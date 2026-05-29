Copa do Mundo 2026: conheça os 16 estádios da competição em detalhes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está na reta final. Com início marcado para 11 de junho, o maior torneio de futebol do planeta será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá, em 16 cidades-sede distintas.

A competição promete ser um espetáculo não apenas dentro de campo, mas também em sua infraestrutura, que mescla arenas históricas com verdadeiras joias da arquitetura moderna.

Tradição e Modernidade: Os Palcos do Mundial

O pontapé inicial será dado no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a cerimônia de abertura, o local será o primeiro na história a sediar partidas em três Copas do Mundo. Palco das finais de 1970 e 1986, o gigante de concreto agora recebe também a abertura da edição de 2026, conectando o passado glorioso de Pelé e Maradona ao futuro do esporte.

Em contrapartida, estádios como o SoFi Stadium, em Los Angeles, representam o que há de mais avançado. Com capacidade para até 70 mil pessoas, a arena se destaca pelo seu design futurista e pelo telão oval de 360 graus, considerado o maior já instalado em uma praça esportiva. O local é um exemplo de como a tecnologia pode transformar a experiência do espectador.

Enquanto a abertura celebra a tradição mexicana, a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. A arena, acostumada a receber grandes eventos, se prepara para coroar o novo campeão mundial. Outros palcos, como o AT&T Stadium no Texas, com seu teto retrátil, e o BMO Field em Toronto, que passa por expansão, complementam a lista que receberá as 48 seleções, unindo três nações em uma jornada entre o nostálgico e o inovador.

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O icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da abertura da Copa do Mundo de 2026 e de momentos históricos do futebol. Hector Vivas/GettyImages

Estádio BBVA, em Monterrey Sergio Mendoza Hochmann/GettyImages

Estádio Akron, em Guadalajara Arturo Peña Romano Medina/GettyImages

Canadá BC Place, em Vancouver JCPhotography_/GettyImages

O BMO Field em Toronto, com sua arquibancada exibindo a folha de bordo do Canadá, será um dos palcos da Copa do Mundo de 2026. Erman Gunes/GettyImages

Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta Nate Hovee/GettyImages

O Gillette Stadium, um dos modernos palcos esportivos dos Estados Unidos littleny/GettyImages

O AT&T Stadium, no Texas, um dos estádios modernos e com teto retrátil The Dallas Morning News/Hearst Newspapers/GettyImages

O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, prepara-se para receber a Copa do Mundo de 2026, integrando a infraestrutura do torneio. Mitchell Leff/GettyImages

O NRG Stadium em Houston, Texas, ilustra a infraestrutura de arenas americanas halbergman/GettyImages

GEHA Field at Arrowhead, em Kansas Ryan Wewers/GettyImages

O SoFi Stadium, em Los Angeles, ilustra o design futurista das arenas que sediarão a Copa do Mundo de 2026. halbergman/GettyImages

Estádio Hard Rock, em Miami felixmizioznikov/GettyImages

Estádio Met Life, em Nova Jersey Joel Villanueva/GettyImages

O Levi's Stadium, na Califórnia, ilustra as modernas arenas norte-americanas prontas para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026. Ezra Shaw/GettyImages

Lumen Field, em Seattle Ian Dewar Photography/GettyImages

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.