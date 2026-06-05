Atriz norte-americana é acusada de tentar matar ex -namorado

Theresa Randle, de 61 anos, atriz de "Bad boys" e "Space jam", foi acusada de invadir a casa do ex-namorado e tentar matá-lo. De acordo com o "TMZ", Dario Pallini, ex-namorado da artista, entrou com um pedido de medida protetiva. Ele diz que Theresa o assedia desde a separação do casal, em 2024.

Pallini alega que ela invadiu sua casa em 1º de junho e relata que a encontrou sentada no closet, fumando. Ele afirma ter dito a Theresa que ela precisava ir embora, mas alega que ela "começou a dizer coisas sem sentido".

O ex-namorado ameaçou chamar a polícia, o que, segundo ele, fez com que ela atirasse uma lata de legumes nele, atingindo-o na cabeça. Pallini diz que então chamou a polícia e ela foi embora.

Ele ainda cita outro incidente, em 18 de maio, quando acordou e a encontrou em seu apartamento. Pallini relata que, na ocasião, ela o ameaçou de morte e, em seguida, pegou um pedaço de madeira da cama hospitalar e o golpeou na cabeça.

O juiz concedeu a ordem de restrição temporária, com audiência marcada para 23 de junho. A atriz já havia sido presa em outubro de 2024 por acusações de agressão. O Ministério Público dos Estados Unidos acabou não apresentando queixa do caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Theresa Randle é conhecida por interpretar Theresa Burnett nos filmes da franquia "Bad boys". Ela também atuou em títulos como "Um tira da pesada 3" (1993), "Space jam: O jogo do século" (1996) e "Spawn: O soldado do inferno" (1997).