Amy Adams salva homem esfaqueado no pescoço; veja o que a atriz fez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amy Adams revelou ter vivido uma situação dramática fora das telas ao ajudar a salvar a vida de um homem esfaqueado no pescoço durante um passeio em família na Califórnia, nos Estados Unidos. O relato foi feito no podcast "SmartLess", divulgado na segunda-feira (22).

O episódio aconteceu em Santa Mônica, após a atriz deixar um restaurante ao lado do pai, Richard, do marido, Darren Le Gallo, e da filha. Segundo ela, o grupo foi um dos primeiros a chegar ao local da confusão.

"Havia pessoas gritando e um homem andando. Elas diziam: 'Ele está morrendo!'. Meu marido olhou e falou: 'Isso é sangue!'". Ao perceber a gravidade da situação, Amy pediu que o marido ficasse com a filha enquanto ela e o pai correram para prestar socorro.

"Ele tinha sido esfaqueado no pescoço. Estava sangrando muito e os amigos dele estavam em pânico", contou.

Por coincidência, a família seguia para a praia e carregava toalhas no carro. Richard utilizou o material para pressionar o ferimento, enquanto a atriz tentou acalmar a vítima até a chegada do atendimento médico.

Amy explicou que não presenciou o ataque e nunca soube exatamente o que motivou a agressão. Pelas informações que ouviu no local, o homem estava com conhecidos quando a situação saiu do controle.

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O caso teve um desfecho inesperado cerca de um ano depois. Durante um jantar em outro restaurante, um homem se aproximou da atriz para comentar a história do esfaqueamento. Foi então que ela percebeu que estava diante da vítima. "De repente pensei: 'Meu Deus, é você'. Foi uma situação inacreditável", relembrou.