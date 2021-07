Sung Kang e Vin Diesel em cena da nova aventura da franquia (foto: Universal Pictures/Divulgação)

Vai ter cinema em BH neste sábado (3/4). Amanhã, primeiro dia da liberação por parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para que equipamentos culturais voltem a abrir para o público, a Cineart, maior grupo exibidor de Minas Gerais, reabrirá suas salas na capital.

Serão lançados, no primeiro dia, os filmes “Velozes e furiosos 9”, “Croods 2” e “Invocação do mal 3”, todos inéditos na cidade. Os complexos que estarão de portas abertas são Boulevard, Cidade, Minas Shopping, Del Rey, Paragem e Via Shopping. Nem todas as salas de cada complexo abrirão.

Tudo vai depender da resposta do público. “Vamos abrir agora porque entendemos que poderemos ter um público razoável no fim de semana”, afirma Lúcio Otoni, diretor de operações do grupo Cineart. Cada sala só poderá receber até 50% de sua capacidade e todos os protocolos sanitários (uso de máscara, totem de álcool gel, distanciamento entre as poltronas) serão utilizados.

Otoni afirma que foi uma “operação de guerra” conseguir, em menos de 48 horas, a liberação dos filmes de seus respectivos distribuidores. Até o momento, a Cineart é o único grupo de cinema de BH que abre suas salas no primeiro dia da flexibilização dos equipamentos culturais.

Como a decisão da reabertura foi tomada nesta sexta (2/7), os horários das sessões ainda não foram fechados.