Guia para a Copa: o que fazer durante o Mundial, além de ir aos estádios

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um espetáculo de futebol, mas a experiência para quem viajar aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá pode ir muito além dos 90 minutos de um jogo. Com cidades-sede espalhadas por três países, o torneio oferece uma oportunidade única para explorar culturas ricas, paisagens deslumbrantes e gastronomias diversificadas.

Para quem busca uma imersão cultural, as opções são vastas. Em cidades como Miami, nos EUA, é possível explorar a vibrante cena artística de bairros como Wynwood Walls. Já na Cidade do México, uma visita ao centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, revela séculos de história em suas ruas e construções.

A vibrante cena artística de Miami, com seus bairros como Wynwood Walls, oferece uma imersão cultural única para turistas da Copa.Gagliardi Photography

No Canadá, cidades como Vancouver e Toronto se destacam pela multiculturalidade, com bairros que representam diferentes partes do mundo. É a chance de vivenciar um ambiente cosmopolita, com museus, galerias de arte e uma agenda de eventos que funciona em paralelo aos jogos do Mundial.

Sabores que marcam a viagem

A gastronomia é um capítulo à parte e reflete a diversidade dos anfitriões. Nos Estados Unidos, o roteiro pode incluir desde o autêntico churrasco do Texas até os food trucks inovadores de cidades como Seattle e Los Angeles. A culinária local vai muito além das redes de fast-food e oferece experiências memoráveis.

No México, a culinária é uma atração principal. Ir além dos pratos conhecidos mundialmente e experimentar especialidades regionais, como o mole de Oaxaca ou os frutos do mar frescos da Baixa Califórnia, é fundamental. Mercados de rua são paradas obrigatórias para provar a autêntica comida local.

O Canadá também surpreende no paladar. O famoso poutine, prato com batatas fritas, queijo e molho, é apenas o começo. A província de Quebec oferece uma sofisticada cena gastronômica com forte influência francesa, enquanto a costa oeste é conhecida por seus frutos do mar frescos, especialmente o salmão.

O poutine é um prato icônico do Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, destacando a rica gastronomia local.Arbi Wiratama

Natureza e aventura entre uma partida e outra

Para quem deseja escapar do agito urbano, os três países oferecem paisagens naturais espetaculares. Nos Estados Unidos, dependendo da cidade-sede visitada, é possível planejar viagens para parques nacionais como o Grand Canyon e o Yosemite, que proporcionam cenários de tirar o fôlego e trilhas para todos os níveis de preparo físico.

O Grand Canyon, nos Estados Unidos, é uma das opções de paisagens naturais impressionantes para explorar durante a Copa do Mundo de 2026.Joecho-16 de Getty Images Pro

O Canadá é o destino ideal para os amantes da natureza. A cidade-sede de Vancouver é uma porta de entrada para as paisagens da costa oeste, enquanto as famosas Montanhas Rochosas, com parques como Banff e Jasper, oferecem lagos de cor turquesa e vida selvagem abundante.

Vancouver, uma das cidades-sede da Copa do Mundo, oferece um cenário cosmopolita e diversas opções naturais aos visitantes no Canadá.edb3_16 de Getty Images Pro

Já no México, a península de Yucatán oferece praias paradisíacas e os misteriosos cenotes, poços de água cristalina ideais para um mergulho refrescante.

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A península de Yucatán, no México, é um dos destinos que oferece praias paradisíacas e paisagens naturais para os turistas da Copa.Diego Solís de Mundo Digital Agencia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.