOWL LIV".
Estádio Hard Rock, em Miami felixmizioznikov/GettyImages
MetLife Stadium, letreiros 'MetLife' e 'SAP', exterior moderno, estacionamento, céu azul.
Estádio Met Life, em Nova JerseyJoel Villanueva/GettyImages
Vista aérea do Levi's Stadium, fachada branca e vermelha, letreiro 'Levi's Stadium', telões e estacionamento.
O Levi's Stadium, na Califórnia, ilustra as modernas arenas norte-americanas prontas para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026.Ezra Shaw/GettyImages
Fachada exterior do Lumen Field, em Seattle, com arco branco, vidro e letreiro 'LUMEN FIELD'.
Lumen Field, em Seattle Ian Dewar Photography/GettyImages

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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