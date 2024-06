Sony lança trilha sonora do filme 'Bad Boys: Ride or Die'

A trilha sonora de Bad Boys: Ride or Die, que marca o quarto filme da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music, através da Epic Records.



Com Black Eyed Peas (donos da faixa Ritmo, que fez parte do último filme da franquia e acumulou mais de 1,2 bilhão de streams), o disco acompanha a estreia mundial do filme.



Além disso, os artistas brasileiros Luisa Sonza e Papatinho se unem à cantora Becky G na música Flores Pa Ti.



Ouça: