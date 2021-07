'Space Jam: um novo legado' diverte e emociona os fãs do original

Frederico Gandra*

Os Looney Tunes foram "cancelados" e estão vivendo à margem do universo Warner na sequência de "Space Jam". Casualmente, eles se tornam os únicos parceiros possíveis para LeBron James, que tinha outros personagens na lista de seu time dos sonhos para a partida decisiva (foto: Fotos: Warner Bros./Divulgação)



Após 25 anos de espera, os Looney Tunes retornam às quadras de basquete em “Space Jam: um novo legado”, com o reforço do astro da NBA LeBron James, para enfrentar um novo rival em território inimigo. Ao invés dos aliens da Montanha Bobolândia, de “Space Jam: O jogo do século” (1996), protagonizado pelo lendário Michael Jordan, o Esquadrão Tunes vai jogar contra o algoritmo computacional da Warner Bros, no universo dos games.





Com direção de Malcolm D. Lee, “Space Jam: Um novo legado” é a principal estreia nos cinemas de Belo Horizonte nesta quinta-feira (15/07), ocupando salas nos complexos dos shoppings Barreiro, Big, BH, Boulevard, Diamond Mall, Cidade, Del Rey, Estação, Minas, Norte e Pátio Savassi.





O lançamento excita a nostalgia da geração que ficou marcada pelo primeiro filme, que tinha o imbatível atrativo de aliar a NBA, com a participação do maior jogador de basquete da história (Michael Jordan), ao universo dos Looney Tunes. A sequência adota praticamente a mesma premissa do título original, mas garante inovações.





Em “Space Jam: O jogo do século” (1996), Pernalonga e seus amigos pedem a ajuda de Michael Jordan em um jogo de basquete que vai decidir o futuro dos personagens contra os alienígenas que querem transformá-los na atração de um parque de diversão espacial por toda a eternidade.





Desta vez, é LeBron James quem precisa da ajuda do Looney Tunes para recuperar seu filho, raptado pelo maligno algoritmo computacional da Warner Bros., o Rei Algerítimo (Don Cheadle). Essa não é a primeira experiência do renomado jogador norte-americano, de 36 anos, em filmes de animação da Warner. Ele já dublou o Abominável Homem das Neves Gwangi em “Pé pequeno” (2018).

DESIGN

Atual astro da NBA, o camisa 23 do Lakers assume o posto que foi de Michael Jordan no filme original A narrativa traz várias referências do primeiro filme, mas são as inovações que roubam a cena. O design dos personagens foi modernizado e a animação se tornou 3D. O uniforme da equipe dos Looney Tunes também ganha um novo modelo, em tom azul, com traços contemporâneos. Além disso, a interação entre LeBron James e a animação é mais sofisticada, em comparação com o filme protagonizado por Michael Jordan.





A sequência de “Space Jam” inova ao misturar o universo dos desenhos animados e dos games, revelando a preocupação da produção em dialogar com as novas gerações, que têm pouco vínculo com os personagens. Inicialmente voltada para o público infantojuvenil, o Looney Tunes foi a primeira série de animação da Warner Bros., produzida entre 1930 e 1969.





As aventuras e trapalhadas de Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Frajola, Piu Piu, Coiote, Papa Léguas, entre outros, eternizaram a franquia no imaginário de milhões de espectadores de diferentes faixas etárias ao redor do mundo. Mas a animação tem pouca intimidade com as atuais crianças brasileiras, que têm novos hábitos e referências.





Além de fazer uma grande homenagem ao clássico, “Space Jam” oferece a oportunidade de assistir aos personagens do Looney Tunes convivendo com astros contemporâneos do mundo real. O filme não é um live-action, por isso mesmo, a interação entre os dois universos é explorada a partir de certa metalinguagem, destacando as inúmeras possibilidades da animação no basquete. No entanto, o Esquadrão Tunes vai sair da zona de conforto ao enfrentar o universo dos videogames nesta sequência.





