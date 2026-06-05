Cine Belas Artes exibirá jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Cine Belas Artes abre exceção na programação do mês de junho para exibir, de forma gratuita, os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2026, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. As partidas serão transmitidas na sala 1, que possui capacidade para 140 pessoas, e a retirada dos ingressos deve ser feita na bilheteria do cinema uma hora antes do início de cada partida.

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A programação do Brasil na fase de grupos conta com três partidas, realizadas de sábado (13/6) a quarta (24/6). Os jogos serão disputados contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Caso a Seleção Brasileira avance para as etapas eliminatórias, o cinema confirmou que continuará as transmissões. Enquanto a Sala 1 recebe os torcedores, as demais salas manterão a programação regular.

Quando serão os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?

Brasil x Marrocos

Sábado (13/6), às 19h

Brasil x Haiti

Sexta (19/6), às 21h30

Brasil x Escócia

Quarta (24/6), às 19h

JOGOS DO BRASIL NO CINE BELAS ARTES

Exibição na sala 1 do Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteria do cinema uma hora antes de cada partida.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck