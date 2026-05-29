Copa do Mundo 2026: conheça os 16 estádios da competição em detalhes
De arenas históricas a projetos futuristas; veja a arquitetura, capacidade e curiosidades dos palcos do torneio nos EUA, México e Canadá
compartilheSIGA
A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está na reta final. Com início marcado para 11 de junho, o maior torneio de futebol do planeta será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá, em 16 cidades-sede distintas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A competição promete ser um espetáculo não apenas dentro de campo, mas também em sua infraestrutura, que mescla arenas históricas com verdadeiras joias da arquitetura moderna.
Tradição e Modernidade: Os Palcos do Mundial
O pontapé inicial será dado no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a cerimônia de abertura, o local será o primeiro na história a sediar partidas em três Copas do Mundo. Palco das finais de 1970 e 1986, o gigante de concreto agora recebe também a abertura da edição de 2026, conectando o passado glorioso de Pelé e Maradona ao futuro do esporte.
Em contrapartida, estádios como o SoFi Stadium, em Los Angeles, representam o que há de mais avançado. Com capacidade para até 70 mil pessoas, a arena se destaca pelo seu design futurista e pelo telão oval de 360 graus, considerado o maior já instalado em uma praça esportiva. O local é um exemplo de como a tecnologia pode transformar a experiência do espectador.
Enquanto a abertura celebra a tradição mexicana, a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York. A arena, acostumada a receber grandes eventos, se prepara para coroar o novo campeão mundial. Outros palcos, como o AT&T Stadium no Texas, com seu teto retrátil, e o BMO Field em Toronto, que passa por expansão, complementam a lista que receberá as 48 seleções, unindo três nações em uma jornada entre o nostálgico e o inovador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.