O algoritmo propõe para LeBron James o jogo de basquete na versão de um game, com a libertação de seu filho em disputa. A equipe do vilão é formada por personagens virtuais de astros da NBA e da WNBA (a liga feminina do basquete estadunidense). São eles: Cassandra Starr, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike. O vilão faz um upgrade dos atletas, que assumem novas formas, design gráfico e poderes especiais. O técnico é o algoritmo, que domina as regras da plataforma.





O desafio é enorme para LeBron James, que tem muita intimidade com a cesta, mas pouca experiência nos games. No trato, ele precisa vencer a partida a todo custo para recuperar seu filho. Se perder, a pena é que eles vão viver para sempre dentro do computador.





O Rei Algerítimo fornece 24 horas para o astro formar uma equipe dentro do universo da Warner Bros., disponível na rede. Ele planeja convocar heróis e criaturas amedrontadoras, como Super-Homem, Kink Kong e o Gigante de Ferro. No entanto, acidentalmente, a primeira parada foi no mundo do Looney Tunes.

O Rei Algerítimo (Don Cheadle) manipula o filho de LeBron para que jogue contra o pai

Ao "aterrissar", a versão animada de LeBron James se depara com um cenário diferente, mais vazio do que o normal. O único personagem restante daquele “planeta” é Pernalonga. Neste encontro pra lá de divertido, eles percebem que têm um inimigo em comum.





O astro descobre que o Rei Algerítimo cancelou os Looney Tunes, obrigando os personagens a migrarem para outros universos da Warner. Ao firmar a parceria, os dois se aventuram por diferentes mundos para remontar a formação do Esquadrão Tunes.





O crossover entre diferentes filmes e personagens da Warner é um dos destaques de “Space Jam: Um novo legado”. Pernalonga e LeBron James percorrem o universo da DC Comics, “Game of thrones”, “Harry Potter”, "Matrix'', “Austin Power”, entre outros, para encontrar os amigos. “A volta dos que não foram” é de emocionar.





Apesar de não ser o seu time dos sonhos, essa é a única opção do jogador do Lakers para voltar ao mundo real. A experiência com Michael Jordan fornece confiança para os Looneys cumprirem o objetivo, mas o duelo promete ser mais difícil do que eles supunham.





A partida contra a inteligência artificial é ambientada em cenário virtual, totalmente novo para o time. Na arquibancada, alguns dos personagens mais famosos da Warner: os Flintstones,os Jetsons, a turma do Scooby Doo, King Kong, o Rei da Noite (“GoT”), Máscara, Voldemort, os Homens de Preto, a Liga da Justiça, Pennywise (“It – A coisa”), entre outros.





A outra metade da plateia é formada por humanos que clicaram na live para conferir o jogo nas redes sociais e foram abduzidos pelo algoritmo, incluindo algumas celebridades e a família de LeBron James.





O time rival, formado por personagens de videogame da NBA, tem um reforço inesperado: o filho de LeBron, Dom James (Cedric Joe). Ele foi manipulado pelo vilão para jogar contra o próprio pai, abalando o astro psicologicamente. Para piorar, o garoto é apaixonado por videogames, o que é motivo de conflitos na família dedicada ao esporte. Ele deseja então surpreender todos com suas habilidades. Para vencer o algoritmo e voltar à normalidade, LeBron James precisa se adaptar, portanto, não somente aos novos companheiros de time, mas também ao modelo virtual da disputa.





No jogo, é curioso observar a lógica dos games em embate com a linguagem dos desenhos animados, por meio do basquete. O ponto forte dos Looney Tunes foi exaustivamente “treinado” ao longo da trajetória da série, nas tramas de Taz, Ligeirinho, Papa Léguas, Pernalonga, Lola, Piu Piu, etc. Até a Vovó consegue mostrar suas habilidades na partida. Mas eles vão ter que se arriscar em outras estratégias para derrotar as novas tecnologias. Quem será o vencedor: a tradição ou a inovação?.

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes