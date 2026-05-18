Cine Belas Artes anuncia fim do patrocínio da UNA

Por meio de comunicado, o Cine Belas Artes informou na manhã desta segunda (18/5), que o patrocínio com a UNA terminou após cinco anos.

“A presença da UNA foi muito importante para a manutenção e fortalecimento de um espaço cultural tão simbólico para Belo Horizonte, especialmente em um período tão desafiador para o setor cultural e exibidor, como durante a pandemia”.

Único cinema privado de rua de BH, o Belas Artes, informa que está à procura de um patrocinador. Inaugurada em agosto de 1992, a tradicional sala no bairro de Lourdes enfrentou grave crise durante a pandemia. Ficou 17 meses fechada – entre março de 2020 e agosto de 2021.

O patrocínio com a UNA, assinado em janeiro de 2021, e a campanha de financiamento coletivo SOS Belas Artes, realizada no primeiro ano da crise sanitária, não só salvaram as três salas de cinema como também viabilizaram uma reforma do espaço.

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A iniciativa SOS Belas Artes teve 2.476 apoiadores e arrecadou R$ 269.295,00, verba que também serviu para custear parte da troca das poltronas – as demais melhorias, que incluíram projeto de prevenção de incêndio e reforma dos banheiros, vieram do patrocínio.